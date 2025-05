Italian Global Series Festival: tutto quello che sappiamo sul 'reboot' del Roma Fiction Fest

Sei giovani interpreti. Con loro è iniziata la conferenza stampa di presentazione dell'Italian Global Series Festival, la kermesse che (ri)nasce dalle ceneri del Roma Fiction Fest, caposaldo della tradizione audiovisiva della capitale, pronto a tornare più forte e più internazionale di prima. Questa sembra essere la parola chiave, fin dal nuovo nome scelto per la manifestazione, così come la commistione di serialità e cinema: non a caso dopo Roma per presentare il progetto è stata scelta una cornice prestigiosa come quella del Festival di Cannes, sempre alla presenza del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, che ha speso parole di passione e di attenzione alle nuove generazioni che provengono anche dall'audiovisivo.

Prisma: Chiara Bordi in una scena della serie

Ecco perché gli organizzatori, Chiara Sbarigia di APA e il direttore artistico Marco Spagnoli sono partiti da sei giovani scelti tra i nostri interpreti emergenti - Chiara Bordi, Filippo De Carli, Martina Gatti, Giampiero De Concilio, Michele Ragno e Beatrice Vendramin insieme all'ambassador Caterina De Angelis, la figlia di Margherita Buy già vista come figlia di Carlo Verdone in Vita da Carlo. Ne approfittiamo per fare il punto su tutti gli annunci, nel caso vi trovaste sulla riviera romagnola in quel periodo o vorreste farci un salto apposta.

Il Concorso

Il Commissario Ricciardi: Serena Ianisti e Lino Guanciale in una scena

Iniziamo dai numeri del Festival: ci saranno 9 anteprime mondiali, 2 anteprime internazionali, 34 prime italiane, 28 titoli in concorso, 17 proiezioni speciali, 4 masterclass, 45 case di produzione coinvolte. Ecco le tre categorie che concorreranno al Maximo Award, premio all'eccellenza internazionale. Per la Miglior Serie Drama: dall'Italia Alex Bravo: Poliziotto a modo suo e Il Commissario Ricciardi 3 insieme a Bookish (UK, tutte e tre anteprime mondiali), Doubt (Corea), Frust (Serbia) dal creatore di No Man's Land, Hidden Island (Cile), The Puzzle Lady (Germania, UK), Los Sin Nombre (Spagna), Rise of the Raven (Ungheria, Austria, Germania), _Weiss & Morales (Germania, Spagna). In giuria: Cristina Comencini (Presidente), Francesco Centorame, Debi Mazar, Margherita Mazzucco e Clive Standen.

Per le comedy: The Best Years (Danimarca), Celeste (Spagna), Douglas is Cancelled (UK) dal creatore Steven Moffat, Gassal (Turkey), Happy's Place (Usa), Undertaker (Taiwan), Video Nasty (Irlanda, UK. Germania) e Who Almost Killed Melody? (Canada). In giuria: Paolo Genovese (Presidente), Andrea Guerra, Constance Jamet, i Manetti Bros., Gorka Otxoa di Machos Alfa e Iris Peynado.

I protagonisti di Machos Alfa.

Per le serie limitate: dall'Italia Estranei e Noi del Rione Sanità entrambe in anteprima mondiale, dalla Spagna_Los 39_ e La Cancion, The Confidante (Francia), Kabul (co-produzione anche italiana), Mix Tape (Australia, Canada, Irlanda), My Dear Mother (Estonia), Reunion (UK), Train Hostesses (Ucraina). In giuria Bille August (Presidente), Barbara Abel, Deborah Davis, Alan Gasmer e il nostro Riccardo Scamarcio.

Le anteprime e gli ospiti

Squid Game 2. La scena post credits della seconda stagione.

Tra le serie presentate in anteprima al Festival fuori concorso come eventi speciali due titoli targati Netflix molto attesi: Too Much la nuova serie di Lena Dunham (Girls) che arriverà in piattaforma il 10 luglio, e la terza ed ultima stagione di Squid Game i cui giochi termineranno il 27 giugno. Sul fronte Prime Video arriverà il secondo ciclo di Pesci piccoli con ospiti i The Jackal e 5 minuti in anteprima esclusiva della nuova stagione revival de I Cesaroni alla presenza del cast.

Una sequenza di Vikings

Due i panel speciali previsti: il primo è intitolato Romani vs Vichinghi: come le serie tv ci aiutano a capire la storia e avverrà alla presenza del cast e produttore di Vikings (Katheryn Winnick, Clive Standen, Lucy Martin, Jack McEvoy, Alan Gasmer), insieme a Polly Walker (Roma di HBO), Marianna Fontana (Romulus) e Gaeatano Aronica (Barbari).

L'arte della gioia: Valeria Golino sul set

Il secondo Donne Straordinarie sarà dedicato allo sguardo femminile nella serialità, partendo da grandi donne realmente esistite (o quasi), alla presenza delle protagoniste di altrettanti show: Cleopatra Eleftheriadou (Maria: The Unknown Callas), Nine d'Urso (La Rebelle: Les Aventures De La Jeune George Sand), Miss Austen (per la quale stanno provando ad avere il cast) in occasione del 250° Anniversario della nascita della scrittrice, Emilia Schüle (Maria Antonietta) insieme alla nostra Valeria Golino per L'arte della gioia e alle interpreti di Vikings.

Can Yaman è Sandokan nella prima foto ufficiale

Sul fronte italiano altra grande anteprima sarà il remake di Sandokan con Can Yaman, attesa in autunno e prodotta da Rai Fiction e Lux Vide con l'anticipazione di alcune clip esclusive. "Un modo intelligente di usare un IP" come ha detto Spagnoli, che ha anche sottolineato la difficoltà di portare anteprime ad un festival oggigiorno a causa dell'imperversare dello streaming, ma spiegando anche come il team della kermesse abbia fatto di tutto per fare in modo che valga la pena essere presenti per turisti e cittadini.

Gli eventi da non perdere

La splendida Evangeline Lilly sul red carpet degli Emmy 2006

Tra gli ospiti confermati che riceveranno l'Excellence Award figurano: Adjoa Andoh (La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton), Evangeline Lilly (Lost), Giorgio Moroder (Compositore) e i nostri Elena Sofia Ricci e Carlo Verdone. Due le guest star speciali: Isla del Rio da Dieci Capodanni di Rodrigo Sorogoyen e Jacqueline Fernandez. Non solo: anche due maestri di storytelling come i creatori di Sherlock e Doctor Who: Mark Gatiss, Steven Moffat e la moglie Sue Vertue.

Steven Moffat e Mark Gatiss in una foto

Infine gli incontri a due: Alberto Barbera e Marco Bellocchio, Piera Detassis e Valeria Golino, Giulio Base e Michele Placido, Laura Delli Colli e Luisa Ranieri. Con un'importante postilla da parte di Spagnoli: la proiezione speciale dell'episodio pilota di Twin Peaks "il monolite della serialità moderna" per ricordare la scomparsa di David Lynch che ha in comune con Federico Fellini (di casa a Rimini) di essere nato lo stesso giorno, oltre che di essergli stato amico e di avergli reso omaggio prendendo un aereo verso l'Italia senza farsi pubblicità il giorno della sua morte.

Appuntamento quindi dal 21 al 28 giugno a Riccione e Rimini (location capitanate rispettivamente dal PalaRiccione e dal Teatro Galli per la serata d'apertura) per la prima (ri)edizione di Italian Global Series Festival. Noi ci saremo, e voi?