10 film horror per un Halloween da brivido

La festa più terrificante dell'anno è finalmente arrivata, cosa c'è di meglio che festeggiare Halloween e le atmosfere che evoca con una maratona di film horror? Mediaset Infinity ci viene incontro con diverse opzioni da brivido, possiamo infatti trovare film dell'orrore a tema spooky season tanto sul loro catalogo - in particolare nella Collection Un Halloween da paura! creata per l'occasione - come sul canale tematico Midnight Factory, ricchissimo di proposte davvero terrificanti (oltre a quelli che abbiamo inserito di seguito troverete anche titoli più recenti come Revenge, Funhouse, Baba Yaga: Incubo nella Foresta Oscura e 31, di Robe Zombie). In questo articolo abbiamo quindi deciso di riunire 10 film horror perfetti per Halloween, titoli davvero imperdibili tanto per l'appassionato di orrore su schermo quanto per il neofita del genere, che si approccia a questo tipo di cinema solo in occasione del 31 ottobre.

1. Babadook

The Babadook: i protagonisti Essie Davis e Noah Wiseman in un'immagine del film

Apriamo questa nostra lista di film perfetti per passare un Halloween da brivido con uno dei rappresentanti del genere horror più apprezzati da pubblico e critica: Babadook, diretto dalla regista australiana Jennifer Kent. Come è sempre più comune nel cinema horror più recente, gli stilemi del genere vengono rielaborati e utilizzati per parlare di temi di importanza sociale, nel caso del film della Kent l'orrore diventa lo strumento perfetto per parlare di depressione e delle difficoltà emotive in cui una madre - soprattutto se sola, può incappare. Al centro di questa storia troviamo appunto una madre, Amelia (Essie Davis) e suo figlio Sam (Noah Wieseman): il piccolo, iperattivo, ha forti problemi di interazione con i suoi coetanei, cosa che, soprattutto negli ultimi tempi, sta creando non poche difficoltà ad Amelia, costretta a destreggiarsi tra il lavoro ed un bambino così complicato. A rendere le cose ancor più difficoltose ci si mette poi il misterioso arrivo, in casa, di un libro particolarmente inquietante: un volume pop up intitolato Mister Babadook. Con il libro la vita di madre e figlio verrà sconvolta terrificanti visioni, come se lo spaventoso personaggio avesse trovato il modo di staccarsi dalle pagine ed invadere la loro vita. Babadook è disponibile sul canale tematico Midnight Factory.

2. The Conjuring - Il caso Enfield

The Conjuring 2 - L'evocazione: Madison Wolfe in una scena del film

Proseguiamo con un titolo molto conosciuto e amatissimo dagli appassionati di horror, The Conjuring - Il caso Enfield, secondo capitolo della saga di The Conjuring (a cui negli anni si sono aggiunti sequel, prequel e spin off). Il film è disponibile in premiere dal 29 ottobre al 4 novembre. Anche in questo caso tratto da una storia vera, il film racconta uno dei casi risolti dalla famosa coppia di demonologi composta da Ed e Lorrain Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga). Questa volta i due dovranno vedersela con un poltergeist che sta terrorizzando una famiglia inglese, in particolare la piccola Janet: peccato, però, che quello che sta accadendo in casa Enfield nasconda qualcosa di ben più diabolico e maligno di quanto i Warren avessero inizialmente immaginato. Proprio in The Conjuring fa la sua comparsa per la prima volta il temibile demone Valak, dalla sembianze di una suora, che sarà protagonista nel 2016 di un film tutto suo, The Nun - La vocazione del male. Sempre nel catalogo di Infinity potete trovare il primo capitolo di questa saga, The Conjuring - L'evocazione.

