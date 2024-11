Hot Frosty, la recensione: Lacey Chabert e una superficiale magia di Natale

I fan della prima ora del classico film di Natale Hallmark lo sanno da tempo: quello della rom-com natalizia è stato per anni terreno fertile per attori e attrici che avevano trovato la notorietà grazie ad una serie TV di successo o un film iconico e che poi tra ingaggi mancati e typecasting, si erano persi nei meandri di Hollywood. Le produzioni floride di Hallmark e i suoi affini hanno pescato da questo calderone di "quasi" star decadute e in alcuni casi generato dei divi del piccolo schermo. È il caso, in questi ultimi anni, di Candace Cameron Bure, la DJ della serie anni 80' Full house o di Danica McKellar della serie Blue Jeans oppure ancora di Chad Michael Murray che esamineremo in un prossimo film di questo genere o, infine, della regina tra tutti questi, Lacey Chabert, una delle Mean Girls ideate dalla penna di Tina Fey, la Gretchen Wieners amica di Regina George nell'iconico film del 2004.

Lacey Chabert e Dustin Milligan in Hot Frosty

Per chi era fan della serie, la si potrà ricordare anche per Party of five - Cinque in famiglia e, ora anche per Hot Frosty - Una magia di Natale, appena arrivato su Netflix. Chabert ha creato un vero e proprio impero sulle commedie romantiche prodotte da Hallmark e dal 2012, quasi non stop, è stata protagonista di quasi una 40ina di film TV del genere. Negli ultimi anni, l'attrice sta cercando di mantenere il proprio primato ma, con l'avvento e l'aumento, sulle piattaforme, di questo genere di film cotti e mangiati per romantici smielati, sembra chiaro che la TV non segue le stesse regole dello streaming e il successo potrebbe non rivelarsi lo stesso.

Hot Frosty: tanta superficialità

Una prova a sostegno della tesi proprio l'ultima fatica di Chabert. L'attrice interpreta Kathy, giovane vedova che, persa ormai nel dolore e nel caos lasciato nella sua vita dalla perdita del marito, ritrova l'amore e la cura di se stessa grazie ad un pupazzo di neve che per magia, diventa una persona. Tutto è lecito in amore, in guerra e a Natale? Dipende da come viene costruito il tutto. Hot Frosty naviga le acque della solita superficialità di questi film e il regista Jerry Ciccoritti solo a tratti si preoccupa di dare ai suoi personaggi un po' di "vita", per il resto, gli stimoli, anche romantici, sono veramente pochi.

Da Hallmark a Netflix

Katy Mixon e Dustin Milligan in una scena di Hot Frosty

È evidente che il passaggio dalla TV commerciale al colosso streaming non sia stato indolore per i film dalle rassicuranti trame dove tutto, alla fine, e soprattutto a Natale si aggiusterà. Netflix ha da tempo abbracciato questo tipo di "prodotto" e sta cercando di dargli più spessore, non a caso altre pellicole della stessa famiglia, stanno cercando di acquisire profondità, sempre rispettando l'algoritmo. Ci prova anche Hot Frosty che alla prevedibilità smielata e di buoni sentimenti di cui è spesso regina Lacey Chabert, aggiunge guizzi di ironia. Quasi vuole re-introdurre Chabert al pubblico, quando, grazie all'apparizione di una clip di un film natalizio che ha rilanciato Lindsay Lohan, Falling in love, sulla TV di Kathy, le permette un riferimento indiretto a Mean Girls. Questi sforzi di modernità non sembrano per ora rettificare alla superficialità di una storia in cui i due protagonisti sono rigidi tra loro e così formali e scolastici nella recitazione che non si fa fatica a credere che faccia molto molto freddo in città.

Se anche la Rom-Com di Natale sta cambiando

Hot Frosty non si distingue dalle decine di film TV interpretati da Chabert e prodotti in questi anni, allora perchè non dovrebbe funzionare o piacere come è stato per gli altri? Gli affezionati delle certezze che Una magia di Natale può portare, vedranno con piacere anche questo. Ma i restanti possibili spettatori, vorranno di più, almeno un piccolo sforzo. Anche la rom-com di Natale sta cambiando e dato il successo di titoli dai contenuti lussuriosi su Netflix, è facile immaginare che non ci si accontenti più di un bacio a suggellare l'amore a fine storia oppure di un legame costruito sul nulla di pochi scambi di battute o poco più.

Dustin Milligan in una scena di Hot Frosty

Hot Frosty prova a speziare un po' il tutto introducendo un contorno di vicine di casa di Kathy, attratte e non poco dall'aitante Jack, un inaspettatamente piatto Dustin Milligan, qui in versione adone ex pupazzo di neve dagli occhi azzurri e ovviamente dal cuore d'oro. Nel modo in cui le signore del paese "approfittano" della bravura da tuttofare di Jack, sembra di assistere ad una versione convenzionale rivisitata e ripulita, delle scene in cui Edward Mani di forbice va a offrire i suoi servizi da parrucchiere e giardiniere in giro per il quartiere. Ritenta Hot Frosty quando investe sull'ironia e le ossessioni del poliziotto del paese, un Craig Robinson, canterino, musicista e fissato per la legalità a livelli patologici. Non basta però la sua performance per salvare la baracca.

Andare oltre la narrativa preconfezionata

C'è un aspetto per cui va riconosciuto a Hot Frosty il tentativo di cambiare una narrativa preconfezionata. È la diffidenza di Kathy, una donna che non ama gli abbracci, le manifestazioni di affetto pubbliche e che costantemente rimarca ed insegna a Jack (Dustin Milligan) che non si dice Ti Amo ad una persona che conosci da 24 ore, che l'amore arriva con la frequentazione, la conoscenza. Non è scontato che si facciano questi discorsi in un genere di film che di default è programmato proprio per sorvolare su questi elementi concreti di vita vera a favore della favola. Non si può del tutto cantare vittoria però, perché il film, per la fretta di chiudere in bellezza e garantire il Vissero felici e contenti, procede a far cambiare idea a Kathy con insolita velocità, per un finale che si abbandona talmente tanto al fantastico da rendere il bacio del vero amore, una banalità sconcertante.