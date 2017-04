Star Wars: The Last Jedi, titolo plurale o singolare? La risposta di Rian Johnson

Cristiano Ogrisi

Dopo l'uscita del teaser trailer, Star Wars: Gli Ultimi Jedi è sulla bocca di tutti. Ma dopo le prime immagini sono nate le prime domande, e una in particolare ha ottenuto la risposta di Rian Johnson. Durante un'intervista a Good Morning America, il regista ha annunciato qual è il suo punto di vista sul titolo: va letto al singolare o al plurale?

"È stato buffo quando le persone hanno iniziato a farmi queste domande sul titolo, io non ci avevo neanche pensato. Mi sembra una domanda poco interessante, ma secondo me va letto al singolare. Almeno dal mio punto di vista, assolutamente. In Star Wars: Il risveglio della forza dicono che Luke è l'ultimo Jedi."

Star Wars: The Last Jedi è diretto da Rian Johnson, mentre nel cast troviamo Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Benicio Del Toro, Andy Serkis e Oscar Isaac! L'uscita in sala è attesa per il 15 Dicembre 2017!

