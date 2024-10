Il divorzio, la recensione: una satira tagliente e amabile

Malgosia e Jacek erano soltanto due ventenni innamorati e un po' sprovveduti quando lei è rimasta incinta: una situazione compromettente che, in un Paese fortemente religioso come la Polonia, li ha obbligati a nozze immediate. Ma sette anni dopo la coppia ha manifestato tutte le sue idiosincrasie, chiedendo e ottenendo il divorzio, almeno in sede civile

Ora che la figlia nata dalla loro unione ha compiuto ventitré anni, entrambi si sono ricostruiti una propria vita sentimentale: lei si è risposata con Andrzej ed è diventata nuovamente mamma dell'adolescente Ala, mentre lui si è fidanzato con la più giovane Monika ed è prossimo a salire per la seconda volta all'altare. Ma la nonna della futura moglie è molto credente e pretende che il matrimonio si celebri in chiesa. Per ottenere il permesso, Malgosia e Jacek devono ottenere l'annullamento della loro unione anche dai santi uffizi e non sarà per nulla semplice...

Commedia drammatica o dramma leggero? In generale Il divorzio sembra un film che non intende prendersi eccessivamente sul serio, lasciando scorrere la storia e i suoi personaggi come figurine fragili agli aliti di vento, lasciandole placidamente in balia di quegli eventi relativamente prevedibili. Un film semplice nel senso più puro del termine, privo di eccessive ambizioni ma anche gradevole nel suo non porsele, evitando così sul nascere possibili passaggi a vuoto e metafore non richieste. A tratti si ride ma la comicità è sempre comunque trattenuta a un continuo dualismo, non soltanto tra la società civile e quella chiesa così dogmatica - qui ad ogni modo tratteggiata con una verve amabilmente caricaturale, difficilmente considerabile come irrispettosa - ma anche tra questi due protagonisti che si allontanano e si rincorrono, memori di un passato comune e incerti delle proprie emozioni attuali.

Proprio la sottigliezza dell'insieme si rivela il principale punto di forza dell'operazione, capace di rivelarsi arguta e tagliente anche nei momenti dove apparentemente non accade nulla di rilevante. La contestualizzazione in una nazione come la Polonia è marcata e chi ha una vaga idea del rapporto tra Chiesa e stato lì vigente potrà coglierne ancor meglio certe sfumature, per altro non nuove anche a certe dinamiche nostrane. La sceneggiatura sembra costruire strada facendo un percorso diretto a quel finale che in molti si aspettavano, salvo sparigliare nuovamente le carte e far vincere una volta tanto la logica sulla nostalgia, aprendo nuovi orizzonti per tutti i personaggi coinvolti e restituendo loro quella dignità che rischiava di andare perduta per via delle ingerenze ecclesiastiche.

La regia a quattro mani di Michal Chacinski e Radoslaw Drabik è precisa e pulita, essenziale nel catturare toni e umori di personaggi comuni, ognuno con i propri pregi e i propri difetti, alla ricerca di una normalità che permette al pubblico di identificarvisi anche quando la storia opta su soluzioni più farsesche e parzialmente improbabili, sempre e comunque al servizio di un intento satirico ben insinuato nel contesto, sottotraccia e non. L'ostilità dei prelati, da chi è chiamato a mentire a chi ancora consiglia costosi avvocati, fino a vescovi in collegamenti internet che hanno problemi con la tecnologia, è qui veicolo di una bonaria comicità a portata di grande pubblico, con la protagonista che orgogliosa quando si sente minacciata esclama di aver levato lei la figlia dall'ora di religione a scuola. Un'ironia ben incarnata dalle interpretazioni dell'eterogeneo cast, capitanato da Wojciech Mecwaldowski - il cui personaggio ha il vizio dichiarato per il bere, utile in diverse gag e scambi di battute - e dalla ancor più incisiva Magdalena Poplawska, direttrice di un coro scolastico alla ricerca di sé stessa.