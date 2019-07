Tom Cruise in una pericolosissima scena di Mission: Impossible - Protocollo Fantasma

Inseguimenti, lotte, duelli, qualsiasi mezzo di locomozione pronto a essere sballottato in ogni dove. Se è vero che il cinema è l'arte delle immagini in movimento, allora non esiste genere più cinematografico dell'azione. Senza il bisogno di parole, come ogni buona arte sequenziale dovrebbe sempre fare, i film action raccontano le loro storie attraverso le gesta dei loro personaggi. Con l'adrenalina sempre in sottofondo, la psicologia dei protagonisti è costruita in maniera diretta, istintiva, affidata soprattutto alla scelte compiute in situazioni estreme. Una tecnica di racconto che rende gli action movie accessibili, godibili e molto amati dal pubblico. Ed è per questo che oggi vi parliamo dei 10 film d'azione da vedere su Infinity. Per orientarvi al meglio nel fitto catalogo della piattaforma streaming, vi segnaleremo i film action migliori da gustare ovunque vogliate.

Dai grandi classici degli anni Novanta alle grandi saghe diventate capisaldi del genere, vi inviteremo dentro autobus senza freni, automobili sfreccianti, taxi maledetti e grattacieli su cui arrampicarsi come nulla fosse.

L'unico consiglio che vi diamo è sospendere l'incredulità, godervi lo spettacolo e lasciarvi trasportare la vortice del cinema più viscerale.

1. Blood Father

Apriamo la nostra lista con una piccola perla poco conosciuta. Nonostante la presenza del sempre carismatico e ormai iconico Mel Gibson (in versione rozza e trasandata), Blood Father è un film di nicchia, passato troppo in sordina. Tratto dall'omonimo romanzo di Peter Craig, il film doveva essere inizialmente diretto e interpretato da Sylvester Stallone, poi costretto ad abbandonare il progetto per girare John Rambo. A raccogliere il testimone è un sofferto Mel Gibson alle prese con un personaggio difficile: un ex motociclista con un passato fatto di alcol e tossicodipendenza, che prova a rimettersi in carreggiata recuperando il rapporto con sua figlia. Un film polveroso, sporco e violento che merita di uscire da un ingiusto anonimato.

2. Collateral

Tutto in una notte. Una notte violenta, spietata, amarissima. Succede tutto nel taxi dell'inconsapevole autista Max, costretto a scorrazzare per le vie di Los Angeles un cliente molto particolare. Si tratta di un glaciale sicario pronto a far fuori cinque persone legate a un losco affare di narcotraffico. In un perverso gioco di complicità e senso di colpa, la regia sapiente di Michael Mann si affida a un inedito Tom Cruise, per una volta nei panni di un personaggio negativo. Scandito da affascinanti immagini notturne e da uno spirito disincantato, Collateral è un film raffinato, crepuscolare, capace di coinvolgere dal primo all'ultimo secondo.

3. Mission: Impossible - Protocollo Fantasma

Ancora un volta Tom Cruise, questa volta alle prese con il suo alter ego cinematografico più amato. Nell'arco di ventidue anni Ethan Hunt è diventato un simbolo assoluto del cinema action, attraverso una saga che ha avuto il grande merito di rinnovarsi e ridefinire il concetto di "azione adrenalinica" e "impossibile" film dopo film. Noi ammettiamo di avere un debole per Mission: Impossible - Protocollo Fantasma che, dopo il deludente terzo capitolo, risolleva le sorti del brand con un film dove azione, vertigini e tensioni di sposano a meraviglia. Grandi film che non si autodistruggono dopo cinque secondi.

4. Operazione U.N.C.L.E.

Anche in questo caso si deve parlare di film sottovalutato. Ingiustamente sottovalutato. Perché la stramba collaborazione tra una spia americana e una russa durante la Guerra Fredda dà vita a uno degli action movie più originali degli ultimi anni. Ironico, violento e contraddistinto dal solito montaggio frenetico tanto caro al regista Guy Ritchie, Operazione U.N.C.L.E. è un gioiellino di scrittura, azione e pungente ironia. Henry Cavill e Armie Hammer, accompagnati da Alicia Vikander, formano una coppia ben assortita. Volti perfetti per un film intelligente e mai banale.

