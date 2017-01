The Batman: Ben Affleck cambierà il costume di Bruce Wayne

Cristiano Ogrisi

Negli ultimi tempi si è parlato molto della situazione del nuovo The Batman di Ben Affleck, dalle voci della rinuncia alle indiscrezioni su una sceneggiatura non all'altezza. L'attore americano ha confermato che si sta concentrando sullo script e sta prendendo il tempo necessario per realizzare un ottimo prodotto.

Se alla fine il suo Batman prenderà forma, una cosa è certa, il costume del supereroe sarebbe diverso. Durante un'intervista per la promozione di La legge della notte, Ben Affleck ha affermato di voler modificare le sembianze del Crociato Incappucciato per non sentirsi scomodo durante la lavorazione:

"So cosa vuol dire indossare quel costume. Dovremo modificarlo per renderlo più facile da indossare e togliere. Quando lo uso, ci si suda, ti fa impazzire e ti stanca, non vedi l'ora di toglierlo e andartene. Ma quando sei il regista non te ne puoi andare, devi essere presente per tutti. La prima difficoltà del film sarà trovare un costume più comodo."

Anche ai tempi di Il cavaliere oscuro, il Bruce Wayne di Christian Bale chiese un costume nuovo, avendo difficoltà a muoversi durante Batman Begins, ma in quel caso faceva parte della narrazione, mentre Ben Affleck vuole semplicemente essere più comodo, visto il doppio ruolo di protagonista e regista.

