Affari Tuoi 2024, ma com’è andata la prima settimana Auditel di Stefano De Martino rispetto ad Amadeus?

Atteso al varco da chissà quanti fucili spianati, Stefano De Martino è partito subito forte con Affari Tuoi, programma che alla sua 17esima edizione si è concesso il suo più giovane presentatore di sempre. Un azzardo di non poco conto, quello preso dalla Rai, a pochi mesi dalla conclusione di una trionfale sedicesima edizione firmata Amadeus, nel frattempo volato su Nove. Questo perché il preserale è importantissimo, tanto sul piano inserzionistico quanto sul fronte del traino per la prima serata.

Il miracolo di Ama

Amadeus e il suo pacco

Nel 2023 Amadeus era riuscito in un autentico miracolo, resuscitando un format che si pensava superato, archiviato, nel 2017 andato in pensione con Flavio Insinna e a lungo mai rimpianto. Poi è arrivato l'uomo dalle mani d'oro, Amedeo Umberto Rita Sebastiani, che ha ringiovanito il game show tramutandolo in comedy show, in cui divertirsi e divertire al fianco dei concorrenti di turno. Non solo pacchi da 'scavicchiare' e potenziali vincite da portare a casa, ma storie di vita da raccontare, cedendo puntualmente all'improvvisazione e all'intrattenimento. Ingredienti, quest'ultimi, che De Martino deve fare ancora suoi, perché apparso inizialmente ancora troppo ingessato, distaccato, frenato dall'obbligo di non sbagliare e di essere 'perfetto', inattaccabile, ma l'ex ballerino di Amici di Maria ha nel frattempo incassato una prima settimana da applausi sul fronte Auditel.

Affari tuoi by De Martino: partenza lampo

De Martino nello spot di Affari tuoi

Lunedì 3 settembre Affari Tuoi è ripartito dal 24,9% di share, incollando davanti alla tv complessivamente 4 milioni 407 mila spettatori, con picco massimo del 32,7% pari a 5 milioni 625 mila spettatori. Numeri decisamente più alti rispetto al debutto della scorsa stagione (1.019.000 telespettatori e 4,3% di share in più), quando la prima di Amadeus si fermò ai 3.387.000 telespettatori, con lo share al 20.6%. Ma un anno fa Affari Tuoi partì domenica 10 settembre. Volendo fare un confronto tra lunedì, il primo di Amadeus del 2023 si fermò al 16,95%, con 3.259.000 telespettatori. Anche un anno fa_ Affari Tuoi_ sfidava Paperissima Sprint su Canale 5. Va detto e rimarcato che nel 2023 Amadeus ha portato Affari Tuoi a picchi clamorosi, con Stefano De Martino che ne ha indubbiamente giovato, facendo sue le redini di un programma letteralmente rinato.

La prima settimana, 2023 vs. 2024

Affari tuoi: Amadeus e il pacco fortunato

Il resto della prima settimana di Affari Tuoi 2024 è stato comunque positivo. Martedì 3 settembre 2024 Stefano De Martino è calato ma ha "tenuto", totalizzando 4.077.000 spettatori con il 22.9% di share, con oltre il 6% in più rispetto alla 2a puntata del 2023. In quel caso Amadeus andò in onda di lunedì 11 settembre, con 3.259.000 telespettatori e il 16.95% di share. Mercoledì 4 settembre 2024 4.369.000 telespettatori e boom al 25% di share per Stefano De Martino grazie alla partenza ritardata causata dall'intervista del direttore del Tg1 al ministro Sangiuliano, con share al 25% di share. Il confronto con il 2023 di Amadeus non esiste perché la 3a puntata consecutiva dello scorso anno non andò in onda per lasciar spazio alla partita Italia-Ucraina. Giovedì 5 settembre 2024 Affari Tuoi ha totalizzato altri 4.320.000 tele spettatori con uno share al 23.3%, migliorando nettamente rispetto alla 4a giornata di messa in onda del 2023, mercoledì 13 settembre, con 3.404.000 telespettatori e il 18% di share. Per De Martino altro +5.3% di share e quasi un milione di teste guadagnate. Venerdì 6 settembre 2024 Affari Tuoi non è andato in onda causa nazionale di calcio impegnata in Francia, mentre lo scorso anno Amadeus chiuse la sua settimana feriale andando in onda giovedì 14 settembre, con 3.192.000 spettatori e il 16.5% di share.

La media premia Stefano De Martino

Anche per chi non sia particolarmente avvezzo alla matematica, salta agli occhi l'esordio show su Rai1. La prima settimana di Stefano De Martino ad Affari Tuoi si è conclusa con una media del 24% in 4 puntate (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì) e ben 4.293.250 telespettatori.

Lo scorso anno Amadeus (che non andò in onda sia il venerdì che il sabato causa TIM Music Awards) chiuse al 18% di share la sua prima settimana composta sempre da 4 puntate (domenica, lunedì, mercoledì e giovedì), con 3.3105.000 telespettatori di media. Per De Martino +6% di share e quasi un milione di telespettatori in più. Per il nuovo corso di Affari Tuoi si tratta di un debutto bomba, ma è sul lungo periodo che il nuovo conduttore dovrà lavorare. Perché la scorsa stagione di Affari Tuoi è cresciuta con il tempo, arrivando a picchi monster oltre i 6 milioni di telespettatori a puntata con share al 30%, tanto da chiudere con una strepitosa media del 24,44% di share e ben 5.057.410 telespettatori. La copertura media è stata di 8.646.943 telespettatori, con una permanenza del 58,50%. Numeri giganteschi che Stefano De Martino dovrà provare ad eguagliare, se non addirittura a migliorare, in modo tale da poter realmente parlare di "stagione trionfale". Tanti auguri a lui.