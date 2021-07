Dai film del Festival del Cinema di Venezia a quelli di Cannes: ecco il listino 2021 di Europictures

Les Olympiades: una scena del film

Il 2021 di Europictures è segnato dalla presenza di titoli importanti, che sono passati da festival di prestigio come quello di Venezia e di Cannes. Un listino che senza dubbio richiama l'attenzione dell'appassionato di cinema, che finalmente può fare ritorno in sala e recuperare i film di cui si è tanto parlato durante le varie kermesse internazionali. Ecco che cosa troveremo al cinema nei prossimi mesi grazie ad Europictures.

Da Cannes e Venezia

Europictures distribuirà uno dei film più amati della scorsa edizione del Festival del Cinema di Venezia, Figli del Sole, di Majij Majidi. La storia è quella del dodicenne Ali che lasceranno la vita da strada per tornare a scuola, nelle cantine dell'edificio si nasconde però un incredibile tesoro che loro vogliono trovare a tutti i costi. Il giovane protagonista, Rouhollah Zamani, si è aggiudicato per la sua interpretazione il premio Marcello Mastroianni a Venezia; il film, inoltre, è stato presentato come candidato dell'Iran all'ultima edizione degli Oscar.

Paris 13th District, è stato presentato in Concorso all'edizione del Festiva di Cannes che si è appena conclusa. Diretto da Jacques Audiard e tratto dalla graphic novel di Adrian Tomine, il film racconta una moderna storia di amore e amicizia ambientata a Parigi. Questo film è distribuito da Europictures in collaborazione con Lucky Red.

Dal passato al presente

Anche Happening di Audrey Diwan è ambientato in Francia, questa volta però volgiamo lo sguardo al passato perché questa storia ha luogo nel 1963. La giovane protagonista, Anne, sogna un brillante futuro che spera di raggiungere dedicandosi anima e mente allo studio; peccato, però, che la donna scopra di essere rimasto in cinta: che i suoi piani debbano essere completamente stravolti? Un film che tratta temi importanti come il ruolo della donna nella società, quella di oggi come quella di allora.

Restiamo nel territorio del cinema francese con il film di Claire Denis con cui chiudiamo questa panoramica sul listino Europictures. Fire racconta la storia di una coppia storia che si trova a vivere un periodo di grande cambiamento. Nel cast Juliette Binoche e Vincent Lindon.

