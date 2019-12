15 Film di Natale per bambini: da Mamma ho perso l'aereo a Miracolo nella 34a strada, una selezione delle migliori pellicole natalizie da vedere in famiglia.

Jim Carrey è il Grinch nel classico film di Natale per bambini

I bambini, si sa, sono i veri protagonisti del Natale; per questo, nel corso degli anni, sono stati realizzati per loro tantissimi film a tema che potessero portare gioia durante il periodo delle feste. Ma le pellicole natalizie non sono pensate solo per i piccoli di casa: anche gli adulti possono ritrovare la propria spensieratezza davanti a una magica storia natalizia.

Perché allora non scegliere qualche bella storia di Natale da vedere insieme a tutta la familgia? Da Mamma ho perso l'aereo a Miracolo nella 34a strada, abbiamo selezionato per voi i migliori 15 film di Natale per bambini da guardare durante le feste.

1. Miracolo nella 34a strada (1994)

Miracolo nella 34sima strada: una scena con Richard Attembourough

Non potevamo che iniziare la nostra lista dei film di Natale per bambini con un classico dei classici delle festività: Miracolo nella 34a strada. Diretto da Les Mayfield e remake dell'omonimo film del 1947, questa splendida commedia natalizia racconta la storia di Kriss Kringle (Richard Attenborough), assunto da un grande magazzino per vestire i panni di Babbo Natale e distribuire i doni ai bambini. L'uomo ha, però, una particolarità: sostiene con incrollabile certezza di essere il vero Santa Claus. Per compiere il suo miracolo di Natale, Kriss dovrà convincere la piccola e disillusa Susan (Mara Wilson) a credere in lui.

2. Il ritorno di Mary Poppins (2018)

Il Ritorno di Mary Poppins: Emily Blunt in un momento del film

Pur non trattandosi prettamente di una pellicola a tema natalizio, Mary Poppins è sicuramente uno di quei film che i bambini hanno sempre amato vedere e rivedere durante il periodo delle feste. Nel 2018, la magica governante fa ritorno nella casa della famiglia Banks nel film Il ritorno di Mary Poppins. Michael e Jane sono cresciuti e le loro scorribande fanciullesche sembrano ormai un ricordo lontano; ci penserà l'eccentrica Mary Poppins (interpretata da un'affascinante Emily Blunt) a riportare la magia nelle loro vite, assumendo il ruolo di tata per i piccoli Annabel, John e Georgie Banks. Un film di Natale per bambini di Walt Disney che saprà incantarvi e deliziarvi, tra pinguini danzanti, dipinti che prendono vita e tante canzoni originali.

Mary Poppins Returns: un'immagine del film Disney

3. Il Grinch (2000)

Taylor Momsen e Jim Carrey in una scena del film Il Grinch

Nessuno odia il Natale più della grottesca creatura verde che vive tra i Picchi di Punta Boh, sopra il paese di Chinonsó. Mentre la cittadina è indaffarata nei preparativi di Natale e la piccola Cindy Chi Lou (Taylor Momsen) inizia ad avere dei dubbi sul reale significato di doni e decorazioni, il Grinch decide di scendere in paese per combinare qualche dispetto; quello che non sa, però, è che presto anche lui verrà risucchiato nello scintillante turbinio delle feste. Il Grinch, diretto da Ron Howard e tratto dall'omonimo racconto per bambini del Dr. Seuss, rimane, ancora oggi, una delle interpretazioni più iconiche ed esuberanti dell'attore Jim Carrey.

4. Mamma, ho perso l'aereo (1990)

Joe Pesci in una scena di Mamma, ho perso l'aereo

Non è Natale senza almeno una visione della commedia interpretata dal giovanissimo Macaulay Culkin: Mamma, ho perso l'aereo. Durante le vacanze di Natale, il piccolo Kevin McCallister viene accidentalmente lasciato a casa dalla sua numerosa famiglia che parte per una vacanza a Parigi. Da solo e senza nulla con cui difendersi se non la propria astuzia, Kevin dovrà proteggere la casa dall'attacco dei sedicenti banditi del rubinetto, Harry Lime (Joe Pesci) e Marv Merchants (Daniel Stern). Diretto da Chris Columbus, Mamma, ho perso l'aereo è sicuramente uno dei classici natalizi più amati di sempre, sia dai bambini sia dagli adulti nostalgici.