5. Fast & Furious 7

Assieme a quella di Star Wars, Fast & Furious è una delle saghe puramente cinematografiche (ovvero non ispirate a romanzi, fumetti o altre fonti) più ricche e longeve della storia del cinema. E ci è riuscita per due motivi: non essersi mai adagiata sui propri allori e aver costantemente alzato l'asticella della sua spettacolarità. Da semplice film di corse clandestine, Fast & Furious si è trasformato in un poderoso gioco dominato da furti, doppiogiochisti e guerriglia urbana. Dopo una lieve flessione (del terzo e quarto capitolo), Fast & Furious 5 ha di fatto rilanciato il franchise del possente Toretto, ma è con Fast & Furious 7 che questa amata saga sul valore della famiglia ha toccato il suo apice. Succede, purtroppo, per il bellissimo e straziante addio al mitico Paul Walker, morto durante le riprese del film e salutato con grande tatto, attraverso un perfetto commiato metacinematografico.

6. Speed

E adesso, tra i film d'azione da vedere su Infinity, è il turno di un grande cult. Uno dei quei film che rispetta il concetto di "high concept", ovvero di trama essenziale, facilmente riassumibile in poche parole. Un esempio? C'è una bomba su un autobus. Una volta raggiunte le 50 miglia oraria la bomba esplode. Una volta sotto quella velocità, la bomba verrà innescata lo stesso. Che fare? Essenziale e geniale allo stesso tempo, questo simbolo del cinema d'azione targato anni Novanta vinse anche due Premi Oscar (Miglior Sonoro e Miglior Montaggio Sonoro) grazie a un crescendo di pathos impresso sui volti dei convincenti Keanu Reeves e Sandra Bullock. Girato in soli due mesi, utilizzando 12 modelli dello stesso autobus, Speed vinse la sua folle corsa al botteghino: costato 28 milioni di dollari, ne incassò ben 350.

7. Jason Bourne

Dal destino infame non si scappa mai. Lo sa bene Jason Bourne, che dopo dieci anni di trambusti e amare verità, prova a godersi un po' di meritata normalità. Poi, questo uomo condannato a diventare una pedina nelle mani altrui, è costretto a tornare sul campo, a lottare contro l'ennesima minaccia terroristica. Con una buona dose di introspezione e di dramma intimo, la saga di Bourne è stata una delle new entry più apprezzate del cinema action contemporaneo. Grazie a un personaggio cucito sul volto enigmatico di Matt Damon, anche questo quinto capitolo della saga (a metà strada tra il sequel e reboot) conferma la grande sintonia tra l'attore e l'abile regista Paul Greengrass, vero maestro d'azione.

8. The Next Three Days

C'è una domanda che si insinua nelle trame di tante storie. Cosa saresti disposto a fare per le persone che ami? Paul Haggis risponde all'annosa questione con questo accurato ritratto matrimoniale, in cui un marito è fermamente convinto dell'innocenza di sua moglie, accusata di omicidio. Teso, drammatico e toccante, The Next Three Days è cucito addosso a un dolente Russell Crowe, assai credibile nei panni di un uomo ordinario pronto allo straordinario pur di difendere la sua ferrea convinzione.

9. Die Hard: Duri a morire

Potevamo forse dimenticarci del nostro amato John McClane? Certo che no. Altrimenti che razza di lista action sarebbe? Die Hard - Duri a morire è uno di quei film che nega la teoria secondo la quale i sequel sono sempre peggiori dei loro predecessori. Dinamico, irrequieto e sfrontato, il terzo capitolo di una delle saghe action più apprezzate di sempre cala il suo asso nella manica attraverso la vincente alchimia tra Bruce Willis e Samuel L. Jackson, alle prese con una folle corsa contro il tempo e un nemico alquanto sadico. Le scene cult sono così tante da comporre tutto il film. Nel 1995 soltanto Toy Story riuscì a battere questo Die Hard al box office.

10. Rampage: Furia animale

Chiudiamo questa nostra guida al cinema action con il nuovo volto del cinema action. Assieme a Jason Statham, Dwayne Johnson si è imposto come protagonista assoluto del genere action, e lo ha fatto dimostrando a tutti di non essere soltanto un wrestler prestato al grande schermo. Anzi. Ironico, coraggioso nello sperimentare e figura sempre più carismatica e potente all'interno dello star system, Johnson ha abbattuto il ricordo di The Rock a suon di film fracassoni, proprio come Rampage - Furia animale. Ispirato al mitico videogame degli anni Ottanta, il film di Brad Payton mette in scene roboanti scontri urbani tra enormi creature modificate geneticamente. Tra gorilla albini, lupi e coccodrilli senza mezze misure, il più grosso resta sempre il nostro Dwayne.