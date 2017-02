The Batman: la Warner Bros ha puntato Ridley Scott per la regia?

Cristiano Ogrisi

Il Bruce Wayne duro e maturo di Ben Affleck visto in Batman v Superman: Dawn of Justice è l'elemento che ha messo d'accordo detrattori e fan del film, anche solo in termini di potenziale per il futuro del DC Extended Universe. Il Crociato Incappucciato avrà anche un film dedicato interamente a lui, The Batman, che nell'ultimo periodo però è circondato un alone di incertezza.

Prima l'abbandono del reparto regia da parte dell'autore di Will Hunting - Genio ribelle, poi le voci di riscrittura completa della sceneggiatura, poi le nuovissime voci di uscita dal cast - e quindi dal progetto - dello stesso Affleck. La notizia di pochi giorni fa è che Matt Reeves (Cloverfield, Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie) avrebbe ufficialmente girato il film, ma oggi THR riporta altri due nomi presi in considerazione dalla Warner Bros. per occuparsi della regia di The Batman.

Non solo Fede Alvarez, regista di La casa e Man in the Dark, ma soprattutto Ridley Scott, autore di Alien e Blade Runner. Solo qualche mese fa, il regista americano sottolineava il suo poco interesse verso il mondo dei supereroi, reo di non avere alcuna storia da abbinare agli elementi tecnico-stilistici di buon livello.

Il nome di Scott in questa lista può sia dimostrare l'interesse del regista nella sceneggiatura di Ben Affleck sia significare che la Warner Bros e la DC pensano che il materiale in loro possesso possa riuscire a fargli cambiare idea. Al momento, però, Matt Reeves è ancora l'uomo più vicino a sostituire Ben Affleck.

