Dalla Costa Concordia ad Amy Bradley: perché Netflix è "ossessionata" dai disastri delle crociere

Poche cose attirano l'attenzione del pubblico quanto una vacanza da sogno trasformata in un incubo, Netflix lo sa bene.

Sarà per questo che nell'ultimo anno il colosso dello streaming ha costruito la sua piccola collezione di storie in mare finite in tragedia.

A giugno 2025 era approdata in piattaforma Trainwreck: Poop Cruise, il racconto del disastro della Carnival Triumph del 2013, migliaia di passeggeri bloccati per giorni senza elettricità e servizi essenziali. A pochi giorni di distanza era toccato a La scomparsa di Amy Bradley, il documentario sulla misteriosa sparizione della giovane americana durante una crociera Royal Caribbean nel 1998.

Lo scorso 10 luglio è toccato a Costa Concordia: Incubo in mare, dedicato alla tragedia del 2012 che il pubblico italiano ben conosce, che provocò 32 vittime davanti all'isola del Giglio.

Impossibile non notare l'ironia: proprio nei mesi in cui le compagnie marittime invitano tutti a salire a bordo, Netflix mostra tutto ciò che può andare storto. Eppure il paradosso è proprio qui: queste storie funzionano, tanto in streaming quanto nelle agenzie di viaggi.

Perché i disastri delle crociere funzionano così bene nei documentari di Netflix

C'è una caratteristica precisa di queste narrazioni che fa da calamita per gli spettatori: sono racconti in cui una situazione considerata sicura e prevedibile diventa un'emergenza. Questi documentari trasformano un luogo associato al divertimento e al lusso in uno spazio dove ogni certezza può improvvisamente venire meno.

Una nave da crociera è una città galleggiante, con migliaia di persone, decine di ristoranti, piscine, teatri, cabine e servizi complessi che devono funzionare 24 ore no-stop. Una delle forme più organizzate di vacanza che può però cambiare rapidamente e completamente a causa di ogni minimo errore.

È proprio questo contrasto a rendere certe vicende così adatte al formato documentario. Non è soltanto la semplice cronaca di un incidente, ma è la narrazione dettagliata di come il caos si sostituisce al sistema. Un racconto true crime in piena regola, con responsabilità da individuare, testimonianze contrastanti, indagini, processi e domande senza risposta.

Un'immagine della Carnival Triumph, la cosiddetta Poop Cruise

È quello che chiameremo il fascino del disastro. E, stando ai numeri, sono in molti a subirlo: La scomparsa di Amy Bradley è rimasta nella Top 10 globale delle serie Netflix per diverse settimane, mentre Trainwreck: Poop Cruise ha ottenuto un ottimo risultato tra i film più visti sulla piattaforma un anno fa.

Costa Concordia: Incubo in mare ha totalizzato 9 milioni di visualizzazioni in 48 ore, in base ai dati diffusi da Netflix, entrando rapidamente nella Top 10 dei film più visti (in Italia e nel mondo), secondo solo a Enola Holmes 3, che ha totalizzato 12 milioni di visualizzazioni nei primi due giorni.

Qualcuno però si è premurato anche di bussare alla cabina di qualche nave da crociera, per capire se questa singolare passione di Netlix, e di buona parte dei suoi 325 milioni di abbonati, avesse avuto un reale impatto negativo sul settore.

Il giornalista Tony Maglio di The Hollywood Reporter ha infatti interrogato una collega specializzata in crociere, Ashley Kosciolek, ma si è sentito rispondere il contrario rispetto all'ipotesi, suggestiva e fantasiosa. "Assolutamente no. Le crociere sono più popolari che mai. Le tariffe sono le più alte di sempre perché la domanda è elevata e le navi vengono prenotate con largo anticipo rispetto al passato".

A quanto pare neppure il recente caso a bordo della MV Hondius - il focolaio di Hantavirus registrato a giugno con 3 morti e 13 casi totali, dichiarato concluso ufficialmente a inizio luglio 2026 - ha scoraggiato i viaggiatori (ma in compenso avrà dato a Netflix l'idea per un nuovo doc?). L'associazione di categoria Cruise Lines International Association stima infatti che, entro il 2029, il numero di passeggeri annuali salirà a 42,1 milioni (contro i 37,2 del 2025).

