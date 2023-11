Amazing - Fabio De Luigi: 'Farsi dare della merda da Mengoni è bellissimo!'

Intervista a Fabio De Luigi, che ripercorre il proprio percorso artistico in Amazing - Fabio De Luigi, One prank show in cui si confronta con amici e colleghi, tra cui Virginia Raffaele e Diego Abatantuono. Su Prime Video il 3 novembre.

Fabio De Luigi è il cuore di Amazing - Fabio De Luigi, "one prank show" in cui, con il pretesto di andare a ritirare il "premio amazing", incontra diversi amici e colleghi, che lo sorprendono - e lo ostacolano - con gag continue. Lo speciale arriva su Prime Video il 3 novembre, dopo essere stato presentato in anteprima a Lucca Comics & Games.

Tra le guest star di Amazing - Fabio De Luigi ci sono: Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, la Gialappa's Band. Ci sono anche incursioni da altri mondi, come quelle di Marco Mengoni e Carlo Cracco. Tutto nasce dalla voglia di De Luigi di cimentarsi di nuovo con un'atmosfera di improvvisazione. In realtà è uno show ibrido, che mescola parti di scrittura con la spontaneità del momento.

È anche l'occasione per rispolverare anche dei cavalli di battaglia dell'attore e regista, ovvero in personaggi che l'hanno reso popolare, come l'ingegner Cane e Olmo. De Luigi si cimenta inoltre in un'imitazione del pasticciere Iginio Massari.

Amazing - Fabio De Luigi: intervista

In Amazing - Fabio De Luigi Elio canta un pezzo che racconta tutta la vita di De Luigi, quasi come fosse un musical: "L'ha scritto Rocco Tanica. Era un modo divertente per fare u riassunto abbastanza improbabile di tutto il mio percorso artistico. Mi piacerebbe avere Elio come suoneria: ogni volta che squilla il telefono esce lui con una coreografia. Sarebbe bello".

Lo show è anche l'occasione per rispolverare personaggi molto amati, come Olmo, che canta insieme a Marco Mengoni: "Farsi dare della merda da Mengoni è bellissimo. Devo ancora ringraziarlo per essersi messo così in gioco nel fare questo duetto insieme a un Olmo bolso. Per cui, tra l'altro, ho risfoderato il movimento di gamba: infatti ho un'ernia inguinale adesso".