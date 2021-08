Isola Nera, la recensione: Un thriller privo di emozioni in un'isola del mare del Nord

La recensione di Isola Nera: il film tedesco diretto da Miguel Alexandre e disponibile su Netflix è un thriller che non colpisce ma affascina per la splendida location in cui è ambientato.

Isola Nera: un momento del film

Come vedremo in questa recensione d Isola Nera il film tedesco disponibile su Netflix e diretto (ma anche coscritto) da Miguel Alexandre ci trasporta in un luogo dalle atmosfere affascinati e oscure, un'isola, appunto, brulla e dalla natura selvaggia. Che più che la Germania del nostro immaginario ci ricorda la Cornovaglia, con le sue coste frastagliate e il mare tempestoso, protagonista di una tradizione di racconti gialli/thriller ben radicata e decennale.

A parte una location particolarmente singolare, che cattura lo spettatore sin dalle prime sequenze, il resto del film non coinvolge a causa di una trama prevedibile e davvero povera di scossoni. Isola nera aspira ad essere un thriller che fa dei colpi di scena il suo punto di forza, ma non riesce a renderli sorprendenti al punto giusto, lasciando chi guarda a trascinarsi verso un finale che ha poco di sconvolgente e incisivo.

Un ragazzo orfano e una vendetta dal passato.

Isola Nera: una scena del film

L'Isola Nera del titolo è un'isola tedesca del mare del Nord; Jonas Hansen (Philip Froissant) è un adolescente orfano che dopo la morte dei genitori in un incidente stradale è costretto a vivere con suo nonno, con cui i rapporti si erano da tempo raffreddati. Con l'inizio dell'anno scolastico le cose sembrano essersi riassestate, soprattutto grazie alla rassicurante presenza di Nina (Mercedes Müller), compagna di classe e amica d'infanzia con cui Jonas ha intrecciato una relazione. La situazione cambia però con l'arrivo di una nuova, giovane e affascinante professoressa: Helena Jung (Alice Dwyer), una donna che attrae subito il ragazzo e che nasconde numerosi segreti, un passato traumatico che, in qualche modo, sembra essere legato proprio all'Isola.

Isola Nera: un'immagine del film

Al centro di questa storia troviamo i rapporti familiari - quelli rovinati da silenzi, segreti ed incomprensioni - e una vendetta, che cambierà per sempre la vita del protagonista e di chi ama. Il tentativo evidente è quello di attribuire al film un tono young adult, i protagonisti sono infatti degli adolescenti in preda ai turbamenti emotivi che questo periodo della vita comporta; per gran parte della pellicola, però, si punta tutto, più che sull'approfondimento e la caratterizzazione dei giovani personaggi, sul mistero che dà il via alla trama, cercando di trovare un difficile equilibrio tra dramma ed noir. La trama gialla però zoppica parecchio, soprattutto nella seconda metà del film (il trafugamento di un corpo in biblioteca, in particolare, spazia dall'inverosimile al ridicolo), e il risultato è un prodotto con un'identità non particolarmente definita. Cosa che non aiuta a coinvolgere e catturare lo spettatore.

Una cornice perfetta, ma...

Isola Nera: un'immagine del film

I vari interpreti fanno di tutto per reggere sulle proprie spalle il peso di un film che procede a fatica, risultando a tratti anche piuttosto intensi. Philip Froissant, nel ruolo del protagonista, non riesce però ad essere carismatico come il ruolo richiederebbe. A conti fatti, quindi, la sensazione principale che Isola Nera ci lascia a visione ultimata è quella di una fredda indifferenza, quanto accade su schermo infatti non ci colpisce particolarmente e il finale non riesce a risvegliare il film quanto dovrebbe. Una pellicola di cui ricorderemo solo la splendida location e poco altro, peccato, perché sarebbe stata la cornice perfetta per una thriller da brivido ed emozionante.