Dieci giorni tra il bene e il male, la recensione: su Netflix un noir tragicomico

La recensione di Dieci giorni tra il bene e il male, film tratto dalla serie di romanzi e che vede per protagonista un investigatore privato in rovina, alle prese con un caso pericoloso.

Un divorzio burrascoso, dal quale non si è mai del tutto ripreso, con tanto di accusa che ha compromesso definitivamente la sua carriera da avvocato. Ora Sadik si è reinventato detective privato, è sempre al verde e ha come unica amica una giovane prostituta che lo chiama simpaticamente "dottore".

Dieci giorni tra il bene e il male: una scena del film

Come vi raccontiamo nella recensione di Dieci giorni tra il bene e il male, Sadik ha ad ogni modo diversi pregi, tra cui quello di essere una persona sempre disponibile e affidabile, pronta a dare una mano a tutti. Tanto che quando viene assunto per indagare sulla scomparsa di un ragazzo, comincia subito ad addentrarsi nel sottobosco criminale cittadino, finendo per ritrovarsi alle prese con situazioni sempre più pericolose. Sadik finisce per svelare un giro illecito su larga scala che coinvolge anche persone apparentemente insospettabili e dovrà prendere delle decisioni che muteranno definitivamente il suo carattere e gli permetteranno di ottenere diverse soddisfazioni.

Buoni o cattivi

Dieci giorni tra il bene e il male: una scena del film

Il bene e male sono fratelli, come cita uno dei dialoghi nelle fasi cruciali, e questi elementi indissolubilmente dicotomici convivono perfettamente nel protagonista, pronto a prendersi le sue rivincite tradendo parzialmente quel carattere bonario e remissivo, pur mantenendo comunque fede ai suoi principi. Non è un caso che il prototipo a cui Sadik si ispira sia quello dell'ispettore Marlowe, da lui amato nella versione diretta da Robert Altman che guarda e riguarda allo sfinimento sullo schermo del televisore, arrivando anche a dialogare con l'investigatore interpretato in suddetta occasione da Elliott Gould. Un modello che funge anche da base narrativa della vicenda, come già d'altronde avvenuto nella forma cartacea dove la storia ha avuto origine.

Dalla carta allo schermo

Dieci giorni tra il bene e il male: una scena del film

Dieci giorni tra il bene e il male è infatti tratto dalla trilogia di romanzi scritta da Mehmet Eroglu, che hanno ottenuto un buon successo in Turchia. La trasposizione cerca di restituire vizi e virtù del protagonista, alle prese con diversi tic - tra qui quello di contare i secondi nella situazioni più disparate - e sogni irrealizzati, nonché con un passato che viene esplicato nella gestione del rapporto con l'ex moglie. Allo stesso modo nelle due ore di visione si espandono i fili di una trama via via sempre più complessa, che proprio per via del gran numero di figure coinvolte, tra cattivi e cattivissimi, rischia di generare una parziale confusione. Allo stesso modo alcune forzature nella gestione dei personaggi secondari sono presenti, a cominciare dalla love-story con la giovane prostituta, di molti anni più giovane di Sadik, fino alla caratterizzazione quasi caricaturale di alcuni dei villain, coppia di fratelli albini in primis.

Tra il serio e il faceto

Dieci giorni tra il bene e il male: una scena del film

Risulta invece più convincente quell'aura tragicomica che circonda il protagonista, grazie alla mimica sorniona del bravo Nejat Isler, che riesce a infondere una discreta personalità alla figura di questo antieroe, catapultato in una situazione più grande di lui ma abilissimo nel gestirla con lucidità e furbizia, pur ritrovandosi in più occasioni alle prese con situazioni rocambolesche e pericolose. Se inizialmente Sadik si lascia infatti trascinare dalla corrente, con il proseguire delle indagini impara a nuotare e a sbarcare nei porti sicuri, dai quali poi ripartire per la prossima meta. Un uomo buono che impara a sopravvivere in un mondo che buono non è, dove chiunque - chi più chi meno - approfitta degli altri per un interesse personale. E che nel fare la cosa giusta sfrutta anche quel contesto disilluso e svilente per ricominciare da zero, non prima di aver sistemato i conti con chi di dovere.