Guess my Age - Indovina l’età: Max Giusti ci parla della conduzione dello show di TV8

La nostra intervista a Max Giusti, che ci ha parlato della nuova edizione di Guess My Age, lo show di TV8 al via dal 1 settembre, che conduce per la prima volta.

Guess My Age: Max Giusti è il nuovo conduttore

Torna con una quinta edizione Guess My Age - Indovina l'età, il fortunato show prodotto da Banijay Italia e collocato nella fascia preserale di TV8, diretto negli scorsi anni da Enrico Papi. In onda dal 1 settembre, dal lunedì al venerdì alle 20:30, la nuova edizione si presenta sin da subito con una novità: il cambio alla guida, con Max Giusti nuovo conduttore. Una scelta che sembrerebbe sin da subito indovinata, perché parliamo di un personaggio con tutte le caratteristiche dello showman, essendo attore, comico, imitatore, ma anche conduttore sia televisivo che radiofonico. A lui è affidata un'edizione che avrà una nuova sigla e tante altre novità che provvederanno a rinnovare il format, ma anche la conferma di tanti nomi d'eccezione che si metteranno in gioco, da Diletta Leotta (ospite della prima puntata dell'edizione) e Mara Maionchi ad Alessandro Borghese, pupo e Ludovica Comello.

La video intervista a Max Giusti

Le novità della nuova edizione

Guess My Age: Max Giusti in una foto promozionale dello show

"Enrico Papi è stato bravissimo, perché se siamo arrivati alla quinta edizione che farò io vuol dire che ha fatto un ottimo lavoro" ci ha detto Max Giusti nel parlare della prima delle novità di questa nuova edizione di Guess My Age, quella che lo riguarda, "ma io non posso ispirarmi a lui". Necessario partire da zero e dare una propria impronta ragionando sul format per quello che è, rinnovandolo laddove possibile per offrire qualcosa di nuovo al pubblico. Non è però l'unica novità dell'edizione, perché "abbiamo otto indizi invece di sei" ci ha spiegato Giusti "e quello che mi piace di più è l'ultim'ora, cioè gli anchorman di Sky TG che ci danno una notizia che risale all'anno di nascita dello sconosciuto presente." Inoltre, si è rinnovato il concetto di sconosciuto di riserva, che "ora vedremo in controluce e potremo vedere le sue gestualità" e che i concorrenti potranno scegliere di sostituire a quello che stanno cercando di indovinare.

I punti di forza di Guess My Age

Guess My Age: Max Giusti con Diletta Leotta, ospite della prima puntata

Abbiamo però chiesto al nuovo conduttore quali siano secondo lui i punti di forza dello show, quelli che hanno fatto affezionare il pubblico nel corso delle prime edizioni degli anni passati. "Il suo punto di forza è la semplicità" ci ha detto Giusti, che vede nei motivi del legame con pubblico quel divertimento che non solo vorrebbe riuscire a mantenere, ma anche alimentare. Il pubblico da casa si diverte, gioca a sua volta, partecipa nel cercare di indovinare, mettendosi alla prova con i diversi indizi. Ma con quale sarebbe più negato Max Giusti? "Probabilmente col Superzoom, mentre sarei bravissimo con la carta di identità: con quello batto tutti!"