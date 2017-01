Star Wars: The Last Jedi, Mark Hamill rivela la sua opinione sul titolo

Mark Hamill, interprete di Luke Skywalker, ha condiviso la propria opinione sulla rivelazione che l'ottavo episodio della saga si intitolerà Star Wars: The Last Jedi.

L'attore è stato intervistato dall'Associated Press e ha dichiarato: "Ricorda un'atmosfera da vero samurai. E' semplice e minimalista e per questo mi piace".

Hamill ha inoltre spiegato che chiede sempre alla Lucasfilm e alla Disney di non avere alcuna anticipazione prima degli annunci ufficiali perché non riuscirebbe a mantenere il segreto e parla persino nel sonno, tuttavia sapeva da tempo quale sarebbe stato il titolo definitivo: "Ci hanno infuso talmente tanta paranoia per quanto riguarda le fughe di notizie, ma è il modo in cui funziona il loro mondo perché quando stavamo girando i film originali non importava a nessuno".

L'ottavo episodio della saga, scritto e diretto da Rian Johnson, vedrà il ritorno degli eroi di Star Wars: Il risveglio della forza. Tra i nuovi membri del cast annunciato l'arrivo di Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.

Star Wars: The Last Jedi uscirà nelle sale il 15 dicembre 2017.

