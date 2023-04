Comicon 2023: un'edizione all'insegna del grande rilancio!

Presentazione in grande stile per la ventitreesima edizione del Comicon di Napoli, il Festival Internazionale di Cultura Pop che è ormai diventato un imprescindibile punto di riferimento per decine di migliaia di appassionati e operatori del settore.

Alla presenza del presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, è stato ufficialmente presentato alla stampa il programma dei quattro giorni della manifestazione.

Un programma straordinariamente ricco di eventi, contenuti e anteprime per l'attesissimo rilancio dell'evento, dopo la pausa pandemica e la partenza ancora non a piena potenza dello scorso anno.

Quest'anno il Comicon si estenderà nuovamente su tutto lo spazio disponibile della Mostra d'Oltremare, con tanto di padiglioni dedicati, aree all'aperto dedicate a concerti ed eventi, e un calendario fittissimo e variegato, costruito per dare il massimo risalto a contenuti ed eventi speciali e per venire incontro ai gusti di ogni appassionato.

Oltre 350 eventi in programma, con più di 300 ospiti provenienti da tre continenti. Tutti i padiglioni fieristici e tutte le aree scoperte della Mostra d'Oltremare saranno utilizzati da Comicon, in aggiunta al Teatro Mediterraneo da 850 posti, e all'Arena Flegrea con i suoi circa 6.000 posti.

Dalle parole di Claudio Curcio, presidente del Comicon, e del Direttore Artistico Matteo Stefanelli traspare tutta la soddisfazione per essere riusciti a riportare la manifestazione ad altissimi livelli: sono attesi più di 120.000 ingressi, con un probabile sold out dei biglietti già nelle prossime ore.

Inoltre viene rilanciato in grande stile il progetto che vede il Comicon uscire dai confini della Mostra d'Oltremare e allargarsi a tutta la città, e oltre.

Saranno sedici i percorsi espositivi visitabili alla Mostra d'Oltremare e in altre numerose sedi distribuite sul territorio napoletano grazie alla rassegna COMIC(ON) OFF, che proseguirà fino al 30 giugno.

Un percorso di crescita esponenziale che culminerà con l'inaugurazione di un nuovo Comicon, questa volta a Bergamo.

Doppio evento e doppio poster, quindi: entrambe le illustrazioni dei poster sono stati affidati all'arte della straordinaria Mirka Andolfo, illustratrice e disegnatrice che, dalla Campania, è ormai diventata una delle professioniste più apprezzate del panorama internazionale.

Intrattenimento, cultura e oltre!

Un primo piano di Zerocalcare a Lucca Comics & Games 2014

"Dopo due anni di lockdown, che hanno lacerato il tessuto sociale giovanile ed esacerbato fenomeni inquietanti e preoccupanti, un evento di tale importanza culturale ed economica è da preservare e arricchire", ha sottolineato il Presidente De Luca durante il suo intervento, "ed è una grande soddisfazione poter essere promotori di un momento di vera socializzazione e arricchimento per centinaia di migliaia di giovani".

E in effetti è evidente l'enorme sforzo, da parte dell'organizzazione e di tutti i partner, per poter offrire al pubblico un numero incredibile di ospiti, eventi, proiezioni, panel e anteprime.

Per l'elenco dettagliato vi rimandiamo al sito istituzionale del Comicon, segnalando comunque alcuni degli appuntamenti più interessanti e prestigiosi.

Iniziamo dai "padroni di casa", i fumetti: per i comics made in USA arriveranno gli statunitensi Brian Azzarello e Daniel Warren Johnson, rispettivamente sceneggiatore e disegnatore tra le firme più amate del fumetto americano del decennio, pluricandidati agli Eisner Awards, mentre sarà purtroppo presente solo in videoconferenza l'editor in chief della DC Comics, il grande Jim Lee.

Sul fronte italiano quattro autori punto di riferimento dell'editoria: Sio, Dado, Fraffrog e Keison che riveleranno in anteprima il nuovo magazine della casa editrice e studio creativo di fumetto e animazione GIGACIAO; Simone Bianchi, disegnatore per DC Comics e poi in esclusiva con Marvel. E poi impossibile non citare Zerocalcare, Milo Manara, Gipi, Fumettibrutti, Barbara Canepa, Iginio Straffi, Lillo, Tanino Liberatore, Manuele Fior e molti altri.

Comicon 2023: annunciato il programma, Fast X e 15 minuti dell'anime The First Slam Dunk in anteprima

Fast X: Vin Diesel e Jordana Brewster in una scena

Per il settore Videogame, oltre alla presentazione in anteprima dell'attesissimo videogame dedicato a Goldrake e introdotto dal noto content creator Cavernadiplatone, sarà presente come ospite speciale John Romero, il padre di tutti i first person shooter, da Doom a Quake. Tantissime cose da vedere per gli appassionati di giochi: oltre agli incontri con i più famosi e amati youtuber e creator, da Kurolily a Dario Moccia, sarà possibile incontrare lo scrittore Maurizio de Giovanni che presenterà Murder Party Pocket, il nuovo gioco a tema investigativo con protagonista il suo personaggio più iconico, il commissario Ricciardi.

Per i tantissimi manga e anime fan, tappa imperdibile all'Asian Village, con un programma di altissimo livello, dimostrando come Comicon attragga grandi ospiti dall'Oriente, tra i quali la sensei Miki Yoshikawa, autrice del manga e anime A couple of cuckoos, con due sessioni di disegno, e la sensei Aki Irie, autrice di Nuvole a Nord-Ovest, che racconterà il suo percorso e il suo lavoro di mangaka tramite workshop e un'intera mostra a lei dedicata.

Proprio gli anime saranno parte integrante delle proiezioni speciali, con la proiezione speciale, in anteprima mondiale delle prime sequenze del lungometraggio di Slam Dunk e dell'attesissimo decimo capitolo della saga di Fast & Furious: Fast X. Grande attesa anche per il lancio ufficiale della serie creata dai The Jackal: Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget. E poi ancora musica per tutti i gusti, da Cristina D'Avena a Mixed by Erry, da Tony Tammaro alla cantante giapponese Mika Kobayashi, interprete di note sigle dagli anime tra cui Attack on Titan, e Tetsuro Shimaguchi, marzialista e coreografo delle memorabili scene con la spada di Kill Bill. Ci sarà poi un'intera sezione dedicata al gioco di ruolo, anche dal vivo, mostre e premiazioni...

E questa è solo una piccola parte di quello che il Comicon ha da offrire. L'appuntamento è quindi per il prossimo 28 aprile, alla Mostra d'Oltremare di Napoli.