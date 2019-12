I 25 regali di Natale 2019 perfetti per amanti del cinema: gadget, libri e tanto altro!

Natale si avvicina e oltre alle luci, i dolci, le canzoni natalizie in loop in pubblicità e negozi, questa festività ha anche un lato oscuro, è fonte di grande stress, specialmente a ridosso della tanto temuta vigilia. Ogni volta che vostro fratello, vostra cognata, cugina, genitore, compagno vi guarda o vi chiama, nella testa, celata da un benevolo e preoccupato sorriso scorre un'unica e martellante domanda: "Che gli regalo per Natale?" Utenti di Movieplayer.it e lettori non vi preoccupate, ci siamo passati tutti e noi siamo qui a darvi una mano a superare l'increscioso dilemma annuale con slancio e perché no, rinnovato divertimento, aiutandovi a trovare cosa regalare agli appassionati di cinema.

La scelta di certo è vasta ma anche le esigenze, quindi cercheremo di proporre gadget, e regali di vario tipo e fasce di prezzo, per accontentare quanti più palati possibili, perché sappiamo che nerd e amanti del cinema sono creature esigenti e difficili, sempre all'inseguimento delle proprie passioni. Ovviamente fare i regali per le persone care è doveroso in questo periodo, ma siamo sicuri di riuscire a resistere alla tentazione di prendere anche qualcosa per noi? Dopotutto volersi bene è una buona cosa e dopo tanto stress ce lo meritiamo un piccolo dono.

1. Peluche de Il piccolo Yeti

Il peluche de Il piccolo Yeti

È morbido, bianco e tenerissimo: il peluche de Il piccolo Yeti piacerà tantissimo ai bambini e farà innamorare gli adulti con la sua tenerezza. Disponibile in diversie misure e prezzi è un regalo adatto ai più piccoli, con il quale potranno immaginare tante magiche avventure sulla neve o nelle lande ghiacciate delle vette più alte. Che dire, perfetto per questo clima natalizio!

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: € 34,48

2. Monopoly di Frozen II

Il Monopoly di Frozen 2

Ideale per le serate in famiglia o con gli amici, ma anche come regalo di Natale per grandi e piccoli: il Monopoly di Frozen II - La leggenda di Arendelle è un pezzo carinissimo che di sicuro può piacere a più tipi di persone ma che potete anche autoregalarvi perché, durante le feste si sa, siamo tutti più buoni, anche con noi stessi. Una particolarità di questa versione disneyana del gioco da tavolo più famoso del mondo? Potete congelare gli avversari per tenerli fermi pescando una carta fiocco di neve dagli imprevisti. Se non temete liti in famiglia e la rottura di amicizie decennali, questo è il gioco che fa per voi.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: € 20,00

3. Il grembiule di Darth Vader

Regali di Natale: gadget 2018

Avete un amico o un'amica a cui piace stare ai fornelli? Le feste sono sicuramente il periodo migliore per chiudersi in cucina a preparare pietanze deliziose senza troppo pensare alla bilancia (perché, si sa, a Natale tutto è concesso e se non mangi poi la nonna si arrabbia), quindi che ve ne pare di questo utilissimo e carinissimo grembiule di Darth Vader con una piccola variante della sua più celebre battuta? "I am your chef": divertente, originale, piacerà di sicuro agli appassionati di Star Wars: cuochi provetti o alle prime armi poco importa.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: €23,00

4. Risiko del Signore degli anelli

Regali di Natale: gadget 2018

Amanti dei giochi da tavolo non potete farvi scappare la versione di Risiko dedicata a Il signore degli anelli. Se il vostro sogno è stato sempre quello di schierare armate per riconquistare la Terra di mezzo, è finalmente giunto il vostro momento: una variante del gioco classico che strizza l'occhio alla celebre saga e ai suoi tantissimi estimatori. Unica pecca è che per ora esiste solo la versione in inglese, poiché il prodotto non è ancora disponibile per il mercato italiano. Se per voi la lingua dovesse costituire un problema, segnaliamo anche il più "tranquillo" Monopoly de Il Signore degli anelli in versione Italiana da collezione.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: €49,61

