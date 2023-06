Il primo fumetto firmato Cranio Books: vi presentiamo Ciccio e Ada, la figlia che lo allevò

Se pensate che i veri lettori nerd siano quelli che leggono solo libri cartacei in copertina rigida, nelle puntate della nostra trasmissione Book Nerd, in streaming su Twitch ogni due venerdì, cerchiamo in ogni modo di smentire questa convinzione. Tanto che, dopo aver parlato di e-book, di prestito interbibliotecario online e di Wattpad, il nostro ultimo ospite è stato l'autore di un fumetto, Diario di un papà e della figlia che lo allevò. Non solo: questo libro non è edito da una casa editrice tradizionale, ma è la prima produzione letteraria di Cranio Books, creatura appena nata di Cranio Creations, famosissima produttrice italiana di giochi da tavolo.

Parliamo di padri e figlie, con Ciccio

Oltre all'esordio della casa editrice, anche l'autore è un esordiente totale: Marco Cecchini, chiamato Ciccio ormai da chiunque lo conosca "perché Ciccio è uno stile di vita", ha collezionato negli anni tantissimi aneddoti riguardanti la crescita della sua prima figlia, Ada. Trovandoli esilaranti ha deciso di pubblicarli, nel corso del tempo, su Facebook: anche gli amici gli hanno dato ragione, tanto che lo scambio di battute tra Ada e Ciccio era diventato ormai per molti un appuntamento molto atteso e richiesto. Finché, un giorno, Ciccio non ha fatto un sogno. Ha sognato che i brani che pubblicava su Facebook prendevano vita, per mano del suo amico vignettista e illustratore Luc Garçon. Quindi, molto semplicemente, l'ha chiamato per chiedergli se il progetto si potesse realizzare, e così è stato.

Un libro nato quasi per scherzo

L'incontro tra Ciccio e Luca è nato come una sorta di scherzo, una scommessa, quando il primo ha chiesto al secondo di provare a illustrare le storie che lo ispirassero di più e l'altro ha subito cominciato a farlo, con grande entusiasmo. "Ed è stata buona la prima", ci ha raccontato Ciccio, perché i disegni di Luca gli sono subito sembrati perfetti. Nel giro di qualche mese, dall'agosto 2021 a settembre 2022, Luca ha completato tutte le tavole e da lì, non restava che capire quale destino dovessero avere queste storie. In verità, Cranio Creations è sempre stata la loro prima scelta, anche per via dell'amicizia che lega Ciccio a Simone Luciani, uno degli autori di punta della casa editrice. Quindi, quello che era un esordio editoriale, è raddoppiato: esordiente l'autore, ma anche la casa editrice. "E non ho minimamente idea di come stia andando", continua Ciccio, che si definisce "una persona tutta ansia e sapone".

I giorni dell'Era Ada

Presentato in anteprima il 28 aprile durante la fiera del Comicon di Napoli e disponibile per l'acquisto nel sito ufficiale di Cranio Creations, il fumetto narra delle avventure quotidiane di un padre alle prese con la propria figlia: tra battute esilaranti e scenette commoventi, il libro si può leggere in modo ordinato o casuale, "saltellando qua e là". Si tratta di un vero e proprio diario, come quelli scolastici, e anche il formato flessibile lo fa somigliare molto a uno dei quaderni che si infilano negli zaini per andare a lezione. Le giornate però, non sono scandite dalla numerazione tradizionale, ma sono "i giorni dell'Era Ada": la numerazione è quella dalla nascita della protagonista in poi. Ada l'ha letto, perché non è ancora capace, visto che andrà alla scuola primaria solo l'anno prossimo. Tuttavia, è entusiasta di essere finita in un libro e si diverte a ricreare le vignette che vede, in una sorta di live action fatto in casa. Siamo convinti che, quando sarà in grado di farlo, scriverà anche la sua versione della storia, per smentire quella del padre! Nel frattempo, Ciccio ci anticipa già che questo lavoro potrebbe avere un sequel: infatti, nel frattempo, la "fratellina" richiesta da Ada è arrivata: è nata Anna. E se crescendo scoprisse che non è stato dedicato un libro anche alle sue avventure, sarebbero guai certi per l'autore. Le premesse ci sono: gli ultimi racconti di Ciccio nella sua pagina Facebook promettono faville.

Una dedica speciale

Come ogni diario che si rispetti, anche Diario di un papà e della figlia che lo allevò contiene una dedica speciale. Infatti, a conclusione della storia, troviamo quella, commovente, dello scrittore Matteo Bussola, che Ciccio conosce da anni, ancor prima che i suoi libri entrassero nelle classifiche della narrativa italiana. Infatti, il nostro ospite è anche uno dei beta reader ufficiali di Paola Barbato (moglie di Matteo Bussola): riceve in anteprima dall'autrice una copia dei suoi libri, esprime il suo parere e lo commenta, per darle un'idea di quale potrebbe essere la reazione dei lettori, una volta che il libro raggiungerà le librerie. D'altra parte, Ciccio ci ha rivelato che Il Dono, l'ultimo libro della Barbato, è entrato direttamente nella sua classifica del cuore, diventando il suo preferito di sempre. Tra le prossime letture in programma, ci ha segnalato Ferrovie del Messico di Gian Marco Griffi, uno dei candidati al premio Strega, ma ha già anticipato che non sarà molto facile portarlo a termine: per un tomo di 824 pagine e due figlie da gestire insieme alla moglie Simona, non sarà facile trovare il tempo... nel caso, gli chiederemo di mandarci la sua recensione!

