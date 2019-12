I 22 regali di Natale 2019 perfetti per gli amanti dei Lego

I nostri consigli per regali di Natale a tema Lego: i mattoncini colorati sono un'ottima idea per anche per amanti del cinema e bimbi di ogni età.

Vantano tantissimi appassionati in tutto il mondo, sia grandi che bambini, sono colorati e collezionabili: i Lego hanno accompagnato la nostra infanzia e si fa veramente fatica a considerarle delle semplici costruzioni giocattolo. Grazie alla grande varietà dei set proposti e, forse, all'effetto nostalgia, i famosi mattoncini colorati si sono ritagliati sempre più spazio nelle case di collezionisti e appassionati costituendo anche un ottimo regalo di Natale per ogni età, che abbiate davanti legolisti accaniti o dell'ultima ora.

Negli ultimi anni l'azienda ha compiuto anche enormi passi nell'intrattenimento videoludico e cinematografico, proponendo videogiochi, film e set ispirati ai fenomeni di grande e piccolo schermo: Harry Potter, Star Wars, supereroi Marvel e Dc e tanto altro. Visto che intendiamo proseguire nel nostro intento di aiutarvi nell'annosa questione dei regali di Natale ecco i nostri consigli per stupire tutti con 20 migliori regali di Natale cinefili a tema Lego.

I 25 regali di Natale 2019 perfetti per amanti del cinema: gadget, libri e tanto altro!

1. Lego Central Perk

Regali Natale Lego 2019

Se avete amato alla follia la serie Friends, o conoscete qualcuno che non ha dimenticato nemmeno una puntata, non potete lasciarvi scappare la versione Lego del Central Perk, il leggendario locale della serie televisiva completo di 7 minifigure dei personaggi principali: Ross Geller, Rachel Green, Chandler Bing, Monica Geller, Joey Tribbiani, Phoebe Buffay e Gunther.Anche l'arredo del set è riprodotto fin nei minimi dettagli con tanto di luci di scena. Un pezzo imperdibile per tutti i collezionisti e gli amanti di Friends.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: € 66.49

2. Bus Nottetempo di Harry Potter

Regali Natale Lego 2019

A tutti gli orgogliosi Potterhead segnaliamo che è disponibile il bus Nottetempo riprodotto con dovizia di particolare con i colorati mattoncini. Costruirlo ed esporlo sarà motivo di fierezza e vanto per tutti gli amanti della saga. Incluse troverete le minifigure di Harry Potter, Stanley Tiracorto ed Ernie Urto. Lo regalerete o lo terrete per voi?

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: € 29,90

3. Lego Ecto 1

Regali Natale Lego 2018

A tutti gli amanti dei Ghostbusters non potrà non piacere questa Ecto 1 riprodotta con i famosi mattoncini. Ghostbusters ha accompagnato l'infanzia di molti di noi e vi assicuriamo che montare la tanto famosa auto degli acchiappafantasmi è una bella emozione. Anche se non proprio economica sono 508 pezzi di pura soddisfazione. Da non perdere!

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: € 146,90

4. Sveglia di The Lego Movie

Regali Natale Lego 2018

"Everything is Awesome" ripeteva la canzone di The Lego Movie, proprio come questa sveglia con il personaggio di Lucy a ricordarci che ore sono. Il display è retroilluminato, le braccia del personaggio sono mobili e funziona a batterie. Magari un regalo da fare agli amici ritardatari o per arredare la cameretta dei bambini.

Dove trovarlo: Multiplayer.com

Prezzo: € 34,90

5. Yoda Lego

Regali Natale Lego 2019

Il potente e amato maestro Jedi da costruire mattoncino per mattoncino, spada laser inclusa, (così come compare in Star Wars: L'attacco dei cloni) è di sicuro uno dei regali che un fan della saga di Star Wars non potrà non apprezzare. Dotato di testa e sopracciglia mobili, così come di mani e piedi snodabili, rimane piuttosto stabile anche dopo l'assemblaggio, anche se con i suoi 1771 pezzi consigliamo di riporlo in luogo piuttosto sicuro. Per noi è davvero imperdibile!

