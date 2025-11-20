Lego e Black Friday su Amazon: i set da non perdere

Novembre, l'autunno, le foglie che cadono... e offerte che iniziano a piovere copiose. Il Black Friday non è più soltanto un giorno, ma una settimana abbondante di sconti che arrivano da più parti, a cominciare ovviamente da Amazon, quello che nel corso del tempo si è imposto come riferimento quasi unico per i propri acquisti. Ed è già iniziato il cammino di offerte dello shop online più famoso, con migliaia di prodotti scontati in cui perdersi.

Il Consiglio di Elrond in versione Lego nel set di Gran Burrone

Vi abbiamo già segnalato alcuni homevideo da recuperare, se ancora mancano alle vostre collezioni, ma in questa sede ci concentriamo sui set Lego che in questa settimana ricevono una interessante percentuale di sconto, individuati andando a spulciare il catalogo ma con un'attenzione particolare a quello che è il nostro argomento principale: il cinema. Quindi Il Signore degli Anelli ed Harry Potter, Star Wars e Jurassic World, passando per Disney. Ecco la nostra selezione, con articoli che cercano di coprire ogni fascia di prezzo.

Duplo: Il treno del compleanno di Topolino e Minnie

Visto che il Black Friday è l'occasione per molti di anticipare i regali di Natale, partiamo con un set per i più piccoli, anche perché parte della linea Duplo. Il brand di riferimento è comunque legato al nostro mondo, perché è Disney, e riguarda il suo personaggio simbolo: Topolino. Si tratta de Il treno del compleanno di Topolino e Minnie, che oltre a essere un divertente ed educativo set Play and Learn, contiene anche alcuni dei personaggi più amati del brand, ovvero la coppia di topi più famosa del mondo, ma anche il lodo fido compagno Pluto.

Lego Harry Potter, Club dei Duellanti

Alan Rickman e Tom Felton in una scena di Harry Potter e la camera dei segreti

Passiamo ad Harry Potter, con il set più economico che abbiamo individuato per questo brand, ovvero quello che ci porta in un contesto molto specifico del Castello di Hogwarts: il Club dei Duellanti. Oltre a mettere in scena un aspetto iconico sia dei libri che dei film, il set permette di ottenere, a prezzo contenuto, alcune minifigure interessanti con cui poter giocare: i due contendenti Harry Potter e Draco Malfoy, ma anche due importanti membri dello staff di insegnanti, Gilderoy Lockhart e l'impagabile Severus Pinon. Il contesto narrativo in cui il set di colloca è quello del secondo libro/film, La camera dei segreti, ma si tratta di un momento che va al di là della singola storia e si propone come protagonista dei giochi degli appassionati più giovani.

Segnaliamo, però, che tra le offerte ci sono anche altri set di questo brand così preponderante nell'immaginario contemporaneo, come quello relativo alle lezioni di volo che fa parte del Castello di Hogwarts, che di minifigure da aggiungere alla propria collezione ne contiene ben 6.

Star Wars, il Jedi Incerceptor di Ahsoka

Altro brand importante che figura più volte tra le offerte della settimana. Tra i vari set presenti, ne abbiamo scelto uno in particolare perché legato a un personaggio amato che ha avuto anche una visibilità autonoma grazie alla recente serie disponibile su Disney+. Parliamo di Ahsoka e il set che permette di costruire, e giocare, con il suo Interceptor. Anche in questo caso abbiamo individuato un prodotto dal prezzo contenuto che permette di aggiungere alcune figure importanti al proprio parco giochi, visto che oltre ad Ahsoka Tano con 2 spade laser verdi prevede la presenza anche di Anakin Skywalker con una spada laser blu, oltre a un droide R7-A7.

