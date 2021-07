Breeders, la recensione: essere genitori oggi con Martin Freeman

Breeders - Genitori al limite, Martin Freeman e Daisy Haggard in una scena della serie

"Essere genitori oggi con Martin Freeman" sembra il titolo di un reality show con l'ex interprete de Lo Hobbit e del fido Watson in Sherlock. E invece è il titolo della nostra recensione di Breeders, la nuova comedy che dal 14 luglio arriva su Disney+ Star con la prima stagione completa. Si tratta di uno spaccato moderno sulla genitorialità, condita dell'umorismo british e di quello irriverente di FX.

ESSERE GENITORI OGGI

Breeders - Genitori al limite, Martin Freeman in una foto della serie

Breeders è appunto una dramedy sopra le righe e senza peli sulla lingua ideata da Martin Freeman, insieme a Chris Addison e Simon Blackwell. Freeman interpreta anche il ruolo del protagonista Paul insieme a Daisy Haggard, che è Ally, la sua compagna. I due devono vedersela con l'essere genitori di due bambini piccoli, Luke e Ava, affrontando le piccole grandi sfide quotidiane e le iper stimolazioni che oggi i più giovani ricevono e mettono in pratica nella quotidianità. I bambini oggi sono molto più attenti, curiosi, intelligenti e furbi e allo stesso tempo iper attivi. Tutto viene affrontato con un umorismo tipicamente british, cinico e composto e allo stesso tempo dissacrante e scorretto, tipico delle comedy FX. Breeders infatti negli Usa è stata la prima serie tv ad andare sul canale via cavo il giorno dopo la programmazione sul servizio streaming HULU. In parte il racconto è ispirato all'esperienza dello stesso Freeman come genitore nella vita reale, un po' come gli autori di Modern Family fecero con la loro comedy di successo.

SAPER DIRE NO

Breeders - Genitori al limite, Martin Freeman e George Wakeman in una scena della serie

Ogni episodio curiosamente si intitola "no" unito a qualcos'altro, che diventa il tema della puntata. Questo per ricordare quanto l'essere genitori tolga (ore di sonno, rinunce lavorative, e così via), ma senza dimenticare quanto di più dia in cambio alla fine. Breeders non ha paura di affrontare anche temi seri come la morte e l'assistenza sociale (quando ad esempio per una serie di sfortunati eventi Paul e Ally finiscono sotto controllo poiché Luke è stato varie volte al pronto soccorso per degli incidenti domestici). Importante è la catena genitoriale per la coppia protagonista, che ovviamente commenta e critica le altre coppie quando è da sola senza i bambini intorno. Spesso si dice che siamo ciò che siamo in seguito a ciò che sono stati i nostri genitori e questo vale anche per Paul e Ally. Il padre di Ally, Michael, ha infatti abbandonato la famiglia quando era piccola e ora si ripresenta per recuperare il rapporto, mostrando le falle e la ricerca di stabilità economica ed emotiva della giovane donna. I genitori di Paul, al contrario, sono affettuosi a loro modo (sempre british, composto e distaccato) e sono sempre stati presenti, anche se ora iniziano a perdere qualche colpo e non vorrebbero essere di incomodo a Paul.

IL MESTIERE PIÙ DIFFICILE AL MONDO

Breeders - Genitori al limite, Martin Freeman e Alun Armstrong in una scena della serie

Il ritmo della comedy è fresco e accattivante. Non si perde in chiacchiere, a meno che non si tratti di battute pungenti e taglienti, per un racconto onesto e senza peli sulla lingua che non ha paura di dire quello che pensa. Essere genitori vuol dire a volte anche sfogare le proprie frustrazioni sui figli, anche se non si dovrebbe fare, e altri errori lungo il percorso. Questo perché oltre ad essere il mestiere più difficile al fondo, si impara soprattutto sbagliando, è un continuo work in progress, anche quando i figli sono adulti. Al contrario di un'altra dramedy sullo stesso tema di Apple Tv+, Trying, che parla del percorso verso la genitorialità sempre in salsa british, qui abbiamo due genitori che devono, come dice il titolo del serial, "allevare" i propri figli facendo del proprio meglio e sperando in bene, e il punto di vista rimane il loro più che quello dei bambini. Breeders è insomma una comedy da vedere e che fa risaltare tutta la bravura - se mai ce ne fosse ancora bisogno - anche comica di Martin Freeman, non solo davanti alla macchina da presa ma anche alla scrittura. Non si può non riconoscersi in almeno uno dei comportamenti di Paul e Ally, del loro micro-universo, dei loro amici e della loro famiglia.

