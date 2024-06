L'accademia di Mr. Kleks, la recensione: su Netflix un'avventura fantastica in un mondo magico

La dodicenne Ada vive a New York insieme alla madre, dopo che suo padre le ha abbandonate molti anni prima in circostanze misteriose. Un giorno la ragazza viene contattata da un bizzarro uomo-uccello che la invita a recarsi in una terra magica dove soltanto ai bambini è concesso di accedere. Inizialmente restia e incredula, Ada scopre la verità dalla genitrice che le confessa di più sulle sue reali origini, al punto di spingerla ad accettare l'inusuale proposta.

La giovane protagonista de L'accademia di Mr. Kleks

In questo modo la ragazzina si ritrova catapultata ne L'accademia di Mr. Kleks, iscritta insieme ad altri coetanei in una scuola diversa da tutte le altre, dove si insegna la magia. Un luogo lussureggiante, immerso in una folta natura dall'acceso color rosso, nel quale Ada scoprirà il potere dell'immaginazione. E sarà proprio lei a risultare determinante quando i crudeli Uomini Lupo attaccano il regno con intenti di vendetta.

Dalla carta allo schermo

Tomas Kot è il Mr. Kleks del titolo

Alla base vi è l'omonimo romanzo per l'infanzia pubblicato nel 1946 dallo scrittore polacco Jan Brzechwa, il primo di una trilogia già portata sul grande schermo negli anni Ottanta in altrettante pellicole di produzione autoctona e poco conosciute al di fuori dei confini nazionali. Ora un pubblico più ampio potrà invece dare un occhio a questo nuovo adattamento, sbarcato in tutto il mondo nel catalogo di Netflix come original. Se avete già letto la sinossi sopra esposta, avrete sicuramente notato alcune similitudini con un'opera ben più recente e famosa, ovvero la saga del maghetto creata da J. K. Rowling. Le atmosfere di Harry Potter vengono ricreate ad hoc per far immergere il pubblico moderno, anche se il risultato non può dirsi propriamente memorabile.

Immagina, puoi

L'Accademia di Mr. Kleks: un'immagine del film

Certo le suggestioni fiabesche danno un pizzico di brio alla narrazione, con figure dell'iconografia classica come Biancaneve, Alice e la piccola fiammiferaia che fanno la loro comparsa in brevi camei e un generale richiamo a quell'infinito universo delle favole che fa da sfondo al racconto. D'altronde L'accademia di Mr. Kleks è proprio incentrato sulla forza dell'immaginazione, grazie al quale la protagonista e i suoi giovani compagni possono cambiare il corso delle cose. Gli effetti speciali sono di discreta fattura per ciò che concerne la gestione delle location, con immaginifici squarci paesaggistici nei quali si muovono leggiadri unicorni e altre creature fantastiche, mentre lo stesso non si può dire per il make-up che va a caratterizzare le varie figure antropomorfe: l'uomo uccello che accompagna Ada è poco ispirato a livello di design e di background e i "mannari" villain sono privi del necessario carisma per rendersi una credibile minaccia.

L'accademia di Mr. Kleks come scuola di vita

Una porta verso un'altra realtà in una scena de L'accademia di Mr. Kleks

Il parallelo percorso di formazione della protagonista, con tanto di amicizie e un platonico e ipotetico romanticismo idoneo alla fascia pre-adolescenziale, risulta fin troppo schematico almeno in questa trasposizione live-action e impedisce di entrare in piena comunione con i buoni del racconto, anche per via di un approccio caricaturale nella rappresentazione della maggior parte delle figure di contorno ma anche delle stesse principali, come nel caso del Mr. Kleks del titolo. Le due ore e rotti di durata potrebbero scoraggiare quello spettatore in cerca di un'operazione all'insegna della leggerezza, ma il pubblico dei più piccoli potrebbe ad ogni modo trovare qualche spunto di interesse all'interno di quest'avventura all'insegna della più pura fantasia. Il target al quale L'accademia di Mr. Kleks si rivolge è d'altronde quel mondo dell'infanzia che viene citato ampiamente in una scena clou, con i bambini che - in ogni parte del mondo - dovrebbero continuare a vivere come bambini, prima del necessario, ma ancora lontano, passaggio all'età adulta.