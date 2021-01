Equinox: La spiegazione del finale della serie Netflix

Equinox: un'inquietante scena della serie

Da pochi giorni è disponibile su Netflix Equinox, la serie danese scritta da Tea Lindeburg ed ispirata al famoso podcast Equinox 1985. La storia, che mescola elementi del thriller con il racconto sovrannaturale, è ambientata su due piani temporali diversi e segue l'indagine di Astrid (Danica Curcic) sulla scomparsa, più di vent'anni prima, della sorella maggiore Ida (Karoline Hamm). Nel giorno del diploma, infatti, di Ida e di venti suoi compagni di classe si perdono completamente le tracce: a essere ritrovati solo il guidatore del pulmino, impazzito dopo il misterioso incidente, e tre studenti, che giurano di non ricordare nulla di quanto accaduto. La piccola Astrid, di soli nove anni, è così colpita dalla scomparsa della sorella da cadere in una sorta di stato depressivo, durante il quale è soggetta a vivide allucinazioni, in cui si trova in un'inquietante foresta inseguita da una strana creatura in cui i tratti umani si mescolano a quelli di una lepre. Una volta adulta, la telefonata di uno dei tre ragazzi sopravvissuti all'incidente (Jakob, che usciva con sua sorella), riporta alla luce i dolorosi ricordi che Astrid aveva cercato di seppellire: decisa a scoprire una volta per tutto quanto accaduto a Ida, la donna farà ritorno a Copenhagen, dove è crescita, per parlare con chi potrebbe sapere qualcosa di quanto successo ventuno anni prima. Quello che scoprirà, però, è molto più incredibile e al tempo stesso inquietante di quanto si sarebbe mai potuta immaginare.

Equinox: una scena della prima stagione

In questo articolo cercheremo di tirare le somme di quanto visto nei sei episodi che compongono la serie, fornendo una nostra spiegazione del finale di Equinox ed esplorando il folklore nordeuropeo che gioca un ruolo così importante nel dipanarsi dell'intreccio. La storia di Astrid ed Ida, infatti, si mescola alla narrazione mitologica che racconta i cicli della natura e il passaggio annuale tra una stagione e l'altra: come si lega la scomparsa di Ida ai miti e leggende del passato? Quali antiche e potentissime forze sono state risvegliate da lei e dai suoi compagni? Inutile dirlo, questo articolo è ricco di spoiler, quindi se ancora non avete terminato la visione di Equinox a voi la scelta se continuare con la lettura.

Tutti hanno qualcosa da nascondere

Equinox: Danica Curcic in una scena

La prima impressione che ci facciamo durante la visione di Equinox è che tutti, dai genitori di Astrid ed Ida fino agli insegnanti di quest'ultima, nascondo dei segreti. Per quanto riguarda i genitori delle due sorelle, Lene (Hanne Hedelund) e Dennis (Lars Brygmann), capiamo subito che qualcosa non va quando li vediamo costretti a fare i conti con l'improvvisa "malattia" della figlia minore: Dennis vorrebbe allontanare Astrid dalla madre, convinto che la sua presenza possa solo farle del male, Lene, invece, vorrebbe sfruttare le visioni della piccola per mettersi in contatto e ritrovare Ida, la donna è infatti convinta che la figlia sia in qualche modo collegata alla sorella maggiore scomparsa.

Equinox: un'immagine della serie

Con il tempo scopriremo che Ida ed Astrid sono effettivamente legate, non da un rapporto di sangue perché ci verrà rivelato che non sono realmente sorelle (Astrid è stata adottata), ma da forze sovrannaturali connesse alla loro data di nascita, entrambe infatti sono venute alla luce durante un equinozio. Lene, non riuscendo a rimanere incinta, stringerà un patto con un'antica divinità della mitologia nordeuropea, il Re Lepre, che l'aiuterà a concepire a patto che gli consegni la bambina in occasione del suo diciottesimo compleanno. In un tentativo disperato di salvare Ida, Lene riesce poi a cambiare il patto stipulato con il Re Lepre, promettendogli il primo figlio da lei concepito. Per questa ragione Ida si ritrova - in circostanze che poi approfondiremo - a partecipare ad un misterioso rituale con tre dei suoi compagni di classe (tra cui appunto il suo ragazzo Jacob), dove incontra il Re Lepre mascherato (che come vedremo è anche il suo insegnante Henrik) che la mette incinta. A rovinare i piani dell'antica divinità e della madre di Ida sarà però la scelta della ragazza di abortire: arrabbiato per non aver ottenuto quanto gli era stato promesso, il Re Lepre rapirà lei ed i suoi compagni (lasciando "indietro" solo i tre che avevano partecipato al rituale) per tenerli prigionieri nel suo mondo.

Equinox: una scena della serie

Il fatto che Ida fosse da sempre destinata al Re Lepre ci fa anche comprendere meglio il comportamento di Lene nei confronti di entrambe le sue figlie. Ida - che è quella a cui sarà costretta a rinunciare - è la figlia che ama di più, Astrid, invece, è vista in qualche modo come l' "altra", il rimpiazzo per la sorella maggiore, e come vediamo in più e più occasioni durante la serie viene trattata dalla madre con indifferenza e a volte addirittura con crudeltà (l'accanimento nel farle cercare Ida, anche quando è evidente che la cosa la fa soffrire, ne è un ottimo esempio). Per quanto riguarda Dennis, non sappiamo se fosse effettivamente a conoscenza del patto stipulato dalla moglie con il Re Lepre, ma è probabile che sapesse in parte quanto stava accadendo, e che per questo volesse proteggere il più possibile l'unica figlia rimasta dalla crescente follia di Lene.

