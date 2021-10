Emma Roberts e Michael Shannon tra le star del thriller Abandoned

Emma Roberts e Michael Shannon saranno due dei protagonisti del film horror Abandoned, un nuovo film thiller che rappresenta l'esodio alla regia di Spencer Squire.

Le riprese del progetto si sono da poco concluse ed è stato scritto dal filmmaker in collaborazione con Jessica Scott ed Erik Patterson.

Al centro della trama di Abandoned ci saranno una madre, un padre e un neonato che si trasferiscono in una fattoria isolata che ha un passato oscuro e tragico. Mentre viene rivelato il passato della loro casa, la fragilità della madre scivola in uno stato di psicosi che mette a rischio la sua sicurezza e quella di suo figlio.

Nel cast, oltre alla protagonista Emma Roberts, ci saranno John Gallagher Jr. (The Newsroom), e Michael Shannon (Nine Perfect Strangers).

L'attrice sarà coinvolta anche come produttrice e nel team che collaborerà alla realizzazione del progetto c'è anche Zachary Quinto.

Emma, prossimamente, sarà protagonista sul grande schermo anche con il film Now I See You diretto da Nick Cassavetes, e in About Fate di Marius Balchunas.