5. T-shirt Ti amo 3000

La t-shirt "Ti amo 3000"

Uno dei momenti più toccanti e commoventi dell'MCU, una scena rivelatasi da subito un istant cult che ricorderemo per parecchio: "Ti amo 3000" è una delle battute più intense di Avengers: Endgame, nonché, forse, quella dal significato più profondo. Proprio per questo l'idea di regalare una maglietta con la famosa frase potrebbe essere utile. Figlie, figli, fidanzate/i, mogli o mariti, potrebbe rivelarsi un bellissimo pensiero da rivolgere a Natale per ricordare, in modo originale, a qualcuno quanto gli volete bene.

Dove trovarla: Teeteee.eu

Prezzo: € 16,00

6. Cover per smartphone di The Rocky Horror Picture Show

Regali di Natale: gadget 2018

Veri cinefili e amanti dei musical non potranno non apprezzare la cover per smartphone di The Rocky Horror Picture Show. Siamo tutti un po' distratti, a quanti non è mai caduto il telefono almeno una volta (nel caso lo usiate come sveglia anche di più), quindi, se dobbiamo usare una cover che almeno abbia personalità! Ci sembra il regalo perfetto per gli amici amanti del cinema musicale, un pensiero poco costoso ma di sicuro utilissimo.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: €7,90

7. USB Flash drive a tema cinefilo

Regali di Natale: gadget 2018

Sempre per rimanere nell'ambito dei regali utili ma soprattuto legati al cinema, abbiamo scovato queste carinissime pen drive USB da 8Gb a tema Star Wars e non solo. Ne esistono di varie forme: Stormtrooper, Chewbacca, R2D2, C3-PO, Hulk, Minion... e tante altre. Non avete che l'imbarazzo della scelta. Se conoscete abbastanza bene i gusti dei vostri amici, potete regalarne ad ognuno una diversa, sarà sicuramente un regalo che non rischierà di finire inutilizzato in un cassetto.

Dove trovarlo: Multiplayer.com

Prezzo: €18,00

8. Funko Pop Spider-man: Far from Home

Il Funko Pop di Scimmia Notturna

Avete un amico o un'amica che colleziona Funko Pop? Se amante dei film del Marvel Cinematic Universe anche meglio, perché questo Pop di Spider-man in versione scimmia notturna è veramente carinissimo e differente da ogni altra statuetta Funko dedicata all'amichevole ragno di quartiere Peter Parker che, nel film, dovrà mantenere segreta la sua identità di supereroe perché in gita scolastica. Collezionisti non potete perderlo!

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: € 11,33

9. Vinile di La La Land

Regali di Natale: gadget 2018

Avete amici appassionati di colonne sonore? Le sentono in macchina, a lavoro e nel tempo libero? Se hanno un impianto stereo come si deve, non si può non regalargli il vinile della colonna sonora di La La Land. Di certo non molto pratico da ascoltare mentre si fa altro, ma ottimo per accompagnare serate speciali e momenti di relax. La magia creata dal fruscio della puntina sul disco è unica e perfetta per il clima delle feste, dove possiamo staccarci dall'usuale caos del mondo per ritrovare e godere di un'atmosfera più intima e autentica.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: €19,49

10. Zerbino de Il signore degli anelli

Il zerbono de Il Signore degli Anelli

Di zerbini a tema cinema se ne trovano tanti, ma questo potrebbe aiutarvi a tenere lontano qualche invadente scocciatore. Con sopra l'iconica frase recitata da Gandalf nelle Miniere di Moria si presta anche come regalo di Natale a un amico che ha appena messo su casa. Un pensierino che gli permetterà di mettere un freno all'invasione di parenti pre e post natalizia con garbo ed educazione, magari solo rallentandoli grazie allo stupore per il suddetto tappeto e permettendogli di pulire in 5 minuti la casa come, e più, di quanto, probabilmente, non avesse fatto nei mesi precedenti.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: € 23,02

