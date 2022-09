America The Beautiful, la recensione: La natura americana come non l’avete mai vista

La recensione di America The Beautiful: la nuova docu-serie firmata National Geographic, in streaming su Disney+ dal 28 settembre, è qualcosa che non avete mai visto: mezzi rivoluzionari di ripresa, un occhio particolare e mesi di paziente lavoro.

America the Beautiful: una scena della docuserie

Documentari, che passione. Tanti di noi sono cresciuti con i documentari sugli animali, e i nostri figli stanno facendo lo stesso. Capita spesso, una volta davanti alla televisione, di vedere i bambini letteralmente ipnotizzati davanti alle meraviglie della natura e al comportamento degli animali, grandi o piccoli. Ma il documentario che vi raccontiamo nella recensione di America The Beautiful, la nuova docu-serie firmata National Geographic e prodotta da Wildstar Films, disponibile in streaming su Disney+ dal 28 settembre, è davvero qualcosa che non avete mai visto. Mezzi rivoluzionari di ripresa, un occhio particolare e mesi di paziente lavoro ad osservare la natura, un montaggio che fa diventare il comportamento degli animali un vero e proprio racconto. Narrata, nella versione originale, dall'attore Michael B. Jordan (Black Panther, Creed - Nato per combattere), America the Beautiful porta gli spettatori in un viaggio lungo le regioni più spettacolari del Nord America per scoprire i paesaggi della terra più diversificata del mondo e le sue numerose creature. Il risultato è un racconto spettacolare e avvincente, mai visto prima.

Tanti luoghi, tante creature, tante storie

America the Beautiful: un'immagine della serie

America the Beautiful è composto da sei episodi: ognuno esplora un mondo diverso e racconta una nuova storia. Terra di eroi è un viaggio dalle calotte glaciali al deserto, fino al mare splendente. Dai grizzly che cacciano caribù nelle montagne dell'Alaska ai cani della prateria che combattono un tornado, il pubblico scoprirà cosa serve per essere un eroe americano. Nuovo mondo ci porta nelle zone umide del sud-est degli Stati Uniti, dove il confine tra terra e acqua si confonde e vedremo gli orsi neri trasportare i loro piccoli cuccioli attraverso paludi infestate da alligatori, i delfini arrivare fino alla terra ferma per cacciare e le pantere della Florida lottare per tornare alla loro vita dopo il pericolo dell'estinzione. Terre del Nord ci trasporta in un mondo di aspre montagne, tra cui il Denali, la vetta più alta del continente, e la tundra artica, dove vedremo orsi grizzly e buoi muschiati, castori e aquile reali alle prese con l'inverno più rigido del continente. Selvaggio West ci porta nel sud-ovest degli Stati Uniti, con quegli iconici paesaggi desertici, dove vedremo i leoni di montagna perlustrare il Grand Canyon e le balene grigie affrontare la più lunga migrazione di mammiferi sulla Terra, mentre le mamme dei colibrì allevano i loro piccoli nel caldo torrido. Entroterra è un viaggio nel cuore dell'America, con i i più grandi sbalzi di temperatura e le tempeste più selvagge del pianeta, dove bisonti, lupi, civette delle tane, linci rosse lottano per superare le intemperie. Terra e acqua ci racconta un gruppo crescente di persone che sta combattendo per preservare gli animali più iconici e i luoghi più selvaggi.

25 film e documentari sull'ambiente da vedere

Un viaggio dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo

America the Beautiful: un'immagine della docuserie

America The Beautiful è una serie di documentari che lasciano a bocca aperta. Per arrivare a un risultato così servono grandi mezzi, grandi risorse, molto tempo, tanta pazienza, e quell'occhio particolare che solo chi osserva gli animali da una vita può avere. Per capire di cosa stiamo parlando vi basti sapete che America the Beautiful è la prima serie di storia naturale a utilizzare telecamere su aerei da caccia. Per catturare i comportamenti degli animali più difficili da vedere è stata utilizzata una nuova gamma di telecamere remote e telecamere girostabilizzate. Tutto questo per farvi capire come America The Beautiful sia un viaggio dall'infinitamente grande all'infinitamente piccolo. Voli aerei da togliere il fiato lungo in crinali delle montagne. E poi uno sguardo attento agli animali più piccoli. Enorme e minuscolo si fondono in questo racconto per far capire come la natura selvaggia sia tutto questo. E come vada preservata.

Come un film d'animazione, meglio di un film d'animazione

America the Beautiful: un momento della serie

Quello di America the Beautiful, dunque, è un messaggio importante per le nuove generazioni, e per questo è un programma indicato ai giovani e ai giovanissimi. Ma, al di là del messaggio, è un vero spettacolo da vedere insieme per tutta la famiglia, per come riesce a creare, ogni volta, un racconto emozionante. Siamo abituati, spesso, a vedere con i nostri bambini film d'animazione in cui animali animati compiono una serie di avventure. Il bello è che, in America The Beautiful, vediamo veri animali in avventure e gesti degni di un racconto scritto e animato, maldestri, divertenti, ingegnosi. Solo che qui è tutto vero. E allora va fatto davvero un plauso alla maestria degli osservatori, che hanno scrutato per mesi e mesi la vita degli animali, e sono stati così bravi da organizzare tutto in un racconto, che spesso sembra scritto da un paziente sceneggiatore.