L’incidente, la recensione: se la serie dei drammi diventa quella degli eccessi

La causa di un incidente è la somma di sette errori umani.

Poteva essere tranquillamente un episodio di 9-1-1, il procedurale FOX/ABC sui primi soccorritori statunitensi, ma in salsa messicana, votato all'eccesso e al limite da superare in fatto di salvataggi e recuperi, e invece Netflix ha deciso di costruirci intorno una serie. Stiamo parlando de L'incidente un dramma familiare che colpisce una piccola comunità affiatata, facendo emergere tutte le brutture del genere umano e i sordidi segreti delle persone coinvolte, che sembrano fare a gara per mostrare il peggio di se stesse. Che prodotto seriale sarà uscito fuori?

Tutto parte dall'incidente

La festa di compleanno che si rivela presto sede della tragedia

La serie Netflix gioca fin dall'inizio con flashback e flashforward di sequenze che presentano i protagonisti agli spettatori anticipandogli già che, come da titolo, qualcosa di terribile sta per accadere, anche se non potrebbero mai immaginare cosa. Tutto avviene durante la festa di compleanno della coppia principale: lei impegnata in polizia a debellare la droga che gira nelle scuole pur non sapendo di avere una spacciatrice in casa; lui pronto a chiudere un affare da 40 milioni di dollari con gli americani per la costruzione di un parco giochi rivoluzionario, insieme al cognato e ad un altro socio. Tutti e tre attendono la fatidica telefonata proprio durante il party, che si tiene all'aperto nel giardino di casa e coinvolge un gonfiabile per far divertire il piccolo festeggiato e i bambini invitati. Quella che doveva essere una giornata di gioia si trasforma presto nell'incubo che ogni genitore non vorrebbe mai vivere quando un terribile fatto porta alla morte, ferimento e sparizione di alcuni dei bambini presenti.

Potrebbe accadere anche a noi

Il funerale di uno dei piccoli protagonisti

Ciò su cui la serie thriller messicana fa leva è che non si tratta di una storia vera ma potrebbe benissimo esserlo. O meglio, il pretesto narrativo da cui parte si è davvero verificato in molte parti del mondo; dati e statistiche alla mano raccontate anche nello show, molte più di quante si creda. Un fatto eccezionale che diventa (a)normale nel quadro generale e che porta i personaggi in lotta con se stessi e fra di loro. Questo perché, come spesso capita in queste occasioni, l'istinto primordiale dell'uomo non è solo proteggere i propri cari ma anche cercare un colpevole, un capro espiatorio fisico da punire nel più atroce dei modi per sete di vendetta e giustizia divina. Tutta la seconda stagione di House of the Dragon si è basata come sappiamo sull'assunto "Un figlio per un figlio" memore dell'"Occhio per occhio, dente per dente" biblico; in questo caso ci troviamo all'interno di una dinamica simile ma ambientata ai giorni nostri e moltiplicata. Il fatto che si tratti di circostanze anomale ma che potrebbero accadere nel nostro giardino in una giornata con un meteo particolarmente avverso ed incerto all'improvviso - e se pensiamo agli effetti del cambiamento climatico, non è uno scenario così difficile da immaginare - lo rende inquietante e vero. Purtroppo, non trattandosi del procedurale con il caso della settimana, il risultato è tutt'altro che felice e sereno, di quiete dopo la tempesta.

Disparità sociale nella serie Netflix

Il tuttofare e la sua famiglia sono tra i primi accusati

Dopo tutte queste buone premesse, è nello sviluppo del tema (come se fosse un compito in classe) che autori, registi ed interpreti fanno cilecca, facendo emergere tutti gli stilemi e le caratteristiche negative della serialità di matrice ispanica, che abbiamo già rilevato in passato su questi lidi. Ovvero l'esasperazione e l'esagerazione più profonda e spesso ingiustificata, che rimarca il lato soap di qualsiasi vicenda raccontata: qui ovviamente il pretesto è il dolore più grande che un genitore possa provare, ma si traduce in un uso del montaggio quasi psichedelico, in una regia che enfatizza troppo sui primi piani insieme alla musica e in una recitazione decisamente sopra le righe. Per non parlare degli sviluppi: quella che poteva diventare un'analisi socio-culturale delle reazioni differenti per estrazione sociale e contesto abitativo diviene un thriller dalle tinte crime, in cui i protagonisti si macchiano delle azioni più deprecabili.

Una delle coppie protagoniste, a cui sta per essere rovinata la vita

Forse per ricordarci che - come la pandemia nella realtà ci ha insegnato - l'umanità se messa alla prova e chiamata a mostrare empatia e apertura verso il prossimo, reagirà con chiusura mentale, violenza e prevaricazione. Però questo non giustifica la mole di espedienti narrativi tirati per le lunghe e ridondanti a cui la storia va incontro col passare dei dieci episodi che compongono L'incidente. Puntate che provano a far emergere la tematica della disparità sociale, che ci viene presentata fin da subito attraverso il nucleo familiare del tuttofare di casa dei protagonisti, e di chi vicino a loro vorrebbe entrare disperatamente in quella cerchia, ma si perdono nelle troppe storyline messe in campo.