Goodbye, DonGlees!, uno struggente Anime da non perdere in un'incredibile Ultralimited Edition

Ci sono vari modi per far conoscere un Anime in Italia e regalare agli appassionati la gioia di vedere un film realizzato del celebre studio Madhouse e frutto dell'opera di una animatrice e regista talentuosa come Atsuko Ishizuka, qui al debutto in una regia cinematografica. Ma quello scelto da Fan Factory e distribuito da Plaion Pictures è davvero eclatante: Goodbye, DonGlees! è uscito infatti non solo nei tradizionali formati DVD e Blu-ray, ma anche in un'incredibile Ultralimited Edition che si trova appunto in esclusiva su Fan Factory Shop.

Questa Ultralimited Edition numerata (mille copie in tutto), oltre al disco del film nel formato blu-ray HD, si presenta ricchissima di preziosi e interessanti gadget che come vedremo, spaziano dalle Card ai poster, dai booklet agli storyboard. Insomma si tratta davvero di un'edizione con i fiocchi, che serve non solo a far conoscere Goodbye, DonGlees!, ma anche a scoprirne curiosità e segreti. Un'edizione che grazie a Plaion Pictures abbiamo avuto l'onore di poter analizzare nei dettagli.

Tre amici per la pelle in un emozionante racconto di formazione

Goodbye, DonGlees!: una scena del film

Innanzitutto, però, il film. Goodbye, DonGlees! è soprattutto uno struggente racconto di formazione, in questo caso il sempre delicato passaggio tra l'adolescenza e l'età adulta si rivela emozionante e dai toni nostalgici, alimentato anche da una colonna sonora da non perdere. Tre i protagonisti della storia. Roma è un ragazzo che vive in campagna, appena fuori Tokyo: non riesce a integrarsi con gli altri, per cui con Toto, un altro ragazzo come lui un po' ai margini, fonda un team denominato i "DonGlees". Il loro rapporto non cambia nemmeno quando si vedono meno perché Toto va in una scuola superiore.

Goodbye, DonGlees!: una scena del film

Durante le vacanze estive al gruppo si unisce anche Drop, che per la sua imprudenza finisce per coinvolgere anche gli altri due in un incendio del quale i tre vengono accusati. Per dimostrare la loro innocenza, andranno a caccia del loro drone, sparito in cielo nel tentativo di riprendere i fuochi di artificio: sarà l'inizio di una grande avventura piena di peripezie, nella quale i tre scopriranno molto di più su se stessi fra segreti, confessioni, racconti del passato, litigi e riconciliazioni. Un evento che segnerà la fine dell'adolescenza, ma non certo della loro amicizia.

Goodbye, DonGlees!: una scena del film

Un super box con card da collezione, poster, booklet e gli storyboard

E veniamo alla Ultralimited Edition di Goodbye, DonGlees! della Fan Factory, che si presenta con un robusto box giallo bello pesante e ricco di tante cose. All'interno cofanetto digibook troviamo ovviamente il disco blu-ray del film. L'illustrazione del cartonato ha un artwork esclusivo illustrato del character designer del film Takahiro Yoshimatsu. I gadget iniziano con una bustina trasparente all'interno della quale troviamo 6 Special Card da collezione di cartoncino rigido, e con tre miniposter 30x40 cm con immagini del film.

A seguire un bellissimo booklet di 28 pagine illustrato con il testo tutto in italiano, contenente interviste a cast e staff, approfondimenti sulla storia e sui personaggi, note di produzione, cursiorità e gallery. Per chiudere una vera chicca per gli appassionati, ovvero un prezioso libro di ben 164 pagine con l'intera raccolta di storyboard dal film.

Il blu-ray: video dalle atmosfere magiche, audio energico

Goodbye, DonGlees!: una scena del film

Non ci resta che analizzare la parte tecnica. Il video non è di quelli incisivi e granitici stile Pixar, ma pur con un dettaglio piuttosto morbido, è fedele al tratto e alle atmosfere soffuse e magiche dell'animazione, che esaltano la cura per i particolari, sia sulle figure che nelle ambientazioni. Il croma è variegato, si passa dai colori tenui e sobri a tratti in cui le tonalità si accendono, come ad esempio in occasione degli spettacoli pirotecnici. Il tutto con una grande attenzione per i paesaggi molto diversi che si incontrano lungo la narrazione.

Goodbye, DonGlees!: una scena del film

L'audio è presentato in DTS HD 5.1 sia in italiano che in l'originale. I dialoghi sono puliti e cristallini, mentre la traccia dà il meglio di sé nella riproduzione della colonna sonora, che travolge con energia lo spettatore. Buona anche la cura per gli effetti ambientali, con i diversi diffusori che entrano in gioco con buona separazione in occasione dei fuochi d'artificio, della lotta con l'orso ma anche nella stessa parte musicale. Modesto ma puntuale l'apporto dei bassi in qualche scena, come ad esempio quella dello spettacolo pirotecnico. Negli extra troviamo soprattutto materiale promozionale con tanti contributi brevi fra teaser, originale preview, spot tv, clip e trailer. Ma in ogni caso non dimentichiamoci la monumentale quantità di gadget.