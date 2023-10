Ballerina, la recensione: un suggestivo revenge movie coreano

La recensione di Ballerina: magari non sarò brillante e originale, ma il k-drama thriller in streaming su Netflix merita comunque una visione, tanto per l'estetica quanto per la protagonista, interpretata da Jeon Jong-seo.

È vero, ciò che accade in Ballerina, k-drama thriller di Lee Chung-hyun, l'abbiamo visto centinaia di volte, e sempre declinato allo stesso modo. Azione, vendetta, colori al neon. Insomma, il più classico revenge movie notturno, dove il fattore action diventa coreografia, oltre che sostanza. Nonostante questo, lo ammettiamo: abbiamo un debole per certe storie, magari enfatizzate da un'estetica elegante e raffinata, dall'impatto urbano, nonché agganciata alla location, spesso notturna, quasi underground. Ballerina, distribuito da Netflix, fa più o meno la stessa cosa: evita di incastrarsi in una sceneggiatura complessa, e prosegue dritto e veloce nella sua traccia pop, seguendo una scia di sangue, di pallottole, di oscuri personaggi. E funziona.

Ballerina: una foto

Funziona perché l'approccio di genere sfrutta al meglio lo spazio e la luce, Lee Chung-hyun dimostra di saperci fare, ammicca alla messa in scena occidentale (John Wick potrebbe essere un punto di riferimento, a sua volta influenzato dagli action orientali) e poggia l'intera storia sulle spalle di una notevole protagonista, ideata per essere tanto opposta quanto correlata al tono generale. Asciutta, delicata, quasi scostante, in controtendenza con l'orrore che affronta. Eppure è lei l'elemento umano ed emozionale su cui è interamente ideata la sceneggiatura di un revenge movie strutturato in base al contesto, ai toni e ai colori accentuati dalla formidabile fotografia.

Ballerina, la trama: tra vendette e promesse

Ballerina: un momento del film

La trama di Ballerina potrebbe essere racchiusa in una riga: una storia di vendetta da parte di un'ex guardia del corpo. Sotto, però, ci sono altri accenni, che rappresentano il motore che accende il film. La protagonista è Ok-ju (Jeon Jong-seo), schiva e silenziosa, che di notte vaga da un grocery all'altro in cerca di gin a buon mercato. Ha un passato come bodyguard per conto di un'ambigua organizzazione, ma sembra aver abbandonato la pistola.

Ballerina: una scena del film

Almeno fino a quando non scopre che l'amica Min-hee (Park Yu-rim), alla quale era profondamente legata, è morta. Sembra un suicidio, ma uno strano biglietto lasciato dalla ragazza chiede di "essere vendicata". Cosa è successo? Ok-ju si cala nel sottobosco criminale, rintracciando le persone che avevano avuto un contatto con l'amica. Ciò che scopre, è una realtà viscosa e pericolosa, che gira attorno alla violenza e allo sfruttamento.

Azione, neon e una grande colonna sonora

Ballerina: un'immagine

L'abbiamo detto in apertura di recensione: Ballerina (occhio al titolo, da non confondere con lo spin-off work in progress di John Wick!) rivede e filtra l'intero linguaggio del revenge movie attraverso lo sguardo della protagonista, disposta a tutto pur di portare avanti una vendetta molto più simile ad una promessa. Punti di vista, e la voglia di Lee Chung-hyun di generare nello spettatore le giuste suggestioni, che arrivano dirompenti dalle elettrizzanti sequenze e dall'approccio visivo che fonde il cinema alla graphic novel. Il tutto, poi, tenuto insieme dalla colonna sonora di Lee Seong-hwa alias GREY, star del rap sudcoreano.

Ballerina: una sequenza

La musica, infatti, non è solo di commento, ma sembra invece partecipare direttamente, indirizzando i movimenti e i pensieri di Ok-ju, revenge-girl perfettamente "indossata" da Jean Jon-seo. A proposito: l'attrice non è una scoperta, avendola già apprezzata come protagonista dell'indipendente Mona Lisa and the Blood Moon di Lily Amirpour. Insomma, il k-drama in questione non sarà niente di originale né tantomeno brillante (perdendo identità nella parte centrale), ma lo ripetiamo: alcune volte non è importante distinguersi tanto per l'originalità, piuttosto è molto meglio restare coerenti con le soggettive intenzioni stilistiche e narrative, pur non memorabili nel linguaggio e nelle svolte. Proprio come fa Ballerina, un action thriller al meglio delle proprie capacità.