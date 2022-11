Free Chol Soo Lee, la recensione: il ritratto di un uomo condannato ingiustamente

Cominciamo la recensione di Free Chol Soo Lee con un aneddoto: non molto tempo fa, uno dei pionieri del documentario Errol Morris ha detto scherzando che si sentiva in dovere di scusarsi per l'influenza che ha avuto il suo The Thin Blue Line. Morris ha detto questo riferendosi al fatto che nell'era dello streaming il genere del documentario si è saturato di storie di veri crimini e negligenza giudiziaria. Il boom è iniziato con Making a Murderer e da allora non ha subito rallentamenti.

Free Chol Soo Lee: una scena del film

Questo è l'ambiente in cui i registi Julie Ha ed Eugene Yi ci regalano Free Chol Soo Lee, un documentario che descrive in dettaglio un omicidio e un errore giudiziario. Ha e Yi hanno realizzato qualcosa con grande cura e sensibilità su una figura complessa e una vita complicata. Sfortunatamente, non possono nemmeno sfuggire ad alcune delle trappole di un genere che ci è ormai fin troppo familiare. Nessuno confonderebbe un lavoro profondamente empatico come questo per alcune delle cose macabre e sensazionalistiche su Netflix. Tuttavia, il tempo a disposizione sullo schermo è quello che è per la storia di un uomo che sembrava aver vissuto così tante vite in una.

Chi è Chol Soo Lee?

Free Chol Soo Lee: una foto del film

Nato a Seoul ma residente negli Stati Uniti, l'immigrato coreano-americano Chol Soo Lee si ritrova nel posto sbagliato al momento sbagliato. È il 1973 a San Francisco, un giovane di nome Yip Yee Tak viene colpito a morte in una faida tra bande. Per sfortuna, quella notte Chol Soo si trovava nel suo appartamento a giocare con il suo revolver. Ha inavvertitamente sparato contro il muro, provocando la chiamata della polizia. Il proiettile viene recuperato e si scopre essere lo stesso tipo di munizioni utilizzate nell'omicidio di Yip Yee Tak. Grazie a quell'atto, insieme a affermazioni false ma convincenti dell'accusa, Chol Soo vine condannato e imprigionato per un crimine che non ha commesso.

Free Chol Soo Lee per fortuna non è incentrato su un costoso team di difesa legale e sui loro anni di sforzi per liberare un uomo. Ha e Yi si concentrano soprattutto sulla comunità asiatica che si è unita per ribaltare un'ingiustizia. L'area di San Francisco in cui risiedeva Chol Soo era dominata da una diaspora asiatica tra immigrati giapponesi, cinesi e, in misura minore, coreani. Gli sforzi delle chiese e degli attivisti locali sono il motore che guida gran parte della prima sezione del docu-film. I cineasti non si concentrano solo su questi sforzi davvero commoventi perché è la verità, ma anche per mettere le cose in chiaro.

Un errore giudiziario pagato troppo caro

Free Chol Soo Lee: un'immagine del film

Continuiamo la recensione di Free Chol Soo Lee dicendo che la sua narrazione va oltre il normale documentario di true crime dalla seconda metà del film. I registi sono tanto concentrati con la vita dopo l'incarcerazione quanto con l'emancipazione combattuta. Il risultato è uno studio del personaggio, ma solo a tratti avvincente. La storia post-prigione di Cho Soo è agrodolce. Ha lottato per far fronte alle aspettative di una comunità che lo ha salvato, e il peso di sentire che doveva loro una vita degna si è rivelato troppo. È caduto nel crimine dopo periodi infruttuosi come custode e altri lavori saltuari. Crudelmente, un tentativo di incendio doloso andato storto quasi lo uccide e si traduce in deturpazione. Quell'incidente lo porta persino a finire sotto la protezione dei testimoni.

Tutti questi elementi sono coinvolgenti di per sé, ma forse non hanno il respiro che meritano. L'attivismo, le sue strazianti esperienze in prigione e la sua vita successiva dividono il tempo in troppe parti. L'accoltellamento fatale di Choo Soo Lee da parte di un nazionalista bianco, ad esempio, viene sorvolato prima che voi possiate ascoltare qualsiasi versione degli eventi diversa dalla sua.

Free Chol Soo Lee presenta un ritratto per lo più interessante e tragico di come una vita sconvolta da un atto ingiusto non possa mai essere facilmente corretta dopo la rettifica. Soffre, tuttavia, nel raccontare un'intera esistenza sfaccettata in un'esplorazione di soli 90 minuti.