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: € 92,80

6. Batmobile di Lego Batman

Regali Natale Lego 2018

Se avete riso fino alle lacrime con il film Lego Batman, ecco a voi la Batmobile della spassosissima versione a mattoncini del cavaliere oscuro. E' dotata di abitacolo apribile per inserire la minifigure e può essere suddivisa in 4: Bat aereo, Bat tank e il Bat ciclo con tanto di Bat segnale. 1456 pezzi non si montano in un lampo ma, dopo qualche ora di divertimento, la soddisfazione è assicurata. Attenzione è anche l'ultima occasione per comprarla perché andrà presto fuori catalogo.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: € 161,99

7. Set di Joker in fuga

Regali Natale Lego 2018

Sempre ispirato a Lego Batman, ecco il cattivissimo e spassoso Joker mentre tenta la fuga attaccato a dei palloncini. La scena è ripresa direttamente dal film e siamo sicuri che, a tutti coloro che lo hanno amato, non può fare altro che piacere ricevere questo set.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: € 29,00

8. Brickheadz di Aquaman

Regali Natale Lego 2018

È in arrivo tra poco nelle sale l'Aquaman di Jason Momoa, quindi quale regalo migliore per questo Natale di un Brickheadz a lui dedicato? Facile da montare, carinissimo da esporre in casa o in ufficio, per avere avere, chissà, un giorno tutta la Justice League schierata nel proprio salotto.

Dove trovarlo: Multiplayer.com

Prezzo: €9,99

9. La valigia delle creature magiche di Newt Scamander

Regali Natale Lego 2018

Questo set è veramente un gioiellino! Contiene la valigia di Newt Scamander costruibile e pieghevole, un nido di uova di Occamy e vari accessori per prendersi cura delle creature magiche. Include le minifigure Di Newt, Jacob, Tina, Queenie e ovviamente diverse creature fantastiche, prima tra tutte lo Snaso. A noi sembra veramente un'idea regalo carinissima, bella da esporre o, nel caso dei più piccoli, tutta da giocare.

Dove trovarla: Lego Shop

Prezzo: € 49,99

10. Il sottosopra

Regali Natale Lego 2019

Visivamente incredibile, pieno di dettagli, una gioia per gli occhi e per tutti gli amanti della popolarissima e acclamata serie Netflix: Il Sottosopra in versione Lego ripropone la casa di Joyce e Will in versione normale e nella veste fredda e dark del mondo del sottosopra, con tanto di Demogorgone. Il set, una volta montato, misura 32 cm di altezza e 44 cm di larghezza, quindi prima di regalarlo assicuratevi che il destinatario abbia abbastanza spazio. Il divertimento è comunque assicurato, i dettagli sono tantissimi e lasciamo siate voi o colui/lei a cui lo donerete scoprirli tutti.

Dove trovarlo: Lego.com

Prezzo: € 199,99

11. James Bond, Aston Martin DB5

Regali Natale Lego 2019

Un pezzo per collezionisti esigenti, veri cinefili, ma soprattutto amanti delle avventure della spia più famosa del cinema: James Bond. Questa riproduzione in mattoncini dell'Aston Martin DB5 del 1964 vista in Missione Goldfinger non può non piacere.

Vi diamo solo qualche dettaglio: cofano apribile per ammirare il motore a 6 cilindri in linea, sportelli apribili e interni con scanner radar a scomparsa, è possibile tirare la leva del cambio per le mitragliatrici sull'avantreno e tirare il paraurti per espellere passeggeri indesiderati. Un vero gioiellino che merita il suo post d'onore come pezzo da collezione.

Dove trovarlo: Lego.com Prezzo: € 149,99

12. Steamboat Willie, Lego in bianco e nero

Regali Natale Lego 2019

Questo set Lego vi farà innamorare a prima vista, così come farà innamorare la persona a cui lo regalerete. Ricordate le immagini di Topolino che fischiettante ruotava il timone della sua piccola imbarcazione? Appartengono al primo corto distribuito (il terzo realizzato) con protagonista Mickey Mouse. Le iconiche immagini, così come l'imbarcazione di Minnie e Topolino, la Steamboat Willie, sono rimaste nei nostri cuori. È ora possibile costruirla, ovviamente in bianco e nero, con i Lego, pezzo per pezzo, ricreando le scene del cortometraggio.

