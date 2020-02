Film horror in uscita: i più attesi del 2020

Ecco tutti i film horror più attesi in uscita nel 2020: da The Conjuring 3 a Army of the Dead preparatevi ad un anno da brividi.

Una suggestiva immagine di Midsommar

Se lo scorso anno è stato estremamente fortunato per gli amanti del cinema del terrore - con film come Us, Midsommar e It: Capitolo 2 - anche il 2020 sarà un anno ricco di brividi e sorprese. In questo articolo, che aggiorneremo di volta in volta con l'annuncio di nuovi titoli, abbiamo deciso di radunare tutti i film horror del 2020 in uscita, quelli di cui conosciamo una data preciso o quelli di cui sappiamo solo che arriveranno nei nostri cinema.

Noi: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Evan Alex, Shahadi Wright Joseph in un momento del film

Tra i film horror del 2020 in uscita più attesi ci sono senza dubbio The Conjuring 3 o Halloween Kills (seguito di Halloween del 2018), remake di classici del genere come Candyman e Friday the 13th ma anche sequel di film di successo come A Quiet Place 2 (che si è aggiudicato anche una nomination all'Oscar per il montaggio sonoro).

Grudge

Un'inquietante scena di The Grudge

Cominciamo questa lista con il reboot di The Grudge, franchise nato nel Sol Levante e poi importato negli Usa nel 2004. La storia è quella di una casa a cui è legata una terribile maledizione, chiunque vi entri verrà perseguitato fino alla morte da una diabolica e terrificante creatura. Nel remake dal titolo Grudge, atteso per gennaio 2020, Andrea Riseborough interpreterà una detective che lavora ad un caso di una giovane madre che ha massacrato tutta la sua famiglia, col tempo si scoprirà che la donna è stata influenzata da uno spirito vendicativo. Per la regia del film è stato scelto Nicolas Pesce, che ha fatto il suo debutto con un horror in bianco e nero, The Eyes of My Mother. Nel cast anche Demián Bichir (The Hateful Eight), Betty Gilpin (GLOW) e Jacki Weaver (Bird Box).

The Turning

Una scena dal trailer di The Turning

Il giro di vite di Henry James sta vivendo un periodo d'oro al cinema e in televisione. Il romanzo del famoso scrittore statunitense verrà infatti riadattato due volte: per la seconda stagione della serie Netflix Hill House e per un lungometraggio che vede Steven Spielberg tra i suoi produttori esecutivi. Al cast del film Mackenzie Davis, Finn Wolfhard (Stranger Things, It), Brooklynn Prince e Joely Richardson. La trama di The Turning ruota attorno ad una tata, Kate, che viene incaricata di occuparsi di due orfani problematici in una misteriosa villa nelle campagne del Maine. La donna scopre molto presto che la casa e i bambini nascondono oscuri segreti e che le cose potrebbero non essere come sembrano.

The Invisible man

Una scena de L'uomo invisibile del 1933

Dopo gli scarsi risultati ottenuti con Dracula Untold e La Mummia, la Universal non si arrende e prova ancora una volta a rilanciare i mostri che popolavano i classici del cinema del terrore. The Invisible Man potrebbe cambiare le carte in tavola, riportando ai fasti del passato una creatura dimenticata come l'Uomo Invisibile. Il film verrà prodotto dalla Blumhouse, che per quanto riguarda gli horror sa decisamente il fatto suo, e diretto da Leigh Whannell, che conosciamo anche per aver firmato la sceneggiatura di Dead Silence e Insidious. Per quanto riguarda il cast sappiamo che includerà Elisabeth Moss, Aldis Hodge e Storm Reid. Il film dovrebbe uscire negli Stati Uniti il prossimo marzo.

A Quiet Place 2

A Quiet Place - Un posto tranquillo: Emily Blunt in un momento del film

Tra i film horror più attesi del 2020 c'è senza dubbio A Quiet Place 2, sempre scritto e diretto da John Krasinski e interpretato da Emily Blunt. La trama, di cui si sa ancora pochissimo, seguirà i membri sopravvissuti della famiglia Abbott che cercano di sopravvivere insieme alla temibile minaccia aliena che ha decimato il pianeta. Dalla loro, questa volta, il trucchetto imparato alla fine del primo film per sconfiggere le temibili creature. Gli Abbott incontreranno altri sopravvissuti che sappiamo verranno interpretati da Brian Tyree Henryy e Cillian Murphy. Anche A Quiet Place 2 dovrebbe arrivare nei cinema italiani il 19 marzo 2020.

Saw 9

Saw - l'enigmista, una scena del film

Il nono film della serie di Saw, inaugurata nel 2004 con quello diretto da James Wan, si baserà su un soggetto ideato dal comico Chris Rock e sarà diretto da Darren Lynn Bousman, veterano del franchise. Per quanto riguarda la trama sappiamo solo che Rock dovrebbe interpretare un detective alla caccia di un killer che sottopone le sue vittime a dei difficili e mortali indovinelli. Dal cast faranno anche parte Samuel L. Jackson, che interpreterà il padre del detective, Marisol Nichols e Max Minghella. Saw 9 dovrebbe uscire in sala a maggio 2020.

Candyman

Una scena di Candyman - Terrore dietro lo specchio

Candyman - Terrore dietro lo specchio è un film del 1992 incentrato su un sanguinario killer dalla mano di uncino, leggenda metropolitana che perseguita gli incauti che osano evocarlo. La Monkeypaw di Jordan Peele produrrà il reboot del film, che sarà diretto da Nia DaCosta e interpretato da Yahya Abdull-Mateen. Il film, di cui a livello di trama abbiamo ancora poche informazioni, sarà ambientato ancora una volta a Chicago, negli stessi luoghi del lungometraggio degli anni Novanta. Questo reboot è previsto negli USA per giugno 2020.

