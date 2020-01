Fireworks, la recensione: i salti nel tempo e quell'adolescenza che vorresti non finisse mai

Fireworks, vanno visti di lato o dal basso?: una scena del film

Grazie all'ormai imminente uscita direct to video Lucky Red, è possibile ora scoprire Fireworks, vanno visti di lato o dal basso?, film giapponese realizzato dallo studio Shaft nel 2017 e diretto da Akiyuki Shinbo e Nobuyuki Takeuchi, e in pratica versione anime di un live action di Shunji Iwai realizzato nel '93 per il piccolo schermo. Come vedremo in questa recensione di Fireworks, si tratta di un racconto di formazione dalla vena magica, che abbina in modo a tratti un po' bizzarro le tipiche problematiche adolescenziali di due ragazzi a un curioso tocco sci-fi.

Disperazione, ribellione e fuga, in una pigra giornata estiva

Fireworks, vanno visti di lato o dal basso? è ambientato in una cittadina costiera immersa nella tipica atmosfera pigra e sonnolenta delle giornate estive. La routine di Nazuna però, una bella ragazza oggetto del desiderio di due compagni di classe, viene squassata dalla notizia che sua madre si sposerà per la terza volta e questo porterà a un nuovo trasferimento della famiglia. Disperata, Nazuna decide di scappare di casa portando con sè uno dei due compagni di classe invaghiti di lei, scelto attraverso una gara di nuoto. Sarà Norimichi ad accompagnarla, ma grazie a uno strano aggeggio il ragazzo è in grado di compiere ripetuti spostamenti nel tempo per cambiare le cose che non sono andate nel verso giusto, in quella che sarà una continua ricerca della giornata perfetta.

I viaggi nel tempo per rendere eterna l'adolescenza

La vera chiave del film sta proprio nei continui viaggi nel tempo di Norimichi, nei suoi molteplici tentativi di aggiustare il suo destino e quello di Nazuna, cercando di aggirare le difficoltà che ogni volta ostacolano la loro fuga d'amore, rappresentate dai genitori della ragazza e dall'altro adolescente invaghito di lei. Ma al di sotto di quella che può sembrare una banale storia sentimentale fra ragazzini, emerge qualcosa di molto più profondo, ovvero il desiderio di rendere eterna l'adolescenza, con i suoi sogni, il suo slancio e le sue incertezze. Quell'età dove tutto è ancora possibile e i dubbi diventano simpatici tormentoni, come quello dei fuochi d'artificio del titolo del film, con i protagonisti a chiedersi continuamente se sono piatti o rotondi. Perché tutto cambia a seconda dei punti di vista.

Disillusioni, malinconie e l'importanza delle scelte

Quello strano muro che sembra voler racchiudere il tempo nell'ultimo universo toccato dai protagonisti, finirà inevitabilmente per sgretolarsi, perché il tempo va avanti. L'ultima estate prima dell'ingresso nell'età adulta, porterà con sé disillusioni e malinconie. E anche se si riesce provvisoriamente a tornare indietro, le nuove difficoltà nel percorso della vita emergeranno sempre, e bisogna essere pronto ad affrontarle. Chiedersi continuamente "E se...", come fa il protagonista del film, fa capire anche l'importanza delle proprie scelte e le conseguenze che ne derivano. Ma in ogni caso certi attimi, questo sì, resteranno eterni nella memoria perché impossibili da cancellare. Chi non vorrebbe che una giornata estiva vissuta in adolescenza non finisse mai? Soprattutto se è condita da una storia d'amore un po' pazzerella?

Colori e riflessi: una cura per i particolari che diventa poesia

Alla fine di Fireworks, resta la sensazione di un piano formale indubbiamente suggestivo (bellissima l'insistenza su alcuni particolari, come le pale eoliche), esaltato dal tocco magico e dalla dimensione onirica della storia, che aggiungono una vena poetica alla vicenda. Ma proprio il collante tra queste tematiche e l'aspetto fantascientifico sembra a tratti un po' troppo straniante e sfilacciato. E in definitiva è un po' il limite di un film comunque apprezzabile. E che resta molto efficace anche sul piano grafico, con animazioni fluide e colori sgargianti, la bella cura per i riflessi e la raffinatezza degli effetti luminosi sulle superfici, le scenografie mai banali e i giochi di luce del sole che rendono tutto quasi nebbioso. Per poi esplodere nei coloratissimi fuochi d'artificio. Di una giornata estiva che vorresti non finisse mai.