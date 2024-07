Find me Falling, la recensione: un feel-good movie ambientato a Cipro perfetto per l'estate

I colori di Cipro, la vita lenta e un amore da ritrovare: su Netflix è disponibile Find me Falling, commedia leggerissima per una visione senza impegno.

L'abbiamo scritto tante volte, la distribuzione streaming è in continuo movimento, offrendo agli utenti contenuti sempre nuovi e sempre freschi. In qualche modo, le piattaforme, devono mantenere alta l'attenzione: tenere il punto, puntare alla visualizzazione immediata, rimpinzare il catalogo, smuovere la home. Alcune volte, la qualità è discutibile (ma non inficia sul successo), altre invece risultano essere delle sorprese vere e proprie. Come nel caso di Find Me Falling - Un'Isola dove innamorarsi di Stelana Kliris.

Harry Connick Jr. e Agni Scott protagonisti di Un'isola dove innamorarsi

Niente di originale, né di troppo memorabile, eppure l'atmosfera, unita ad un gruppo di personaggi oggettivamente amabili, fa venir la voglia di mollare tutto e trasferirsi su di un'isola in mezzo al mare. Del resto, la cosa più interessante della commedia, oltre all'indole romantica, risiede proprio nella riflessione contemporanea di quanto oggi soffriamo - più o meno tutti - di una certa pressione indotta dalla società del profitto. È una chiave da cogliere, chiaro, ma risulta sostanziale nella struttura leggerissima e accessibile di Find Me Falling.

Find Me Falling, vecchi amori e isole da sogno

Harry Connick Jr. insieme ad Ali Fumiko Whitney

Ed è la stessa regista, cipriota e sudafricana, a riassumere al meglio cosa sia Find Me Falling: "Una storia d'amore che parla di molti amori". Effettivamente, i sentimenti che si incrociano sono molti, come dimostra il protagonista, John Allman (Harry Connick Jr.), rockstar sulla via del tramonto che, per ritrovare sé stesso e l'ispirazione, si trasferisce in una casa, a Cipro, a strapiombo sul mare. Posto perfetto, se non fosse quello un luogo scelto dalle persone per... suicidarsi. Tra l'altro, il ritorno a Cipro, per John, non è casuale: sull'isola, anni prima, aveva frequentato quello che ricorderà essere stato l'amore della sua vita, Sia (Agni Scott). Oltre a rincontrare lei, John conoscerà anche Melina (Ali Fumiko Whitney), la figlia di Sia, anch'essa con la passione per la musica.

Good vibes e visione senza impegno

Sì, finale annunciato e per certi versi scontato. Zucchero in abbondanza e ammiccamento da cine-turismo (comunque ben mascherato da Kliris, all'esordio), nonché script ampiamente già visto e già sentito. Tuttavia, Find Me Falling - Un'isola dove innamorarsi ha il giusto gusto estetico (un buon taglio visivo, non banale nel contesto streaming) e il giusto piglio ritmico (anche qui, un umorismo soffice che funziona), offrendo agli spettatori una corroborante visione emozionale, in grado di trasportarlo verso una sensazione stranamente piacevole. Forse perché anche noi siamo degli inguaribili romantici, forse perché oggi, utopisticamente, cerchiamo il migliore tra gli happy ending, ma la commedia Netflix, a differenza di tante altre, è in grado di trasportarci al centro di un sogno, facendoci accarezzare l'idea di tornare idealmente in quei luoghi che, nel bene e nel male, hanno un forte significato.

Un primo piano del protagonista Harry Connick Jr.

Dall'altra parte, sfruttando i panorami e il ricco e colorato corollario di personaggi (richiamando ad una tipicità cipriota frutto di uno studio che, per quanto possibile, evita il cliché), Find Me Falling - Un'isola dove innamorarsi è quello che potrebbe definirsi l'archetipo della vita lenta che tanto inseguiamo, ma che forse non abbiamo il coraggio di raggiungere mai per davvero. Se la storia tra John e Sia è ovviamente la traccia principale (prevedibile la svolta legata a Melina, ma facciamo finta di restare stupiti, perdonando la mole di ingenuità) Find me Falling ammicca anche alle regole di quello showbiz pronto a distruggere la star dopo un flop, spostando l'attenzione sulle cose importanti della vita. Insomma, cuore, leggerezza e un film di sentimenti buonissimi. Crogiolo ideale e caloroso, geografia emozionale nella sua ricercata semplicità, Find me Falling è allora una piccola sorpresa d'estate, capace di farvi sentire meglio dopo averlo visto.