Brazen, la recensione: il nuovo thriller Netflix con Alyssa Milano

Brazen: Alyssa Milano in una scena del film

Tra le nuove uscite Netflix del mese di gennaio troviamo Brazen, pellicola di genere thriller diretta da Monika Mitchell e tratta dal celebre romanzo di Nora Roberts Il desiderio corre sul filo (titolo originale Brazen Virtue). Il film, che vede l'attrice Alyssa Milano nei panni della protagonista, segue le vicissitudini di Grace Miller, autrice di romanzi gialli ed esperta di crimini la cui esistenza viene improvvisamente sconvolta dal ritrovamento del cadavere della sorella Kathleen. Come vedremo nella nostra recensione di Brazen, il film, per quanto godibile nel suo essere un mix tra thriller e commedia romantica, risulta fin da subito poco credibile, soprattutto a causa del personaggio interpretato dalla Milano.

La doppia vita di Kat

Grace Miller (Alyssa Milano) è una celebre autrice di romanzi gialli nonché una massima esperta di crimini. Dopo aver ricevuto un messaggio apparentemente urgente dalla sorella Kathleen (Emilie Ullerup), la donna si precipita a casa di quest'ultima, nonostante le due non si frequentino da diversi anni. Kat, infatti, non sta affrontando un periodo facile: ha un passato di dipendenza da farmaci, un burrascoso divorzio in atto ed è in lotta per l'affidamento del figlio Kevin. Nonostante ciò, Kat fa di tutto per riprendere in mano la sua vita, lavorando in una scuola superiore come insegnante di teatro e inglese. Per aiutarla a risollevarsi, Grace decide di trasferirsi per qualche tempo a casa della sorella. Qui fa la conoscenza di Ed (Sam Page), un detective della squadra omicidi di Washington con il quale inizia una frequentazione. Di ritorno da uno dei loro appuntamenti, però, Grace fa una scoperta devastante: Kat è stata assassinata in casa sua. Credendo fermamente nelle proprie capacità di autrice di gialli, la donna insiste per entrare a far parte delle indagini, che nel frattempo vengono assegnate a Ed e al suo collega Ben (Malachi Weir). Scoprirà ben presto, però, che la sorella nascondeva una doppia vita, esibendosi come dominatrice via webcam su un sito erotico.

Una protagonista poco plausibile

Brazen: Alyssa Milano, Malachi Weir e Sam Page in una scena del film

Ciò che fin da subito notiamo in Brazen, è la mancanza di plausibilità, soprattutto per quanto riguarda il personaggio interpretato da Alyssa Milano. L'elemento forse più assurdo, nonché alla base della narrazione, risiede nel fatto che alla protagonista Grace Miller, arrabbiata e sconvolta dall'omicidio della sorella, venga concesso dallo stesso dipartimento di polizia di prendere parte alle indagini. Le sue referenze? Avere un legame di sangue con la vittima, essere un'autrice di romanzi gialli e intrattenere una relazione sentimentale con il detective a capo dell'inchiesta. Nonostante il personaggio di Grace venga preso da tutti così incredibilmente sul serio, poi, ciò che arriva allo spettatore è una protagonista senza carattere e meno perspicace e intelligente di quanto vorrebbero farci credere. Questo, unito alla debolezza dei dialoghi e alla perenne sensazione di artificiosità, esaurisce quasi completamente qualsiasi tipo di tensione o di suspense che ci aspetteremmo da un film thriller.

un mix di generi

Brazen: Alyssa Milano e Sam Page in una scena del film

Se siete alla ricerca di una visione leggera che, pur parlando di un indagine per omicidio, sia capace di strappare qualche seppure involontario sorriso, allora il film diretto da Monika Mitchell fa proprio al caso vostro. Brazen, infatti, si presenta come un mix anche ben calibrato di mistero, romanticismo e commedia, capace di regalare un'ora e mezza di puro e disimpegnato intrattenimento. Un comfort movie che, nella sua totale assenza di plausibilità, riesce comunque a regalare allo spettatore diversi elementi di sorpresa. Non per quanto riguarda il/la colpevole dell'omicidio, purtroppo.