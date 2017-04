To The Bone: la prima foto di Lily Collins tratta dal film sull'anoressia

Dal 14 luglio sarà disponibile su Netflix il film To the Bone, debutto alla regia di Marti Noxon.

La protagonista è l'attrice Lily Collins nel ruolo di Ellen, una ventenne anoressica e ribelle, che ha trascorso gli anni della sua adolescenza tra vari programmi di ricovero, solo per ritrovarsi molti chili più magra dopo ogni tentativo di guarire. Determinata a trovare una soluzione, Ellen, d'accordo con la sua bizzarra famiglia, decide di unirsi a un gruppo di giovani con gli stessi disturbi, guidato da un dottore non tradizionale.

Sorpresa dalle nuove regole, e affascinata dai suoi nuovi compagni, Ellen dovrà capire come superare la sua malattia e accettare se stessa per riuscire finalmente a sconfiggere i propri demoni.

Ecco la prima immagine del film:

Keanu Reeves, Carrie Preston e Lili Taylor completano il cast del progetto, ispirato all'esperienza vissuta in prima persona dalla Noxon.

