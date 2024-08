Incoming - I nuovi arrivati, la recensione: una mediocre commedia adolescenziale

I giovanissimi protagonisti di Incoming - I nuovi arrivati sono prossimi ad iniziare il liceo, con il loro primo giorno carico di ansie e di aspettative. Ma è l'intera settimana che segna un passaggio chiave della loro adolescenza ad essere ricca di eventi e situazioni clou, con l'attesa festa nel weekend che avrà molto da dire sull'anno che verrà e sulle dinamiche prossime ad avere luogo tra i banchi di scuola.

I quattro giovani protagonisti di Incoming - I nuovi arrivati

Benji, il personaggio principale, ha da lungo tempo una cotta per Bailey, la migliore amica di sua sorella che sta frequentando il secondo anno e spera di conquistarla; Eddie ha un pessimo rapporto con il compagno della madre; Connor ha bisogno di autostima e di scrollarsi di dosso lo scomodo soprannome di "Feto"; Danah intende far colpo sui nuovi compagni e su suo fratello maggiore organizzando proprio quell'affollato party in casa sua. Un party dove ne succederanno di cotte e di crude...

Incoming - I nuovi arrivati: dal tramonto all'alba

Bobby Cannavale è uno stralunato insegnante di chimica

I novanta minuti di visione non offrono altro che una lunga serie di personaggi stereotipati, che si sentono potenziali fautori del proprio destino salvo essere in realtà inermi vittime di una sceneggiatura che tenta di riciclare per l'ennesima volta il leit-motiv tipico dei teen-movie. Ma se gli anni Ottanta sono finiti da un pezzo - per quanto il relativo immaginario sia quanto mai di moda su piccolo e grande schermo, con tutti i pro e i contro del caso - e di John Hughes non ce ne sono più, viene da rimpiangere anche la verve più sporca di produzioni in stile Su×bad - Tre menti sopra il pelo (2007) e via dicendo, qui scolorita in favore di un ammorbidimento dei passaggi potenzialmente più scomodi e scabrosi. Naturalmente le citazioni, volute o involontarie, sono presenti qua e là ma per l'appunto sembrano frutto di una monotona raccolta di luoghi comuni, dove è naturalmente il sesso (o meglio la voglia di...), associato alle prime cotte, a spingere le motivazioni di questi ragazzini alle prime armi in piena pubertà.

Come far innamorare Billy Walsh, la recensione: su Prime Video un'anonima rom-com adolescenziale

Giovani e adulti

Ancora il cast di Incoming - I nuovi arrivati in una scena

Che la figura di Benji sia l'alpha e omega del racconto è chiaro ed esplicitato sin dalla prima inquadratura, con Mason Thames - la nota più lieta di un cast altrimenti anonimo - che si rivolge in camera con un'improvvisata dichiarazione d'amore: l'interesse romantico verso Bailey è infatti lo snodo principale di una trama sin troppo verticale, che si affida a soluzioni prevedibili ed abusate prima di un epilogo ipoteticamente aperto - ancora una volta - a una probabile continuazione. Il comparto "adulto" è affidato unicamente al professore di chimica sui generis, interpretato da un Bobby Cannavale che sembra lui stesso chiedersi come sia potuto finire in un film di questo tipo. Le varie sottotrame corollarie sono unicamente un mezzo per far arrivare il minutaggio al minimo sindacale, tra skater che spacciano droga e fratelli maggiori dall'alone criminale, in un insieme via via sempre più farsesco e al contempo noiosamente patinato.

Un approssimativo coming-of-age

Incoming - I nuovi arrivati: una scena del film

Tutti i dilemmi più profondi sulla gioia e sull'amarezza del crescere sono naturalmente sacrificati all'altare del mero divertimento, con questo party tra alcool e droghe, vere o fittizie che siano, pronto a trascinarsi per un'intera notte, indimenticabile per chi di dovere in un modo o nell'altro. Che sia occasione di riscatto o conquista del proprio obiettivo sentimentale, Incoming - I nuovi arrivati non varia modi e toni, con quello sprint apparentemente irriverente dove si nasconde ben poca sostanza. Anche perché come detto, l'intera storia si esaurisce quasi per la sua totalità nell'arco di quelle fatidiche ore all'insegna dello sballo selvaggio, senza guizzi stilistici degni di nota e non potendo nemmeno contare su una colonna sonora ad hoc, all'insegna di un'approssimazione che non cerca mai di nascondere la sua anima da serie z, risultando copia sbiadita e inutilmente gratuita di tanti party fuori di testa che hanno fatto la storia del cinema di genere.