11. Le action figure di The Blues Brothers

Regali di Natale: gadget 2018

Tanti di noi sono cresciuti con loro, grazie ad un film divertente e movimentato, una musica travolgente e un duo tra i più compianti e amati del cinema: The Blues Brothers! Ai più nostalgici potete regalare una action figure dell'esilarante coppia da mettere sul comodino o esporre bene in vista nella propria libreria.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: €39,05

12. Apribottiglie di Slimer

Regali di Natale: gadget 2018

Nella nostra lista non potevamo lasciare fuori un film come Ghostbusters - Acchiappafantasmi, ed infatti vi proponiamo questo apribottiglie di metallo, con magnete posteriore, a forma di Slimer. Il famelico e vorace fantasma verde del film fagociterà i vostri tappi (o quelli della persona a cui lo regalerete) in un lampo, lasciandovi pronti a brindare alle feste. A nostro parere ottimo anche per fare un figurone alle cene tra amici.

Dove trovarlo: Multiplayer.com

Prezzo: €24,90

13. Statuina in cristallo di C-3PO

Personaggio in cristallo C-3PO Swarovski

Se avete intenzione di regalare qualcosa di prezioso ad amici o parenti nerd come voi, non potrete non prendere in considerazione questa statuina in cristallo Swarovski di C-3PO. La versione è quella di Star Wars: Il risveglio della forza dove, il simpatico droide chiacchierone è apparso per la prima volta su schermo con un braccio di colore rosso. I dettagli sono stati interamente riprodotti con cristallo dorato rosso e nero e sul sito c'è la disponibilità di acquisto anche di R2-D2 per chi volesse riunire nella propria vetrinetta la coppia di droidi. Noi ce ne siamo innamorati!

Dove trovarlo: Shop Disney

Prezzo € 249,00

14. Il Guanto dell'Infinito

Regali di Natale: gadget 2018

Da regalare a qualcuno con mire di dominio sull'universo, o a chi punta a sterminare almeno la metà della popolazione di zanzare (in tal caso fateci sapere se funziona): il guanto dell'infinito del possente titano Thanos può essere vostro, o di chi deciderete voi, in pochi giorni. Le dita possono muoversi, ha effetti sonori e le gemme si illuminano, insomma, non sarà proprio l'originale ma magari un tentativo lo si può fare.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: €99,85

15. Portachiavi Funko di Pennywise

Funko: Portachiavi di Pennywise

Un regalo semplice ed economico per tutti gli amanti dell'horror e i fan di Stephen King: il portachiavi di Pennywise renderà di sicuro immediatamente riconoscibili le chiavi della macchina o di casa donando quel tocco creepy che tanto ci piace. Ne esistono varie versioni, una più carina dell'altra che rendono la scelta piuttosto difficile. Siamo sicuri che non resisterete a prenderne uno anche per voi.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: € 5,40

16. Action figure di Godzilla

Regali di Natale: gadget 2018

Amici Nerd, questo consiglio è rivolto a voi. Nella vostra casa non può mancare Il re di tutti mostri cinematografici: Godzilla! Noi vi segnaliamo questa action figure Bandai che ritrae la versione del 1989 del celebre mostro, fa parte di una nuova linea di action figure denominata SH MonsterArts Kou Kyou Kyoku, caratterizzate dalla presenza di luci ed effetti sonori; questa in particolare è alta 20 cm, dispone di luci nella bocca e sul dorso e può riprodurre diversi tipi di ruggiti, temi musicali e suoni. Un piccolo gioiellino, non proprio economico, ma di indubbio valore.

Dove trovarlo: Multiplayer.com

Prezzo: €189,90

17. T-shirt di Joker

La t-shirt di Joker

È stato il film più chiacchierato dell'anno suscitando polemiche e opinioni contrastanti: di Joker se ne è parlato tanto e la ricerca di gadget da parte di coloro che lo hanno apprezzato è tanta. Quale oggetto a tema migliore per un regalo di una t-shirt? Ovviamente dovrete conoscere, o farvi dire, la taglia della persona a cui la regalerete rovinando un po' la sorpresa, ma pensiamo ne vaga la pena per un pensiero poco pretenzioso ma di sicuro effetto.

