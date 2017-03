Star Wars: The Last Jedi, Gary Barlow apparirà nel film

Il cantante Gary Barlow ha rivelato che apparirà nel film Star Wars: The Last Jedi, l'ottavo capitolo della saga ideata dal regista George Lucas che arriverà nelle sale nel mese di dicembre.

Il membro dei Take That è da sempre un grande fan di Guerre stellari e, mentre era ospite di uma trasmissione di ITV, ha confermato che i fan potranno vederlo nel lungometraggio, a differenza di quanto accaduto a Daniel Craig in Il risveglio della forza: "Non sono uno stormtrooper, mi si vede nel film. Ora che lo dico verrà comunque diffusa la notizia".

Gary ha scherzato: "Penso che i responsabili di Star Wars siano così attenti alle informazioni che vengono diffuse. Dopo aver detto questo, probabilmente mi taglieranno dal montaggio finale".

L'indiscrezione era emersa su The Sun un anno fa, ma non era mai stata confermata da Barlow o dalla produzione. Una fonte aveva dichiarato al giornale: "Gary è un grandissimo fan di Star Wars ed è un sogno che si realizza. Il processo è stato mantenuto top secret e non vuole che nessuno lo scopra. Ha ottenuto la parte grazie alle sue conoscenze nel settore".

