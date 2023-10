Il canto del pavone, la recensione: l'epopea degli ultimi

Una piccola e insolita coproduzione tra Italia e Sri Lanka, che si fa largo a colpi di melodramma seppur condito da punte di puro realismo. È il quarto lungometraggio del regista Sanjeewa Pushpakumara, si chiama Il canto del pavone e affonda le mani nella contemporaneità socio-economica di un paese, lo Sri Lanka, che solo lo scorso aprile con un debito estero di 46 miliardi di dollari andava in default con un presidente, Gotabaya Rajapaksa, in fuga alle Maldive e folle oceaniche di cittadini in rivolta per le strade della capitale Colombo. Oggi la sua economia dipende strettamente da quella cinese, Pechino detiene infatti il venti per cento del debito del paese e solo di recente ha accettato di ristrutturarne i prestiti. Come analizzeremo meglio nella recensione del film, è proprio in questo contesto di forte impatto derivante dai legami con la Cina, che va delineandosi la storia raccontata da Pushpakumara.

Una storia di miseria e resistenza

Il canto del pavone: un momento del film

Una storia di miseria e sopravvivenza con diversi riferimenti autobiografici: segnato dalla prematura scomparsa del padre e da una vita difficile, il regista porta sul grande schermo la sua esperienza realizzando con Il canto del pavone una sorta di parabola morale. I temi sono quelli ricorrenti, già affrontati nei suoi film precedenti (come Burning Birds): la violenza, la povertà, la lotta quotidiana per sopravvivere agli stenti, i compromessi e le umiliazioni a cui si è disposti a scendere nella disperazione. Sullo sfondo la rapida urbanizzazione dello Sri Lanka, una modernità selvaggia che divora i più poveri e arricchisce le classi più abbienti andando a ingrossare spesso i loro loschi traffici.

Il canto del pavone: una sequenza del film

È all'interno di questa cornice che Sanjeewa Pushpakumara decide di far muovere i personaggi della vicenda a partire dal protagonista, il suo antieroe, il giovane Amila, nato in un piccolo villaggio dello Sri Lanka e abbandonato subito dopo aver perso entrambi i genitori. Insieme ai quattro fratelli più piccoli decide di andare a vivere a Colombo, dove inizia a lavorare in un cantiere cinese per garantirgli una vita dignitosa, ma soprattutto per salvare la vita alla sorella Inoka, affetta da un difetto congenito al cuore curabile solo con una costosissima operazione chirurgica da fare in India. I soldi guadagnati come operaio però non bastano, per l'intervento ne servono molti di più: così Amila finisce per fidarsi della persona sbagliata, Nadee, una donna al centro di un traffico di adozioni illegali e neonati da vendere a coppie di bianchi benestanti e occidentali. I clienti sono infatti francesi, svedesi e olandesi; ad Amila toccherà fare da autista per trasportare in un camion di biscotti il prezioso carico umano di giovani donne incinte.

Tra melodramma e denuncia sociale

Il canto del pavone: un'immagine del film

La regia si affida a un registro prevalentemente melodrammatico, ma non dimentica la denuncia sociale. A definire il paesaggio in cui matura l'epopea del protagonista ci pensano le inquadrature che ritraggono lo skyline della megalopoli: cantieri di edifici in costruzione, gli interni di ospedali scalcinati, le strade affollate, l'umile dimora di Amil sul tetto di un grattacielo. È uno spazio urbano che brulica di un'umanità divisa esattamente in due: da un lato gli ultimi, gli oppressi, i sopravvissuti, dall'altro la classe più agiata che vive di traffici illeciti e scambi di bustarelle, che possono comprare qualsiasi cosa. Dal punto di vista estetico Sanjeewa Pushpakumara sceglie l'essenzialità e il rigore, messi spesso all'angolo dagli eccessi di retorica quando ad esempio decide di indugiare sulla piccola Inoka dolorante in un letto d'ospedale, mentre i personaggi sono spessi privi dello spessore psicologico che meriterebbero.