Good Omens in blu-ray: recensione: anche la fine del mondo vuole i suoi extra

Good Omens: Michael Sheen e David Tennant in una scena della serie

Una delle serie tv più apprezzate e originali degli ultimi tempi, come vedremo nella recensione del blu-ray di Good Omens, è finalmente approdata in homevideo. La miniserie Amazon Original prodotta da BBC Studios, diretta da Douglas Mackinnon e scritta da Neil Gaiman, già autore insieme a Terry Pratchett del romanzo omonimo, è presto diventata un cult grazie anche alla curiosa bromance tra Aziraphale e Crowley, interpretati in maniera irrssistibile da Michael Sheen e David Tennant.

Al centro della miniserie la fine del mondo: già perché l'Armageddon, innescato dalla venuta dell'Anticristo, sta per arrivare. Solo che l'angelo Aziraphale e il demone Crowley rappresentanti delle rispettive fazioni sulla Terra e ormai affezionati alle usanze terrestri, si alleano per scongiurare la fine del mondo. Good Omens è arrivato come detto anche in alta definizione grazie all'edizione Koch Media, un'elegante slipcase a due dischi contenente i sei episodi, numerosi extra e anche 4 card da collezione.

Good Omens, recensione: A che ora è la fine del mondo?

Good Omens: Michael Sheen insieme a David Tennant durante una scena della serie

Un'ora di extra: nel disco 1 il mondo dei personaggi e il libro

Come dicevamo, una delle più piacevoli sorprese dell'edizione homevideo di Good Omens targata Koch Media è la presenza di una buona quantità di extra: niente di trascendentale, ma trovare un'ora circa di materiale per una serie tv non è così scontato. Gli extra sono divisi tra i due dischi. Nel disco 1 si parte con I personaggi (2'), con Michael Sheen, David Tennant e Jon Hamm che descrivono le figure che interpretano, poi a seguire Il mondo di Good Omens (1') con il cast a parlare della storia, e soprattutto Dalla pagina allo schermo (6'), con Neil Gaiman che parla dell'adattamento ricevuto dal suo romanzo, scritto con Terry Pratchett, mentre il cast racconta l'entusiasmo di far parte del progetto.

Good Omens: una scena della serie

A seguire Tour della libreria (5' e mezzo), con Neil Gaiman che parla dei dettagli della vera libreria di Soho. Quindi troviamo Il mondo di Crowley (4'), con David Tennant che parla delle difficoltà nella costruzione del suo personaggio e della sua amicizia proibita con Aziraphale: ai due piace far parte dell'umanità e per questo non vogliono la fine del mondo. A chiudere il disco Il mondo di Aziraphale (4' e mezzo) con Michael Sheen che spiega come il suo personaggio ami la vita umana.

Nel disco 2 scene tagliate, gallerie, i Queen ed effetti visivi

Good Omens: una scena della serie con Michael Sheen e David Tennant

Nel disco 2 troviamo innanzitutto 10 minuti di scene tagliate all'inizio della postproduzione e quindi non rifinite. A seguire la Galleria storyboard (5'), che illustra un particolare della pre-produzione ed è una sorta di versione a fumetti della sceneggiatura, quindi la Galleria concept art (4') con vari modelli e oggetti di scena usati nella serie, e la Galleria costumi (1') sugli abiti dei personaggi.

A chiudere il trailer, la Compilation Queen (12'), con una carrellata dei momenti della miniserie in cui si sentono canzoni del celebre gruppo tanto amato da Crowley, ed Effetti visivi (3') per vedere come sono state composte alcune scene in post produzione. E occhio, all'interno della confezione a impreziosire il tutto troviamo anche quattro cartoline da collezione.

Good Omens: una scena con Jon Hamm e Michael Sheen

Il video: una fine del mondo dettagliata e colorata

Good Omens: Michael Sheen insieme a David Tennant in una scena

Buono il video, nonostante l'abbondante materiale per ogni disco la compressione fa capolino raramente, mentre il quadro appare in genere solido e compatto. Rispetto alla visione in streaming, la sensazione è quella di una maggiore profondità, oltre che di un dettaglio più ricco e incisivo, fattori che denotano come sempre i vantaggi del prodotto fisico riguardo alla qualità tecnica. Esplosivo il croma, come si conviene a una serie così esuberante che salta avanti e indietro tra più linee temporali con rappresentazioni fantastiche, colorate e molto originali di quello che accade. La varietà di tonalità e di colori è davvero di tutto riguardo. Insomma, pur non toccando le vette di alcuni prodotti cinematografici, il blu-ray di Good Omens permette una visione davvero di qualità.

Audio frizzante, tra energia, potenza e musica

Good Omens: Michael Sheen con David Tennant durante una scena

Anche l'audio soddisfa le attese, grazie alla presenza delle tracce DTS HD 5.1 sia in italiano che in inglese. Si tratta di tracce che pur con i limiti di una serie televisiva, consentono un ascolto piuttosto frizzante delle vicende che scorrono sullo schermo. La fine dell'universo non può che essere accompagnata da un sonoro potente e spettacolare, con adeguato e preciso utilizzo di tutti i diffusori e buone entrate anche da parte del sub a sotolineare i bassi. Ma a risaltare in maniera particolare è soprattutto la resa della colonna sonora, sempre piuttosto intensa e con un'energia importante. Buona anche la dinamica e la resa dei dialoghi.