5. Dickens - L'uomo che inventò il Natale (2017)

Dickens - L'uomo che inventò il Natale: Dan Stevens e Christopher Plummer in una scena del film

Bharat Nalluri adatta, per il grande schermo, l'omonimo romanzo del 2008 di Les Standiford, a sua volta ispirato al racconto Canto di Natale di Charles Dickens; prende vita, così, Dickens - L'uomo che inventò il Natale. Il film, ambientato nel 1843, racconta di come l'autore britannico (interpretato da Dan Stevens), di ritorno dalla sua tournée americana, riesca ad affrontare un momento di profonda crisi creativa scrivendo e autoproducendo il celebre Canto di Natale in sole sei settimane.

Dickens - L'uomo che inventò il Natale: Dan Stevens e Christopher Plummer in un'immagine del film

6. Elf - Un elfo di nome Buddy (2003)

Will Ferrell è Buddy nel film di Natale Elf - Un elfo di nome Buddy

Durante la notte della vigilia di Natale, un neonato cade nel sacco di Babbo Natale e raggiunge il Polo Nord, dove viene adottato da un elfo che gli dà il nome di Buddy (Will Ferrell). All'età di trent'anni, però, il padre elfo adottivo confessa al figlio la verità; Buddy decide, così, di lasciare il laboratorio di Babbo Natale è recarsi a New York per cercare il suo vero padre, Walter Hobbs (James Caan), proprietario di una casa editrice. L'uomo è, però, sulla lista dei cattivi e il ragazzo farà di tutto per tentare di cambiare la situazione. Elf - Un elfo di nome Buddy è un film di Natale per bambini diretto da Jon Favreau.

7. Jack Frost (1998)

Una scena tratta dal film Jack Frost

Nonostante il musicista Jack (Michael Keaton) sia spesso lontano da casa a causa delle tournée con la sua band, la famiglia Frost è davvero molto unita. Un giorno, però, di ritorno verso casa, Jack viene sorpreso da una tempesta di neve e muore in un terribile incidente d'auto. Qualche tempo dopo, durante il periodo natalizio, il figlio dodicenne di Jack, Charlie (Joseph Cross), costruisce un pupazzo di neve con il quale inizia a instaurare una relazione d'amicizia; il pupazzo, infatti, risponde con la voce di Jack, tornato in vita sotto quelle insolite sembianze. Diretta da Troy Miller e uscita nel 1998, Jack Frost è una favola di Natale da guardare sorseggiando una buona cioccolata calda.

8. Qualcuno salvi il Natale (2018)

Qualcuno salvi il Natale: Kurt Russell, Darby Camp e Judah Lewis in una scena del film

Pellicola del 2018 diretta da Clay Kaytis, Qualcuno salvi il Natale racconta di un'avventurosa notte della Vigilia durante la quale, i fratelli Teddy e Kate, aiutano Babbo Natale (Kurt Russell) a salvare l'amata festa dal disastro. Le renne della slitta, infatti, si sono imbizzarrite, partendo a tutta velocità e disperdendo la maggior parte dei regali; purtroppo, insieme ai doni, anche lo spirito delle feste sembra pian piano sparire dai cuori dei bambini di tutto il mondo.

Qualcuno salvi il Natale: una scena con Kurt Russell

9. Una promessa è una promessa (1996)

Arnold Schwarzenegger in Una scena del film Una promessa è una promessa

Pellicola americana diretta da Brian Levant e con protagonista Arnold Schwarzenegger, Una promessa è una promessa è un film di Natale per bambini sicuramente protagonista di molte feste della vostra infanzia. Howard Langstone, padre di famiglia sempre troppo indaffarato a causa del lavoro, decide di riscattarsi promettendo al figlio Jamie il regalo da lui tanto desiderato per Natale: Turbo Man. Quando, però, si accorge che il tanto ambito giocattolo sembra ormai diventato introvabile, Howard dovrà vedersela con la concorrenza spietata di altri genitori impegnati nella medesima missione.

