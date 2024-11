Europa centrale, la recensione: un film d'ambizione estetica, con poca sostanza

Lo si capisce subito che Gianluca Minucci, all'esordio in un lungometraggio, proviene dal mondo degli spot pubblicitari e dei videoclip. Lo si capisce dal modo in cui muove la macchina, da come concepisce lo spazio e il tempo. Lo si capisce anche dalla voglia, palese, di dimostrare una certa luce e un certo sguardo (mischiando un po' tutto, dal metafisico al cinema da camera, fino all'onirico e lo spionistico). Per questo, Europa Centrale, presentato al Torino Film Festival, risulta una sorta di esercizio filmico in cui, però, si intravede un innegabile talento.

Europa centrale: viaggio al centro dei conflitti

Tommaso Ragno in Europa Centrale

Ora, in Europa centrale, sono tre i veri protagonisti: il treno, su cui è ambientato il racconto (non si scende mai), poi il periodo storico e, infine, la frammentata idea mitteleuropea (arrivando fino alla Francia). Questi tre elementi viaggiano più o meno in parallelo rispetto ai personaggi che popolano il convoglio: spie, ufficiali, femme fatale, fascisti, nazisti e comunisti (troviamo nel cast Paolo Pierbon, Catherine Bertoni De Laet, Tommaso Ragno, Matilde Vigna, Angelica Zakankova).

Catherine Bertoni De Laet in scena

Siamo nel 1940, quando a bordo del treno viaggia appunto un importante messaggio recapitato dal Comintern (idealisti comunisti ispirati da Lenin). Sono anni strani, è un periodo oscuro e irrequieto, e così, mentre fuori è notte (in tutti i sensi) la missione acquista un senso ben preciso.

Troppa estetica, poca sostanza?

Matilde Vigna in una scena del film

Lo stesso Gianluca Minucci, che ha scritto il film insieme a Patrick Karlsen (ricercatore e storico specializzato sulla storia del comunismo internazionale), definisce Europa Centrale un Kammerspiel, definizione di quel movimento artistico tedesco tipico degli anni Venti. Peculiarità, opere ristrette in spazi chiusi e definiti, poco montaggio, primi piani e recitazione sovraesposta. Dall'altra parte, il film ha anche l'aspirazione di puntare a una stilizzazione contemporanea dell'immagine (appunto, avvicinabile al videoclip). Girato in 4:3, basso contrasto e una palette di colori definiti e messi in contrato dalla fotografia oleosa di Carlo Rinaldi. Insomma, pensando anche alla colonna sonora - lirica, a volte abbondante - di Zbigniew Preisner, Europa centrale è, tecnicamente, notevole.

Un primo piano di Paolo Pierobon

L'idea di portare lo spettatore al centro del secondo conflitto mondiale, esaltando i paradigmi violenti delle due correnti di pensiero dominanti (rispecchiando poi una divisone sociale e politica che continua, anche oggi, ad ingolfare il pensiero dei popoli occidentali), sfruttando parole, sguardi e silenzi, è affascinante nella sua netta e ovvia brutalità. Ciononostante, lo script risulta sfumato (e di tanto in tanto anche poco lucido) rispetto ad un contesto narrativo che si nutre solo di una forte ambizione scenica. Certo, il film di Minucci porta avanti, più in generale, un cinema ricercato (e di ricerca) che si rifà ad un post-modernismo poco battuto dai nostri autori.

Punto a favore, non c'è dubbio. Il dubbio vero però arriva nel momento in cui Europa Centrale finisce per soffrire - in particolar modo portando in sofferenza una narrazione spesso effimera - subendo una certa pressurizzazione dovuta ai molti, troppi schemi che si addentrano in una storia (comunque) ricca di passione e di inquietanti suggestioni.