Oceania 2, la Canoa di Vaiana

Torniamo in casa Disney per un set che fa riferimento al Classico dello scorso anno, Oceania 2. Pur non essendo Duplo, è comunque un set rivolto al pubblico Lego più giovane e lo si capisce dai personaggi presenti che non hanno il look delle classiche minifigure. Sono comunque presenti le mini bamboline di Vaiana, Loto e Moni, più l'adorabile maialino Pua. La barca è piuttosto elaborata per un set di questa fascia di prezzo, con doppio scafo, vela in tessuto e zona giorno sottocoperta.

Minecraft Magione della foresta: ring di combattimento

Un film Minecraft: uno degli ambienti del film

Altro punto, altro brand. Qui si viene dal mondo dei videogiochi, ma Minecraft è a tutti gli effetti anche cinema dopo il film di successo dello scorso anno. Ed è infatti anche al film che si ispira il set Ring da combattimento che contiene i personaggi di Steve, Garrett, Henry, un Bimbo Zombie, un Fantino di galline e un Grande maiale snodabile, oltre a oggetti e accessori come armi, pozioni e dei punto di aggancio da usare per posizionare le minifigure. Insomma un set versatile per il gioco a un prezzo accessibile.

Jurassic World Missione dinosauro: Scoperta dello stegosauro

Con la stessa filosofia di accessibilità di acquisto abbiamo selezionato anche il set Scoperta dello Stegosauro dal tema di Jurassic World, uno di quelli che si colloca più sul fronte gioco rispetto a quelli da esposizione del mondo giurassico, come avevamo indicato in una nostra precedente selezione di set Lego di Jurassic Park. Oltre alle minifigure di Ben e Sammy, cuore del prodotto sono i due dinosauri presenti, ovvero lo stegosauro con zampe mobili e un piccolo Velociraptor, ma anche il veicolo con cabina in cui poter inserire le minifigure a disposizione, con retro che si può aprire e un rimorchio.

Lego Icons, Il signore degli anelli: Barad-dûr

La compagnia dell'Anello: un'immagine di Christopher Lee

Non poteva mancare Il Signore degli Anelli nella nostra selezione, consapevoli che per questo brand è necessario andare su set più costosi, ma che in occasione del Black Friday sono disponibili a un prezzo più basso del solito. Il primo dei due set individuati è quello della minacciosa fortezza di Barad-dûr, iconica con il suo Occhio di Sauron che svetta in cima. Se non bastassesse il set nel suo complesso, va segnalata anche la presenza di 10 minifigure altrettanto iconiche, dallo stesso Sauron a la Bocca di Sauron, un Orco, Frodo, Sam e Gollum e Gothmog. Insomma imperdibile, se si ha voglia e modo di spendere una cifra considerevole pur con lo sconto del 15%.

Lego Il signore degli anelli: Gran Burrone

Situazione analoga per Gran Burrone, forse uno dei set più belli per una delle location più suggestive della trilogia di Peter Jackson tratta da Tolkein. Anche qui lo sconto è del 15% in occasione della settimana del Black Friday, ma il totale è più elevato perché si parla di un set ricchissimo di dettagli e personaggi. Sono infatti 15 le minifigure incluse e comprendono tutti i volti più famosi della saga, ovvero Frodo, Sam, Bilbo Baggins, Boromir, Gimli, Aragorn, Legolas, Elrond e Gandalf il Grigio. La spesa è elevata, ma l'oggetto è assolutamente da non perdere se si è amanti del mondo fantasy di Tolkien.

Lego Technic: Pianeta Terra e Luna in orbita

Chiudiamo con una licenza poetica rispetto alla dichiarazione iniziale di concentrarci su set di stampo cinematografico, perché il set Lego Technic della Terra e la Luna in orbita è magnifico e non semplice da reperire, quindi trovarlo a questo prezzo è assolutamente da segnalare. Noi stessi l'abbiamo acquistato a prezzo più elevato e per di più aspettando alcune settimane per la consegna. Oltre a questa difficoltà nel trovarlo, è un oggetto magnifico da esporre, stimolante da montare con i suoi ingranaggi e meccanismi per la rotazione, ma oseremmo dire anche istruttivo in qualche modo perché permette di incoraggiare il ragionamento su temi astronomici.