The Conjuring 3

The Conjuring 3: il logo ufficiale

The Conjuring 3, che non sarà più diretto da James Wan ma da Michael Chaves (La Llorona - Le lacrime del male), è senza dubbio un altro dei titoli horror più attesi del prossimo anno. Il film, interpretato ancora una volta da Patrick Wilson e Vera Farmiga, non si sa ancora a che caso risolto dagli Warren verrà dedicato, girano però da tempo voci che si potrebbe trattare di una possessione demoniaca legata alla licantropia, allontanandosi così dal format della casa infestata sfruttato dalle pellicole precedenti.

Halloween Kills

Halloween: Jamie Lee Curtis in una scena concitata

Nel 2018 il regista David Gordon Green ha riportato in vita il franchise di Halloween con un film che ignora volutamente tutti i sequel dell'originale e in cui il famigerato Michael Myers si scontra ancora una volta con Laurie Strode (Jamie Lee Curtis). All'Halloween del 2018 seguiranno ben due sequel, il primo dei quali, Halloween Kills dovrebbe arrivare in sala ad ottobre 2020. Green tornerà alla regia e alla sceneggiatura, insieme a Danny McBride; Curtis interpreterà nuovamente Laurie; Judy Greer e Andi Matichak, invece, riprenderanno le parti di Karen Nelson e Allyson Nelson, rispettivamente figlia e nipote della famosa Scream Queen; e Nick Castle sarà ancora una volta Michael Myers.

Saint Maud

Una scena di Saint Maud

Saint Maud, scritto e diretto da Rose Glass, è il nuovo horror psicologico del team dietro a successi come The Witch e Hereditary. Al centro della trama c'è Maude (Morfydd Clark), donna animata da una fede molto profonda - che la rende addirittura violenta verso se stessa -, che si occupa di una donna malata. La ragazza è però alle prese con un mondo in cui ha difficoltà a integrarsi e la sua fede incrollabile potrebbe avere delle conseguenze mortali. Nel cast anche Jennifer Ehle, Lily Knight, Turlough Convery, Rosie Sansom, Marcus Hutton, Carl Prekopp e Noa Bodner.

Antebellum

Una scena di Antebellum

Dagli stessi produttori di Us e Scappa - Get Out arriva Antebellum, un thriller/horror che racconta di una scrittrice di successo, Veronica Hanley (Janelle Monae), che si ritrova intrappolata in una realtà da incubo divisa, apparentemente, su diversi piani temporali. Il film, scritto e diretto da Gerard Bush e Christopher Renz, vanta nel suo cast attori come Marque Richardson II, Eric Lang, Jack Huston, Kiersey Clemons, Tongayi Chirisa, and Gabourey Sidibe. Seppur della trama si sappia ancora molto poco, il teaser trailer da poco diffuso promette un film dalle atmosfere particolarmente inquietanti e ricco di situazioni da brivido.

The Purge 5

La notte del giudizio (The Purge, 2013) una scena inquietante del film horror

La fortunata saga di The Purge non sembra ancora destinata a concludersi e nel luglio del prossimo anno nelle sale americane arriverà il suo quinto capitolo (che, come ha dichiarato il suo creatore James DeMonaco potrebbe essere davvero l'ultimo). Nel cast i nomi di Y'lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade, Luna Lauren Velez e Marisa Tomei. Al centro dei film del franchise una notte in cui, per sfogare i peggiori istinti della popolazione e diminuire così il tasso di criminalità durante il resto dell'anno, ogni crimine diventa legale e non punibile dalla legge.

Sweetheart

Una scena di Sweetheart

Sweetheart è un horror di genere survival che è stato presentato ed apprezzato allo scorso Sundance Film Festival. La storia è quella di Jenn (Kiersey Clemons), una giovane che si ritrova da sola su una spiaggia deserta. Non ci vorrà molto prima che la ragazza realizzi che insieme a lei, sull'isola, c'è anche qualcosa di estremamente malevolo ed inquietante. Il film è diretto da J.D. Dillard ed è prodotto, ancora una volta, da Blumhouse.

Friday the 13th

Adrienne King in Venerdì 13

Il 2020 sarà il quarantesimo anniversario di Friday the 13th ed è in preparazione un reboot del classico degli slasher horror, prodotto da LeBron James. Il film, che sarebbe proprio il tredicesimo del franchise, sarà ancora una volta incentrato sul crudele assassino Jason Voorhees, che nella pellicola originale perseguitava un gruppo di studenti universitari a Camp Crystal Lake.

Antlers

Una scena dal trailer di Antlers

Del nuovo horror di Scott Cooper (Black Mass), Antlers, anche se è già un breve ed inquietante trailer si sa davvero poco. Il il film, che verrà prodotto da Guillermo del Toro, ha tra i suoi protagonisti Keri Russell e Jesse Plemons. Al centro della trama, per quanto abbiamo potuto intuire dal trailer, un bambino perseguitato da una mostruosa creatura in un contesto rurale.

Army of the dead

Una scena de L'alba dei morti viventi

A sedici anni dal suo debutto alla regia con L'alba dei morti viventi, Zack Snyder torna a parlare di zombie con Army of the Dead, prodotto da Netflix. Anche in questo caso le informazioni a nostra disposizione sono davvero scarse, ma sappiamo che nel cast troveremo Dave Bautista, Ella Purnell e Ana de la Raguera. Il film sarà ambientato in una Las Vegas in quarantena durante un'epidemia zombie: nel caos del momento, un padre ingaggerà un gruppo di mercenari per aiutarlo ad entrare in un area proibita e ritrovare la figlia scomparsa.