Dove trovarla: Amazon.it

Prezzo: € 15,00

18. Tagliapizza ispirato a Star Trek

Regali di Natale: gadget 2018

Un grande classico tra l'oggettistica a tema cinema a cui noi siamo piuttosto legati e che consigliamo vivamente per i regali di Natale e le pizzate tra amici: il tagliapizza a forma di Enterprise, perché, ammetiamolo, la forma della celebre astronave apparsa in film e serie tv ben si presta ad un oggetto simile che non può mancare nella cucina di nessun amante della pizza.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: €34,95

19. Il gioco di carte di Ride

Il gioco di carte di Ride

Gioco di carte avvincente e dinamico ispirato all'adrenalinico film di Jacopo Rondinelli: Ride. Proprio come nella pellicola i giocatori dovranno avanzare il più possibile durante la gara, affrontando il Dark Rider e le carte Evento. Il gioco prevede, inoltre, quattro livelli e la modalità campagna che lo rendono ulteriormente vario, potendo scegliere di combattere gli avversari o creare con loro alleanze nel tentativo di aumentare la possibilità di arrivare al traguardo. Chi vince? Chi arriva alla fine vivo e con il punteggio maggiore. Buon divertimento!

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: € 19,90

20. Il pigiama di Mary Poppins

Regali di Natale: gadget 2018

Tra poco sarà in sala Il ritorno di Mary Poppins, l'iconica e magica tata che ha segnato l'infanzia di milioni di bambini. Non potete, quindi, farvi scappare il pigiama a lei ispirato che cita la celebre frase "Pratically perfect in everyway". Regalatelo ad un'amica, alla vostra compagna, a vostra moglie o a voi stesse, renderà magiche le serate casalinghe tra plaid, cioccolata calda e, perché no, magari un film Disney.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: €23,95

21. Lo zerbino di Nightmare Before Christmas

Regali di Natale: gadget 2018

Guardare Nightmare Before Christmas ad Halloween o a Natale? Per risolvere l'annoso dilemma noi lo riguardiamo per entrambe le occasioni e consigliamo, per tutto l'anno e per arredare anche l'uscio di casa con personalità, questo zerbino ispirato al famosissimo film in stop-motion diretto da Tim Burton. Lo regalerete o lo comprerete per voi?

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: €18,09

22. Funko Pop di Alien

Regali di Natale: gadget 2018

Adorabili e tondetti, i Funko Pop riescono a rendere carinissimo e irresistibile persino il terrificante Xenomorfo della saga di Alien. Ok, non sembra comunque molto amichevole ma di sicuro può far felici i fan della famosa saga di fantascienza o tutti coloro che del collezionare Pop hanno fatto un obiettivo di vita.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: €18,71

23. Vestaglia di Batman

Regali di Natale: gadget 2018

Avete sempre sognato di essere Batman o conoscete un amico che lo desidera? Con questa vestaglia si può tranquillamente girare per casa sentendosi un po' come Bruce Wayne, non importa che abitiate in un monolocale o una villa con annessa batcaverna.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: €22,07

24. Poster a tema cinematografico

Regali di Natale: gadget 2018

L'idea di regalare poster a tema cinematografico può risultare utile specialmente se conoscete qualche amante del cinema che ha appena iniziato ad arredare la casa, un poster, con o senza cornice annessa, può essere una buona idea regalo che non mancherà di essere apprezzata specialmente conoscendo i gusti cinefili del ricevente. Noi qui vi consigliamo quello di Kill Bill Vol.1, ma ne troverete sicuramente tantissimi e per tutti i gusti.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: €18,00

25. Felpa di Jurassic Park

Regali di Natale: gadget 2018

Un grande classico, utile e caldo che non può assolutamente mancare sotto l'albero: la felpa con cappuccio di Jurassic Park. Nera con il classico logo del primo film stampato con una grafica che ne simula l'usura, perfetta per tutti i giorni o per partire verso nuove avventure o luoghi selvaggi.

Dove trovarlo: Amazon.it

Prezzo: €28,85