Il rituale

Equinox: una foto di scena

Torniamo ora al rituale nei boschi dell'isola misteriosa dove Ida incontra il Re Lepre: come arrivano lei ed i suoi compagni a parteciparvi? Jacob (August Issac Carter), ruba a Henrik (Alexandre Willaume) un Grimorio in cui trova le antiche leggende legate agli equinozi e al trascorrere ciclico delle stagioni, scopre chi sono Ostara (di cui parleremo più nel dettaglio fra poco) e il Re Lepre, e che durante l'equinozio di primavera avrà luogo un rito in loro onore. Non è chiaro se Jacob fosse stato in qualche modo manipolato da Henrik/Re Lepre, se fosse a conoscenza del suo piano e sapesse che il suo compito era quello di portare Ida sul luogo del rituale, o se semplicemente l'uomo gli avesse fatto trovare il Grimorio sapendo che così il ragazzo avrebbe portato a termine, pur senza rendersene conto, il suo piano. Amelia (Fanny Leander Bornedal) e Falke (Joen Højerslev) sono gli altri due compagni di scuola a partecipare al rituale (e a non essere rapiti dal Re Lepre), non ci viene svelato se erano a conoscenza della situazione o se semplicemente abbiano seguito Jacob. Ognuno di loro, però, in futuro subirà le terribili conseguenze di quanto avvenuto quel giorno.

Una scena di Equinox

Di quel che gli accadrà da adulti ci viene svelato qualcosa proprio prima che i quattro partecipino alla cerimonia in onore di Ostara e del Re Lepre. Leggendo il Grimorio, Jacob rivela agli altri che il libro contiene anche alcune profezie e che, tirando un dado, avrebbero potuto scoprire il loro futuro. Ad Amelia esce il numero 6, e nel Grimorio c'è scritto che la ragazza perderà qualcosa. Come sappiamo il giorno del diploma, con la scomparsa di tutti i suoi compagni, Amelia perderà la sua migliore amica e anche parte di se stessa. Ritroverà una pace precaria solo una volta diventata adulta, rinunciando alla sua identità e "rinascendo" con il nome di Cybelle. A Falke invece capita il numero 3, che preannuncia che il giovane in futuro soffrirà: come sappiamo sarà poi colpito da una grave malattia mentale, causatagli probabilmente da quanto accaduto la notte dell'incidente. Il dado di Jacob, invece, indica il 2, rivelando che sarà punito: il giovane sa che è destinato a morire in un giorno specifico (data che si è fatto tatuare sul braccio), e la cosa - insieme al senso di colpa per quanto successo - lo porterà a vivere una vita tormentata e difficile. Infine, l'1 di Ida predice il fatto che verrà sacrificata: la ragazza, come da accordi tra sua madre e il Re Lepre, deve essere consegnata a lui una volta compiuti 18 anni, inoltre, durante il rituale, incarna la figura di Ostara, divinità che viene appunto sacrificata per poi rinascere con l'arrivo della primavera.

Chi è Ostara?

Equinox: un'inquietante immagine della serie

Concentriamoci ora su questa figura così centrale in Equinox: Ostara è una divinità legata all'equinozio di primavera, simbolo della maternità, della nascita e della fertilità della natura. Con la diffusione del Cristianesimo, la festa di Ostara (quindi dell'equinozio) verrà poi assimilata alla Pasqua. La leggenda vuole che, proprio durante l'equinozio di primavera la Dea ed il Re Lepre si innamorarono ed iniziarono una relazione. In seguito, in tutti i luoghi dove i due erano stati insieme, vennero trovate delle uova, da cui nacquero dei coniglietti (da questo poi la presenza di uova/conigli, simboli di fertilità, durante le feste pasquali). Durante la serie, una storia simile viene raccontata ad Astrid da suo padre, quando la bambina è ricoverata per curare il trauma (e gli stati di trans in cui cade) legati alla scomparsa della sorella. Anche la lepre è connessa simbolicamente ad Ostara, rappresenta infatti - per la velocità con cui si riproduce - anche in questo caso la fertilità. Durante la serie vediamo lepri e conigli comparire in momenti diversi: nella tomba di Jacob, mentre Astrid ed Henrik parlano della scomparsa di Ida, addirittura ne vediamo uno nello schermo del computer della protagonista durante il primo episodio.

Il significato del finale

Alexandre Willaume in Equinox

Che cosa scopriamo nell'ultimo episodio di Equinox? È Astrid ad essere Ostare - non Ida - e il suo destino è sempre stato quello di andare dal Re Lepre. Nel finale la donna raggiunge infatti la divinità con l'aspetto di Henrik - mentre cammina vediamo crescere germogli ai suoi piedi, cosa che ci conferma il fatto che Astrid è la Dea della fertilità - e lo segue nel suo mondo, dove ritrova anche sua sorella. A differenza dei suoi compagni di classe, che vengono finalmente rilasciati, Ida sceglie di restare con Astrid e di vivere con lei ed il Re Lepre. Questo finale ha perfettamente senso se si nota un particolare contenuto in uno degli episodi precedenti: la piccola Astrid regala a sua sorella un cardellino di ceramica fatto da lei, animale che la rappresenta. Ricordando la leggenda raccontata da Dennis a sua figlia, scopriamo che nella storia Ostara aveva sempre con sé un uccellino, che amava moltissimo. Il Re Lepre, però, seduce la creatura e la convince a lasciare la Dea per vivere per sempre con lui. Ida è quindi l'uccellino che lascia Ostara (che è invece Astrid, a cui è da sempre profondamente legata): una volta riunite - dopo il "sacrificio" di Astrid anche sua sorella viene liberata - le due scelgono di restare insieme per sempre, abbandonando volontariamente la terra per il mondo del Re Lepre.