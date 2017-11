The Walt Disney Company pronta a stringere un accordo con la 20th Century Fox?

The Walt Disney Company, secondo un'indiscrezione della CNBC, sarebbe interessata ad acquisire il controllo di alcune parti della 21st Century Fox, associata alla 20th Century Fox e Fox Television, senza dimenticare altre realtà come FX Networks, National Geographic e piattaforme internazionali, tra cui Star e Sky.

L'accordo, tuttavia, non comprende Fox News, il network Fox e i settori della società dedicati allo sport, a causa del rischio di andare contro le leggi anti-trust, avendo già la proprietà di ABC e ESPN.

Se le trattative andassero in porto alcuni progetti cinematografici come quelli dedicati agli X-Men potrebbero rientrare nei Marvel Studios, oltre a far passare alla Disney franchise come Avatar, Alien, Predator e Il pianeta delle scimmie.

La Lucasfilm, inoltre, potrebbe riottenere i diritti di Guerre stellari, il cult del 1977, attualmente ancora nelle mani della Fox, potendo così dare vita a nuove edizioni in homevideo o potenziali ritorni sul grande schermo.

Il controllo di queste realtà televisive e cinematografiche potrebbero poi contribuire a rendere la nuova piattaforma di streaming della Disney, annunciata qualche mese fa e che debutterà nel 2019, una rivale di altissimo livello per Netflix.

