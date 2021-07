Dalle commedie fino al thriller e agli anime: ecco il listino Koch Media per il 2021

Scopriamo insieme listino 2021 di Koch Media: dalla commedia italiana Alice non lo sa al thriller Greta, dal film romantico I'm Your Man al documentario The Savior for Sale: The Story of the Salvator Mundi passando per un ricchissimo catalogo di anime.

Il listino 2021 Koch Media si preannuncia molto ricco di titoli particolarmente interessanti, adatti a tutti i gusti e con particolare attenzione per gli amanti dei prodotti provenienti dal Paese del Sol Levante. Dalla commedia italiana Alice non lo sa con Violante Placido e Claudia Pandolfi al thriller Greta con Chloe Moretz e Isabelle Huppert, dal film romantico I'm Your Man al documentario The Savior for Sale: The Story of the Salvator Mundi passando per un ricchissimo catalogo di anime. Ecco quindi il 2021 al cinema di Koch Media.

Le commedie

Cominciamo con titoli che trattano tematiche leggere: la commedia irriverente Alice non lo sa, diretta da Diego Amodio e in arrivo a settembre, e quella sentimentale I'm Your Man di Maria Schrader, in sala dal 14 ottobre. Nel primo film seguiamo la storia di Alice, una trentenne di buona famiglia che, in vista del matrimonio dopo un lungo fidanzamento, organizza una festa di addio al nubilato insieme alle sue amiche del cuore. Durante quell'occasione speciale, però, le sue amiche mostreranno dei lati oscuri davvero inaspettati. Nel nutrito cast troviamo Violante Placido, Claudia Pandolfi, Paola Minaccioni e Matilde Gioli.

Una scesa di I’m Your Man

I'm Your Man arriva finalmente in sala dopo essere passato per il festival di Berlino, in cui una delle sue protagoniste, Maren Eggert, si è aggiudicata l'Orso d'Argento come best Leading Performance. Al centro della storia la scienziata Alma, che decide di partecipare ad un particolare esperimento: vivere per tre settimane con il robot umanoide Tom, programmato apposta per adattarsi al suo carattere e alle sue esigenze. Cosa accadrà quando la donna scoprirà che Tom è il compagno di vita perfetto e ci si metteranno di mezzo i sentimenti? Nel cast anche Dan Stevens e Sandra Hüller.

Dal genere thriller al documentario

Tra le attesissime uscite di questo 2021 per Koch Media troviamo anche il thriller Greta, diretto da Neil Jordan, che vanta un cast con nomi del calibro di Isabelle Huppert e Chloe Moretz. La protagonista, la giovane Greta, un giorno trova in metropolitana, a New York, una borsa abbandonata. La donna scoprirà che l'oggetto appartiene ad una ricca vedova solitaria, con cui instaurerà una travolgente amicizia. Il rapporto tra le due, però, si trasformerà presto in un legame morboso dai risvolti pericolosi ed inquietanti.

Isabelle Huppert: da Elle a L'avenir, le 10 migliori performance dell'attrice francese

Una scena di Greta

The Savior for Sale: The Story of the Salvator Mundi è un documentario che racconta la globalizzazione scavando tra i segreti dal mondo dell'arte. Lo spunto di partenza è la ricomparsa del dipinto intitolato Salvator Mundi, venduto da Christie's per la cifra record di 450 milioni di dollari nel 2017 e attribuito a Leonardo da Vinci. Ma è davvero opera del genio italiano o una delle più grandi truffe della storia dell'arte? Alla regia di questo interessantissimo prodotto Antoine Vitkine.

Un ricco catalogo di anime

Terminiamo questa rassegna del listino Koch Media con i titoli anime che lo arricchiscono. Belle, diretto da Mamoru Hosoda (La ragazza che saltava nel tempo, Wolf Children, The Boy and the Beast, Mirai) e con il contributo del character designer di Ralph Spaccatutto, Big Hero 6, Zootropolis, Oceania e Frozen II. La storia è quella di Suzu, un'adolescente dalla voce meravigliosa che intraprenderà straordinarie avventure in un mondo virtuale. Josee, la tigre e i pesci, diretto da Kotaro Temura, è invece una storia di amicizia e amore potente e commovente. Il film è tratto dal romanzo della pluripremiata autrice Seiko Tanabe e realizzato dallo studi o della serie anime My Hero Academia.

Una scena di Belle diretto da Mamoru Hosoda

Due lungometraggi ispirati a degli storici franchise dell'animazione giapponese: Alla ricerca di magica Doremì e Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna. I due film rivisitano le amatissime serie animate, in cui gli storici protagonisti affronteranno avventure tutte nuove.

Il listino Koch Media