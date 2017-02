Star Wars: The Last Jedi, J.J. Abrams: "Stavolta Mark Hamill vincerà un Oscar!"

Questa edizione degli Oscar si conclusa con un errore clamoroso, ma mentre il chiacchiericcio sull'epic fail dell'organizzazione si affievolisce qualcuno guarda avanti e pensa già alla prossima edizione. Si tratta di J.J. Abrams il quale non ha perso tempo nel predire un futuro roseo per la star Mark Hamill.

La presenza di Luke Skywalker in Star Wars: Il risveglio della forza è stata molto limitata, ma nel nuovo capitolo della trilogia Luke avrà un ruolo chiave. A quanto pare la sua performance sarebbe tanto buona da meritare un Oscar, almeno secondo J.J. Abrams: "Se non vincerà un Oscar saremo tutti delusi, e credo che nessuno sarà più deluso di Mark".

I film di genere non hanno vita facile agli Oscar, ma un precedente c'è. Per il ruolo di Obi-Wan Kenobi, Alec Guinness ha ricevuto una Nomination come Miglior Attore non Protagonista per il primo Guerre stellari. Riuscirà Mark Hamill a fare il bis?