Il doc sulla Costa Concordia e il caso Francesco Schettino

Se un anno fa avete perso gli altri due, solo da pochi giorni è disponibile l'ultimo documentario crocieristico di Netflix, Costa Concordia: Incubo in mare, ovvero il racconto una delle tragedie più gravi nella storia recente della navigazione commerciale. Prodotto in Gran Bretagna e diretto da Chiara Messineo, ripercorre una vicenda che il pubblico italiano conosce già molto bene.

La sera del 13 gennaio 2012 la Costa Concordia stava navigando nel Mediterraneo con oltre 4.000 persone a bordo, tra passeggeri ed equipaggio. Era partita da Civitavecchia e si dirigeva verso Savona, in un viaggio nel Mediterraneo occidentale.

Poco dopo le 21:00, la nave deviò dalla rotta prevista e si avvicinò alla costa dell'Isola del Giglio. Secondo la ricostruzione emersa durante le indagini, il comandante Francesco Schettino aveva deciso di effettuare un passaggio ravvicinato, il cosiddetto "inchino", una manovra fatta per avvicinarsi alla costa e "salutare" gli abitanti dell'isola.

Francesco Schettino in tribunale

La scelta si rivelò drammatica. La nave colpì gli scogli delle Scole, una formazione rocciosa vicino alla costa, aprendo una falla nello scafo. L'acqua iniziò a entrare rapidamente e la Costa Concordia cominciò a inclinarsi fino ad adagiarsi sul fianco destro davanti al Giglio.

Nei minuti successivi emersero le criticità che avrebbero segnato l'intera vicenda: la gestione dell'emergenza, il ritardo nell'ordine di evacuazione e la comunicazione con i passeggeri. Per molti viaggiatori a bordo, inizialmente, la situazione non sembrava una vera emergenza. Gli annunci parlavano di un problema tecnico e molti rimasero in attesa di istruzioni mentre la nave continuava a inclinarsi.

L'ordine di abbandonare la nave arrivò circa un'ora dopo. Il ritardo rese più difficili le operazioni di evacuazione, anche perché l'inclinazione della nave complicava l'utilizzo delle scialuppe. La tragedia causò la morte di 32 persone.

Uno degli elementi più controversi del caso è sempre stato il comportamento del comandante Schettino. Le registrazioni delle comunicazioni con la Guardia Costiera hanno evidenziato il contrasto tra le richieste dei soccorritori e la gestione dell'emergenza da parte del comandante, diventata uno dei simboli del disastro.

Schettino sostenne di aver commesso un errore di valutazione e contestò l'idea di essere l'unico responsabile della tragedia, indicando anche altri possibili problemi tecnici della nave. I magistrati però non la pensavano come lui, le prove raccolte indicavano qualcosa di molto diverso. Nel 2015 arrivò la condanna definitiva a 16 anni di carcere per omicidio colposo plurimo, naufragio colposo e abbandono della nave. Nel 2017 Schettino iniziò a scontare la pena.

La vera ossessione di Netflix non sono le crociere

La Costa Concordia inclinata davanti alle coste dell'Isola del Giglio è rimasta per anni un'immagine simbolo: una nave gigantesca progettata per offrire sicurezza e comfort trasformata in pochi minuti nella scena di uno dei più grandi disastri marittimi dell'epoca moderna.

Davanti alle storia e alle immagini riproposte ancora una volta, a 14 anni di distanza, dal film Costa Concordia: Incubo in mare, torna dunque la domanda che si è fatto THR: Netflix vuole affondare il settore delle crociere? E la risposta non può che essere ancora no, l'obiettivo del colosso streaming è molto più semplice: scovare storie capaci di generare attenzione.

La vera ossessione di Netflix non sono i viaggi per mare ma le storie eccezionali, impossibili da dimenticare: quelle in cui una vacanza perfetta si trasforma improvvisamente in un caso capace di occupare giornali, tribunali e, anni dopo, milioni di schermi.