3. Sinister

Sinister: Ethan Hawke è lo scrittore Ellison Oswalt

In una lista di film perfetti per Halloween non può assolutamente mancare Sinister (sempre disponibile su Midnight Factory), con Ethan Hawke e diretto da Scott Derrickson, considerato da molti uno dei più terrificanti degli ultimi anni. La storia è quella di uno scrittore di libri investigativi, Ellison Oswalt, che non riesce però con i suoi lavori più recenti a ritrovare il successo di un tempo. La svolta arriva con il cruento omicidio di una famiglia, l'uomo decide infatti di trasferirsi nella casa dove ha avuto luogo il massacro e dedicare a quei terribili fatti il suo nuovo romanzo, peccato, però che tra le sue mura si nascondano misteri ben più sinistri di quello che avrebbe mai potuto immaginare. Con il ritrovamento di una scatola di vecchi filmini amatoriali, Ellison scoprirà che quanto successo nella sua nuova dimora, ma anche in tante altre case, molti anni primi, potrebbe ora accadere a lui e alle persone che ama.

4. Shining

Danny Lloyd in una scena di Shining

In questa nostra lista di film horror da recuperare per Halloween abbiamo deciso di inserire tanto uscite recenti quanto classici del genere, tra questi non potevamo che consigliarvi Shining, il capolavoro di Stanley Kubrick tratto dall'opera di Stephen King (che ha dichiarato però più volte di non amare l'adattamento che ne è stato realizzato). Al centro della vicenda, una famiglia che si trasferisce in un isolato hotel di montagna, seguendo il padre, Jack Torrance (Jack Nicholson), che è stato appena assunto come custode invernale della struttura. Nell'inquietante albergo, l'Overlook Hotel, si nascondono però inquietanti presenze legate al suo oscuro passato e la permanenza della famiglia Torrance sarà subito messa a dura prova: il più colpito sembra essere proprio Jack la cui salute mentale comincia velocemente a vacillare. A rendersene subito conto è suo figlio Danny, bambino dotato di incredibili poteri psichici e ben consapevole del pericolo che lui ed i suoi genitori rischiano all'Overlook. Shining, nella sua versione estesa, è disponibile nella Collection di Infinity.

5. It Follows

It Follows: una scena del film di David Robert Mitchell

Tra i titoli recenti che più hanno affascinato (e terrorizzato) il pubblico di tutto il mondo c'è senza dubbio It Follows, film che - un po' come il già citato Babadook - usa i topoi del genere horror per cercare di trattare temi complessi e di interesse sociale. Dopo un rapporto sessuale con il ragazzo che frequenta, la giovane Jay inizia ad essere perseguitata da un oscura presenza, che può prendere diverse forme e che non fa altro che seguirla, ovunque vada, con l'unico scopo di raggiungerla (e di ucciderla). L'unico modo per liberarsene? Consumare un rapporto con qualcun altro, passando a lui la maledizione. Jay e i suoi amici faranno di tutto per liberarsi dell'entità, ma scacciarla è molto più difficile di quel che possa sembrare. Anche It Follows è tra i titoli resi disponibili dal canale Midnight Factory.

6. Oculus - Il riflesso del male

Oculus: Karen Gillan in una scena fa un esperimento con lo specchio stregato

Proseguiamo questa lista con Oculus - Il riflesso del male, diretto da Mike Flanagan (regista che sta riscuotendo molto successo con le sue pellicole e le sue serie tv di genere horror). Al centro di questo film un oggetto terrificante e misterioso, uno specchio in cui risiede una forza oscura e maligna capace di manipolare le persone e la loro percezione della realtà. I protagonisti di Oculus sono i fratelli Kaylie (Karen Gillan) e Tim (Brenton Thwaites), e seguiamo la loro storia su due diversi piani temporali: la loro infanzia e l'età adulta, quando si trovano a dover fare i conti con alcuni eventi estremamente traumatici del loro passato. Quando erano bambini, infatti, l'arrivo in casa loro dello specchio maledetto portò alla morte di entrambi i loro genitori, assassinio di cui è stato incolpato lo stesso Tim (e per cui è stato rinchiuso in un istituto psichiatrico). Kaylie è decisa a liberare il fratello dalla colpa che ha pesato su di lui per gran parte della sua vita e, al tempo stesso liberare il mondo una volta per tutte dalla nefasta presenza dello specchio. Il suo piano è chiaro: tornare nella loro vecchia casa con il malefico oggetto e cercare di distruggerlo. Le cose per i due, però, non saranno affatto semplici... Oculus - Il riflesso del male è disponibile sulla Collection Un Halloween da paura! di Infinity.