Dove trovarlo: Lego.com

Prezzo: € 89,99

13. Set Jurassic World

Regali Natale Lego 2018

A tutti gli amanti dei dinosauri e a tutti coloro che si sono divertiti con Jurassic World e Jurassic World - Il Regno perduto segnaliamo la riproduzione in mattoncini Lego della celebre fuga dalla devastazione del vulcano in girosfera. Oltre ai personaggi principali è presente anche il Carnotauro e le varie auto presenti nel film. Certo un regalo che richiede un po' di spazio ma sicuramente divertente.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: € 84,99

14. Portachiavi Lego con torcia

Regali Natale Lego 2018

Carinissimo e, credeteci, super utile portachiavi Lego con torcia incorporata. C'è di diversi personaggi DC tra i quali Superman, Wonder Woman e il cattivissimo Jocker. È un dono economico ma pratico che siamo sicuri piacerebbe a tanti ricevere.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: €9,76

15. Il castello di Frozen in versione Duplo

Regali Natale Lego 2019

Per i più piccini segnaliamo il bellissimo castello Lego Duplo di Frozen completo di accessori e 3 personaggi: Elsa, Anna e il pupazzo i neve Olaf. Piccola particolarità, che siamo sicuri piacerà tantissimo, sono i mattoncini luminosi con pulsante posto in cima per illuminare il castello con colori diversi. Adatto ai bambini dai 2 anni in su è un regalo carinissimo che senza dubbio strapperà un sorriso a chi lo riceve.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: € 46,54

16. Le moto di Tron Legacy

Regali Natale Lego 2018

Ricostruzione in lego particolarmente dettagliata questa delle due moto di luce di Tron Legacy. Ognuna ha un sellino per l'attacco delle minifigure che in questo set sono tre: Sam Flynn, Quorra e Rinzler. Da montare c'è anche la pedana dotata di due parti separabili con gli elementi di attacco per le due moto. Lo regalerete o lo prenderete per voi?

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo € 41,99

17. Castello Disney

Regali Natale Lego 2018

Certo non per tutte le tasche, ma se vi sentite particolarmente generosi ed avete un amico o familiare che figura tra la schiera dei ferventi legolisti, sappiate che non potrà non apprezzare la riproduzione in mattoncini del fiabesco castello Disney. Con i suoi 4080 pezzi è consigliabile a chi già ha esperienza nel montaggio di set così grandi.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: €489,00

18. Voltron in versione Lego

Regali Natale Lego 2018

Amanti degli anime questo è il regalo adatto a voi! Il set contiene i cinque leoni di Voltron costruibili e snodabili che possono, e qui viene il bello, combinarsi per creare il robot. Un regalo meraviglioso sia per i nostalgici che per gli appassionati che amano ancora sognare con gli intramontabili robottoni giapponesi.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: € 175,87

19. Lego Dimension

Regali Natale Lego 2018

A tutti gli amanti dei videogiochi consigliamo lo starter pack di Lego Dimension. La forza del gioco non è solo l'umorismo e i colori che contraddistinguono i prodotti a marchio Lego, ma è soprattutto la necessità di dover effettivamente montare il portale di gioco ed il dover interagire spostando le minifigure per ottenere alcune azioni. E' consigliato ad adulti e bambini che possono divertirsi da soli o giocare insieme aggiungendo magari i tanti level pack a tema cinematografico. Più spirito natalizio di così!

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: € 60,00

20. Il Viaggio sull'Oceano di Vaiana

Regali Natale Lego 2018

Per concludere la nostra lista vi proponiamo un set veramente colorato e dettagliato: si ha la possibilità di costruire la barca con cui Vaiana ha solcato l'oceano completa di accessori (frutta, mappe e il cuore di Te Fiti), mini doll di Vaiana e Maui, il gallo Hehei e due buffi e temibili Kakamora. C'è anche l'isola di Te Fiti e una catapulta per Kakamora. Come lasciarselo scappare!

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: € 49,90

21. Etichetta per bagagli di Lego Batman

Regali Natale Lego 2019

Se quello che cercate è un regalo utile ma poco impegnativo la vostra scelta può ricadere su questa etichetta per bagagli di Lego Batman - The Movie 2. Adatta a tutti coloro che vogliono viaggiare con un certo stile, distinguendo a colpo d'occhio il proprio bagaglio, è un regalo semplice, carino ma utile da regalare ad amici nerd che amano girare il mondo.

Dove trovarlo: Lego.com

Prezzo: € 7,99

22. Camminatore imperiale Lego Star Wars

Regali Natale Lego 2019

In attesa che The Mandalorian arrivi anche da noi in Italia grazie a Disney+, possiamo comprare o regalare ad un appassionato questo camminatore imperiale completo di ben 4 personaggi che conosceremo a fine marzo sul piccolo schermo. Dopotutto, un vero fan di Star Wars non può farsi trovare impreparato!

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: € 52,49