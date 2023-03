Anime false, la recensione: una fuga rocambolesca per una serie da binge-watching

La recensione di Anime false: segreti, flashback, rivelazioni, una madre e una figlia. Cercate una serie senza impegno da vedere in binge-watching? Eccola. In streaming su Netflix.

Persone superficiali e, come cita il titolo italiano, le anime false. E poi una fuga, un hotel e poi un altro ancora, la macchina da presa che rivela e accelera il concetto di serialità. Se oggi il confine tra serie e cinema è sfocato, ci sono opere che, invece, ricordando fin da subito quali sono gli stilemi basici di una scrittura, appunto, da serie. Una trama che acchiappa, colpi di scena e colpi ad effetto, personaggi che incuriosiscono fin da subito, rivelando tutto senza rivelare nulla. In questo senso, Netflix continua a distribuire e puntare l'attenzione su panorami anche lontani da quelli anglosassoni (qui siamo in Turchia), piazzando nella home titoli che, senza il giusto supporto, potrebbero passare inosservati (un po' come vorrebbero passare inosservate le protagoniste della serie).

Anime false: Melisa Sözen in una scena della serie Netflix

Ecco, in questo senso, Anime false, creata da Ertan Kurtulan, diretta da Umut Aral e Gökçen Usta e distribuita su Netflix, svolge in modo interessante la sua mission principale: renderci partecipi di una rocambolesca fuga in modalità binge-watching, con un taglio registico studiato per portaci al centro dell'azione. Insomma, pare quasi che Anime false (il titolo originale è ben più emblematico, Biz Kimden Kaçiyorduk Anne?, che si traduce Da chi stavamo scappando, mamma?) costruito in parte sui racconti degli addetti degli alberghi o di chi ha incrociato il percorso delle protagoniste, abbia come intenzione principale quella di stupire gli spettatori tramite una storia prevedibile eppure dosata per essere la più attrattiva possibile. Come? Lasciando poco spazio al ragionamento e, di conseguenza, costruendo il racconto sull'azione e sulla velocità, anche grazie ad un'incessante colonna sonora che detta il ritmo sincopato e, nemmeno a dirlo, spudoratamente semplicistico.

Anime false: la trama della serie

La trama potrebbe essere riassunta in una riga (e gli spoiler sono dietro l'angolo), e va detto che la forza maggiore di Anime false è proprio la scrittura, nonostante ci sia una sensazione che non ci lascia. Quale? Lo show corre veloce senza una meta ben precisa. A proposito di scrittura, come spesso accade, la serie arriva da un romanzo, in questo caso scritto da Perihan Mağden. Effettivamente, si ha la percezione che l'intera messa in scena, e il profilo delle protagoniste, derivi proprio da un'opera letteraria. Sta di fatto che, immediatamente, entriamo nel vivo della vicenda. "Stanno arrivando", dice Madre (il nome non è rivelato), con il volto bellissimo ma criptico di Melisa Sözen, a sua figlia Bambi (Eylül Tumbar) all'inizio del primo dei sette episodi. Siamo nel cuore della notte, e lì inizia (o prosegue) la loro fuga.

Anime false: un'immagine della serie Netflix

Ma da chi stanno scappando? E soprattutto, perché stanno scappando? Passano da un albergo (extra lusso) all'altro, non lasciano tracce, si mimetizzano. O almeno ci provano, in quanto Madre, con il vizio del fumo e dall'allure dirompente (veste sempre di nero), catalizza l'attenzione. Sembra, che le due possano contare solo su loro stesse. L'oscuro passato di Madre continua a tormentarla (una nonna malvagia, un'infanzia complicata) e i pezzi del puzzle si uniranno un poco alla volta, intanto che le due, episodio dopo episodio, inizieranno a sfilacciarsi: Bambi è stufa di correre, vorrebbe sapere di più e vorrebbe una sua indipendenza ("ogni Bambi cresce nel bosco"), ma la madre non è intenzionata a sbottonarsi. Troppo pericoloso rivelare il segreto, rischierebbe di "andare in frantumi".

Suspense e atmosfera per una serie senza impegno

Anime false: una scena della serie Netflix

L'abbiamo detto, il colpo a sorpresa per Anime false è sempre in agguato, pur non essendo così centrale nelle dinamiche che, vedrete, tendono a ripetersi. Rivelare troppo non sarebbe giusto, ma possiamo dire che l'umore generale diventa più interessante quando la corsa si fa estremamente disperata, e quindi più reale. I luxury hotel diventano rifugi improvvisati, e la storyline - pur ipotizzabile all'occhio più attento - vira in modo netto verso un approccio thriller. Il tutto, però, è legato al rapporto tra la Madre e Bambi.

Anime false: Melisa Sözen in un'immagine della serie Netflix

Un rapporto che muta e si adatta, sfida il mondo e intriga per essere tanto implicito quanto esplicito. Potrebbe essere nei dettagli il segreto della fuga e nello sguardo corvino di Madre (che fa letteralmente di tutto pur di proteggere sua figlia, tra omicidi e svolte), oppure potrebbe celarsi nell'universo esterno, considerato pericoloso e falso. Certo è, che come ogni serie, Anime False tiene dentro di sé diverse sottotrame che, per tempo e spazio, perdono potenza e verve, rendendo le protagoniste un elemento proscenio in parte isolato. Gli autori, infatti, sembrano privilegiare atmosfera e suspense, attraendo gli spettatori in una rete a maglie larghe che permettere di uscire a proprio piacimento. Non prima di aver scoperto come va a finire. Un ultimo consiglio: vedetela in lingua originale, purtroppo il doppiaggio italiano è molto approssimativo.