Home Restaurant - Invito a cena con giudizio: Giorgio Locatelli ci parla del suo nuovo cooking show

Home Restaurant: Invito a cena con giudizio, un'immagine dello Chef Giorgio Locatelli

Cibo e ambiente. Due cose che vanno spesso a braccetto e che trovano una sintesi in Home Restaurant - Invito a cena con giudizio, il nuovo cooking show prodotto da Banijay Italia, in cui due coppie di appassionati di cucina si mettono in gioco per dimostrare di essere i numeri uno della cucina casalinga in una determinata categoria. Alla conduzione troviamo Giorgio Locatelli, lo chef italiano più famoso d'Inghilterra, primo italiano a conquistare una stella Michelin all'estero, che dovrà giudicare con un voto da 0 a 10 le due categorie di questa sfida: Home e Restaurant. La prima valuta l'ambiente, l'ospitalità, la capacità di intrattenere i propri ospiti e l'atmosfera in generale; la seconda si concentra invece sulla mise en place, e naturalmente il cibo e la proposta beverage. Ci siamo fatti raccontare il nuovo show, in onda su TV8 dal lunedì al venerdì alle 17:30, dal padrone di casa, lo Chef Giorgio Locatelli in persona.

La video intervista a Giorgio Locatelli

Fare la differenza

Primo punto della nostra chiacchierata con lo chef Locatelli è stata sulla ricchezza del settore food e di come Home Restaurant si vada a inserire in questo contesto, per differenziarsi e farsi notare. "Non sono io a fare la differenza, ma il setting, il cast di persone che fanno da mangiare, la loro storia e quello che portano sul tavolo ogni giorno che è differente. Abbiamo una storia diversa ogni giorno ed è questo che lo rende molto attraente." Un impegno quotidiano che ha rappresentato la sfida più grande anche per lo chef, costretto a spostarsi e viaggiare molto per l'impegno di Home Restaurant. Ma nulla di impossibile, ci tranquillizza: "ho fatto cose peggiori per guadagnarmi da vivere!"

Cibo e ambiente

Ma quanto è difficile mettere insieme le due anime dello show, ambiente e cibo, home e restaurant? "La cosa importante, secondo me" ci ha spiegato Giorgio Locatelli, "è la sincerità, Quando entri nella casa di qualcuno, capisci subito cosa succederà o cosa ti arriverà da mangiare, quindi il fare qualcosa di semplice e sincero è alla base di quello che stiamo facendo. Che poi è alla base di quello che le persone fanno da mangiare a casa, che solitamente è semplice e in linea con quello che ha intorno." E qual è la strategia dello chef Locatelli in occasione dei suoi eventi casalinghi? Cosa non può mancare? "L'alcool! Farli ubriacare" la risposta decisa e scherzosa, alla quale poi ha aggiunto, "penso che la cosa più importante quando si ha qualcuno a casa sia di fargli vedere un po' di te stesso, non di fare una cosa fuori dal mondo. Fargli capire attraverso l'ambiente, la tua casa, e quello che gli stai facendo da mangiare un po' di te stesso. Perché è per quello che è venuto, non è venuto a vedere una ricetta."