Il cinema di Europictures: l'esordio di Fortunato Cerlino, i Kneecap e Jodie Foster

Un monito, quello di Lucy De Crescenzo, direttamente dal palco di Ciné - Giornate di Cinema. "Noi non prendiamo il reddito di cittadinanza: siamo un'industria che dà lavoro a tante persone. Grave che abbiano aperto e chiuso la finestra fiscale in pochi giorni, per esaurimento fondi, lasciando fuori chi ha investito in cultura, promozione e risorse", ha detto la CEO di Europictures, presentando il listino con le uscite 2025/2026. Poi un appello: "Restiamo uniti". Allora, il cinema targato Europictures prova a ripartire puntando ai film d'autore, ai biopic, ai titoli italiani e titoli internazionali.

Europictures: i film in arrivo

L'isola di Andrea

Capitolo Italia. Ad aprire l'offerto di Europictures c'è Nun ve trattengo (evento 14-17 settembre), docufilm di Francesca Romana Massaro e Francesco Antonio Mondini che ripercorre la vita di Franco Califano. Tra le voci, anche Franco126. Attenzione poi a L'isola di Andrea (settembre) diretto da Antonio Capuano. Cast: Teresa Saponangelo e Vinicio Marchioni. Si tratta di un legal-drama da camera che racconta la sofferta e dolorosa battaglia legale tra Marta e Guido per la custodia del loro figlio di 8 anni.

Anche un debutto nel listino: Avemmaria (ottobre) di Fortunato Cerlino, con un cast che include Salvatore Esposito, Marianna Fontana e Mario Di Leva. Il film narra la storia di un ragazzino, Fortunato, cresciuto nelle strade di Pianura, periferia di Napoli, nei primi anni '80. Nonostante le difficoltà verrà cullato dal potere dell'immaginazione.

I titoli internazionali

Visto e applaudito al Sundance, invece, Kneecap (ottobre) di Rich Peppiatt, con Michael Fassbender. La pellicola segue Liam Óg Ó Hannaidh e Naoise Ó Cairealláin che, insieme all'insegnante JJ, formano il trio hip-hop KNEECAP nella Belfast post-conflitto (ascoltateli, sono pazzeschi). Rapper in lingua irlandese, diventano improbabili portavoce di un movimento per i diritti civili per salvare la loro identità. Si prosegue poi con La donna più ricca del mondo (novembre) diretto da Thierry Klifa, che vede Isabelle Huppert nel ruolo dell'ereditiera dell'impero L'Oréal, coinvolta in uno scandalo internazionale. Chiude il 2025 Vita privata (novembre) di Rebecca Zlotowski, un thriller psicologico che esplora bugie e identità nascoste. Protagonista Jodie Foster.

Vita privata

Aatteso per gennaio 2026 è Disappearance - La fuga di Josef Mengele di Kirill Serebrennikov. Basato sulla storia vera di Josef Mengele. A febbraio 2026 invece Chopin - L'ultima sonata a Parigi del polacco Michał Kwieciński, che ricostruisce gli ultimi giorni del compositore nella Parigi del 1835.

I film al cinema del listino 2025/2026 di Europictures