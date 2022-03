Lizzy e Red, Amici per sempre, la recensione: Un viaggio di accettazione e comprensione

La recensione di Lizzy e Red, Amici per sempre, il film d'animazione in stop motion di Denisa Grimmovà e Jan Bubeniček, in sala dal 3 marzo.

Lizzy e Red, amici per sempre: una scena del film

È un dono prezioso saper parlare ai bambini e nella recensione di Lizzy e Red, amici per sempre vogliamo sottolineare quanto siano abili i registi Denisa Grimmovà e Jan Beneniček a farlo con la delicatezza e semplicità necessarie a trattare temi importanti e profondi, rendendoli accessibili e comprensibili per il pubblico più giovane. Va però specificato da subito che questa immediatezza nello sviluppo non si traduce in banalità e si accompagna a un valora artistico della stop motion di livello elevato, che rende il lavoro dei due autori della Repubblica Ceca apprezzabile anche da un pubblico più maturo ed esigente.

Anche i topi vanno in Paradiso

Lizzy e Red, amici per sempre: una foto del film

Protagonisti del film basato su un libro di Iva Prochàzkovà sono Lizzy e Red che gli danno il titolo, due animaletti nemici per natura: un topolino esuberante e un cucciolo di volpe che è, al contrario, molto timido. Due personaggi che si ritrovano, dopo uno sfortunato incidente, nel paradiso degli animali, come suggerisce il titolo originale, e lì devono riuscire a mettere da parte i propri istinti naturali e trovare un modo per collaborare, per riuscire a superare le tante avventure e le situazioni inattese che li aspettano e compiere il loro viaggio attraverso questo nuovo mondo e diventare amici.

La forza dell'amicizia e dei temi

Lizzy e Red, amici per sempre: una scena del film animato

Superare le avversità naturali, trovare nell'unione la forza necessaria a superare gli ostacoli che trovano lungo il loro cammino. La forza dell'amicizia è uno dei temi alla base di Lizzy e Red, Amici per sempre, una forza capace di andare oltre le diversità che la natura ha imposto loro, ma non è l'unico, perché la storia scritta e diretta da Denisa Grimmovà e Jan Beneniček parla anche di paura così come di speranza, di accettazione e comprensione reciproca, mettendo i suoi giovani spettatori faccia a faccia con situazioni delicate, guidandoli nell'affrontarne i presupposti e le ripercussioni. In punta di piedi, ma con sicurezza e decisione.

Nel mondo di Lizzy e Red

Se il cammino di Lizzy e Red è compiuto e delicato nei temi e nei tempi del racconto, lo è forse ancor di più dal punto di vista della cura formale, in una messa in scena che accoglie il calore della stop motion e lo asseconda, senza strafare rischiando di evidenziare mezzi inferiori ad altri studi che operano nel settore. Laddove non arriva il budget, arriva però la maestria dei due autori, in quell'artigianalità così evidente e preziosa nella realizzazione dei modelli dei personaggi, sia per quanto riguarda il topino e la volpe protagonisti che i tanti comprimari con i quali si trovano a interagire (con una menzione speciale per la talpa).

Lizzy e Red, amici per sempre: una foto

Lo stesso elevato livello artistico è riscontrabile nei set realizzati da Denisa Grimmovà, ricchi, dettagliati, creativi, capaci di tratteggiare i diversi luoghi del paradiso degli animali in cui i protagonisti si trovano a viaggiare e che fanno da sfondo a questo percorso di accettazione e comprensione reciproca così prezioso e ricco di calore.