7. Annabelle 3

Annabelle 3: Mckenna Grace una scena del film

Sempre in questa lista di film per un Halloween da brivido vi abbiamo citato due pellicole dell'universo di The Conjuring, nel film capostipite della saga, The Conjuring - L'evocazione, faceva la sua comparsa anche la terrificante bambola Annabelle, strumento di una forza demoniaca che è diventata la protagonista di una serie di spin-off. Tra questi il più recente è Annabelle 3, in cui ritroviamo anche la coppia di demonologi composta da Ed e Lorraine Warren: la storia questa volta è ambientata proprio all'interno della loro casa, dove loro figlia Judy (Mckenna Grace) e la sua babysitter Mary Allen (Madison Iseman) si troveranno a scontrarsi - oltre che con la malefica bambola - con tutte le entità che si nascondo nel museo degli orrori della coppia.

8. A Quiet Place - Un posto tranquillo

A Quiet Place - Un posto tranquillo: Emily Blunt in un momento del film

Se parliamo di film molto apprezzati dalla critica - ma al tempo stesso assolutamente terrificanti - non possiamo che citare A Quiet Place - Un posto tranquillo (disponibile nella Collection Un Halloween da paura!), che è stato addirittura candidato all'Oscar per il miglior montaggio sonoro. Diretto da John Krasinski, A Quiet Place ci trasporta in un mondo post apocalittico in cui una famiglia cerca di sopravvivere alle incursioni di una razza aliena dall'udito iper sviluppato. I quattro membri della famiglia Abbott, che hanno già perso uno dei loro membri, cercano di andare avanti in un'apparente - e silenziosa - normalità, peccato però che l'improvvisa gravidanza di Evelyn (Emily Blunt) renderà subito le cose molto più complicate.

9. L'esorcista

Max von Sydow davanti alla casa della piccola indemoniata de L'esorcista

Può esistere una classifica di film perfetti per Halloween che non annoveri fra i suoi titoli L'Esorcista di William Friedkin? La possessione della giovane Regan MacNeill e la lotta disperata di sua madre Chris per aiutarla sono diventate parte integrante degli incubi di più generazioni di amanti del genere horror. Se poi dobbiamo parlare di quanto questo film sia stato apprezzato da pubblico e critica, ricordiamoci che L'Esorcista si è aggiudicato un Oscar alla Miglior sceneggiatura e al Miglior Sonoro, qualcosa di davvero impressionante vista la scarsa considerazione che gli horror hanno solitamente per questo tipo di riconoscimenti. Anche L'Esorcista è disponibile sulla Collection Un Halloween da paura!.

10. Quella casa nel bosco

Quella casa nel bosco: Chris Hemsworth, Kristen Connolly e Jesse Williams tentano di fuggire dall'incubo in una scena del film

Concludiamo questa nostra lista di pellicole da brivido con un film, sempre disponibile sulla Collection Un Halloween da paura!, relativamente recente ma che si è già aggiudicato a pieno titolo lo status di film cult. La storia è apparentemente molto classica, nasconde però una critica sagace ed intelligente al genere horror e, più in generale, all'industria cinematografica. Un gruppo di studenti universitari si ritrova in un'isolata cascina in un bosco, dove vengono improvvisamente attaccati da mostruose creature: gli sfortunati non sanno di essere stati scelti, loro malgrado, da un'agenzia governativa con lo scopo di placare, con il loro sacrificio, la furia di divinità ancestrali.