10. La notte prima della notte di Natale (2010)

La famiglia Fox nel film La notte prima della notte di Natale

La notte prima della notte di Natale è una pellicola per famiglie a tema natalizio diretta da James Orr e uscita per la televisione nel 2010. A causa di un disguido, Babbo Natale parte con la sua slitta con un giorno di anticipo ma, durante il viaggio, ha un incidente e va a sbattere contro la casa dei Fox, ritrovandosi senza memoria e senza regali. La famiglia, che da tempo ha perso il vero spirito natalizio, si ritroverà a dover accudire Santa Cluas per aiutarlo a riprendere il suo lavoro.

11. Blizzard - La renna di Babbo Natale (2003)

Una scena tratta dal film Blizzard - La renna di Babbo Natale

Film diretto da LeVar Burton e con il doppiaggio di Whoopi Goldberg (nella versione originale), Blizzard - La renna di Babbo Natale è un racconto nel racconto. Rattristata dal trasferimento del suo migliore amico Bobby, la piccola Jessica non ne vuole più sapere di uscire di casa. In soccorso della bambina arriverà l'eccentrica zia Millie (Brenda Blethyn) che le racconterà la fantastica storia di Katie (Zoe Warner), una ragazzina con la passione per il pattinaggio e un amico davvero speciale: Blizzard, una delle magiche renne di Babbo Natale.

12. Che fine ha fatto Santa Clause? (2002)

Tim Allen in una scena del film Che fine ha fatto Santa Clause?

Tim Allen è Scott Calvin nonché il Santa Clause in carica da otto anni in questo film natalizio diretto da Michael Lembeck e intitolato Che fine ha fatto Santa Clause?. Sequel del film Santa Clause del 1994, questa volta Scott si troverà alle prese con due grossi guai: il figlio Charlie nella lista dei cattivi e l'obbligo di trovare una moglie entro la vigilia di Natale. L'unico modo per poter sistemare tutto sarà creare un clone di se stesso.

13. Zampa e la magia del Natale (2010)

Zampa e la magia del Natale: una scena tratta dal film

Dopo aver ricevuto un cagnolino di peluche trasformato in un vero cucciolo dai suoi elfi, Babbo Natale (Richard Riehle) si reca a New York con il suo nuovo e fidato amico Zampa. Qui, però, Santa Claus perde la memoria a causa di un incidente e si fa assumere in un negozio di giocattoli proprio nel ruolo di Babbo Natale, con il compito di distribuire doni ai bambini. Intanto Zampa, anche lui perdutosi a New York, farà un incontro che cambierà per sempre il destino di tutti i protagonisti. Diretto da Robert Vince e uscito nel 2010, Zampa e la magia del Natale è il perfetto film di Natale per bambini amanti degli animali.

14. La vera storia di Babbo Natale (1985)

David Huddleston e Judy Cornwell in Una scena tratta dal film La vera storia di Babbo Natale

La vera storia di Babbo Natale è un film del 1985 per la regia di Jeannot Szwarc. La pellicola ripercorre la nascita del mito di Santa Claus (David Huddleston), in origine un anziano falegname che amava costruire giocattoli di legno da distribuire ai bambini del suo villaggio e di quelli circostanti; ovviamente sempre con l'immancabile aiuto della sua slitta e delle fidate renne Donner e Blitzen. Una pellicola senza tempo capace di far assaporare a grandi e bambini il vero spirito di questa festa.

15. Lo schiaccianoci in 3D (2010)

Un'immagine dello schiaccianoci dal film The Nutcracker in 3D

Tra i film di Natale per bambini da vedere durante questo periodo di feste non poteva certo mancare quello ispirato al balletto natalizio per eccellenza, quello de Lo schiaccianoci. Lo schiaccianoci in 3D è una pellicola diretta da Andrej Končalovskij e ambientata a Vienna la sera della vigilia di Natale del 1920.

Durante la visita dello zio, Mary (Elle Fanning) riceve in regalo tre personaggi meccanici e uno Schiaccianoci, al quale si affeziona immediatamente; durante la notte, però, il gioccatolo prende vita e conduce la bambina in una magica avventura alla scoperta della vera identità dello Schiaccianoci.