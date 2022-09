Cinema in Festa 2022: tutti i film da vedere

Un invito. Questo vuole essere l'iniziativa Cinema in festa, immaginata da Anica e Anec, con il supporto del Mic e la collaborazione del David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano, per riportare in sala tutti quegli spettatori che negli ultimi anni hanno cambiato le proprie abitudini ed escluso il cinema dalla propria routine dedicata al divertimento. Un'iniziativa che inizia ora, dal 18 al 22 Settembre, per essere replicata a giugno per due appuntamenti all'anno fino al 2026. Servirà e soprattutto basterà? Su questo ci sarà modo di riflettere nei prossimi giorni e a seguire, per aggiustare il tiro e aggiungere ulteriori interventi di natura diversa, ma per ora concentriamoci su quello che è lo scopo primario di quesi cinque giorni di festa: andare al cinema. E per farlo è necessario scegliere cosa guardare, per questo abbiamo voluto fare una panoramica di quello che propongono le sale in questo periodo, dei film da vedere per Cinema in festa, cercando di suddividerli per categorie più o meno ampie e sensate.

I film per famiglie

Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, una scena del film

Le famiglie. Quelle che in questi anni hanno dimostrato di andare ancora in sala, ma a strappi, a momenti. L'offerta per loro non manca, con un Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, che si può considerare a fine corsa con i suoi oltre 13 milioni di incasso, ma potrebbe sfruttare l'iniziativa per un ultimo forte colpo di coda. Accanto alle buffe icone della Illumination c'è DC League of Super-Pets, che è partito un po' in sordina rispetto alle sue potenzialità ma potrebbe trovare nel prezzo a € 3,50 l'opportunità per richiamare i suoi giovani spettatori e i suoi familiari, aumentando in modo considerevole il milione e mezzo di euro racimolato fin qui. Interessante notare che in diverse sale hanno rifatto capolino Troppo cattivi, già ben accolto dal pubblico la scorsa primavera ma ancora in grado di aggiungere spettatori in questi cinque giorni di prezzo agevolato, o Lightyear - La vera storia di Buzz.

DC League of Super-Pets: un momento del film

Il cinema italiano

Il signore delle formiche: Luigi Lo Cascio in primo piano

Da non trascurare il cinema italiano, in difficoltà negli ultimi anni, ma con alcuni titoli che si sono fatti notare. Uno di questi è in sala ora e si sta comportando più che bene, al punto da aggiungere altri schermi a quelli previsti inizialmente: l'emozionante Il signore delle formiche di Gianni Amelio, presentato a Venezia con buon riscontro di critica e pronto a sfruttare questi cinque giorni per arrivare a un incasso complessivo di tutto rispetto (fin qui è già a 800.000 euro). Da Venezia arriva anche L'immensità di Emanuele Crialese, film sincero, forse imperfetto, ma meritevole di attenzione e scoperta da parte degli spettatori. Ancora da Venezia arrivano Las Leonas e Margini, entrambi degni di nota, ma più difficili da trovare dato il numero di sale più esiguo, mentre dalla scorsa settimana il pubblico può trovare il dramma Per niente al mondo di Ciro D'Emilio e l'esordio alla regia de I Soldi Spicci con Un mondo sotto social, che può arrivare a un risultato interessante in questi giorni di sconti. Va inoltre segnalato l'arrivo del suggestivo Siccità di Paolo Virzì il 22, in anteprima rispetto all'uscita del 29, per sfruttare almeno un giorno di Cinema in festa.

L'immensità: il cast in una scena

Film per tutti i gusti

Memory: Liam Neeson in una scena d'azione

Non mancano proposte per ogni tipo di pubblico, alcune delle quali hanno debuttato di recente, dal nuovo Maigret col volto di Gerard Depardieu all'azione di Memory con un solido Liam Neeson, passando per il coreano Nido di vipere, un thriller come Watcher di Chloe Okuno, mentre altre sono a disposizione degli spettatori da fine agosto ma si possono rivelare ancora appetibili, come Crimes of the Future di David Cronenberg o l'affascinante Men, diretto da Alex Garland, o ancora Nope di Jordan Peele. Anche qui segnaliamo un titolo di provenienza veneziana, l'intenso Love Life del regista giapponese Koji Fukada, e due anteprime del 18 settembre: Beast, il film con Idris Elba in uscita per un giorno in attesa della distribuzione regolare prevista dal 22, per aprire e chiudere Cinema in Festa, e Moonage Daydream, il documentario su David Bowie disponibile il 18 mentre la cui uscita definitiva sarà invece il 26.

Maigret: Gérard Depardieu in una scena del film giallo

Grande spettacolo...

Bullet Train: scontro tra Brad Pitt e Bad Bunny

Il cinema è anche spettacolo ed è una certezza che il grande pubblico sembra non aver dimenticato anche in periodo di difficoltà, con gli ottimi risultati dei blockbuster americani anche nei periodi più difficili. Per questo molti potrebbe scegliere di sfruttare l'occasione per (ri)vedere su grande schermo film dei mesi scorsi che ancora sono disponibili, da Thor: Love and Thunder (già arrivato su Disney+, ma ancora nei piani bassi della top10 di incassi fino a qualche giorno fa) a, soprattutto, l'intramontabile Top Gun: Maverick, che continua a mettere insieme record al botteghino. Senza trascurare il Brad Pitt di Bullet Train, disponibile da fine agosto, ma ancora appetibile per chi non l'avesse ancora visto.

... e grandi ritorni

La bellissima Zoe Saldana (32 anni) è Neytiri nel film Avatar

L'occasione è però ghiotta per riproporre titoli del passato più o meno recente che hanno già ottenuto ottimi risultati. Pensiamo a Spider-Man: No Way Home che torna in sala proprio dal 18 al 22 con 11 minuti aggiuntivi per aumentare il già ragguardevole incasso di 24 milioni ottenuto all'esordio; o Avatar, il film del 2009 di James Cameron, di nuovo in sala dal 22 settembre in una versione rimasterizzata e disponibile anche in 4K HDR, per prepararci all'avvento del sequel il prossimo dicembre. Basterà tutto questo a richiamare gli spettatori in sala? Lo sapremo nei prossimi giorni.