Star Wars: The Last Jedi, Frank Oz non vuole dire se Yoda sarà nel film

I misteri intorno a Star Wars: The Last Jedi sono ancora fitti. Tra i quesiti che il pubblico si chiede con più frequenza ve n'è uno che turba i sonni dei fan più accaniti: Yoda comparirà nel film? la domanda è stata fatta alla voce originale del personaggio, Frank Oz, il quale però non ha nessuna intenzione di anticipare una notizia che potrebbe rovinare la sorpresa.

"Mi sento come un prigioniero di guerra, posso solo darvi il mio nome e il numero di identificazione. Sono molte le persone che me lo chiedono, sono come una famiglia, ma non posso parlare di questa cosa perché mi è stato chiesto di non farlo. Amo Yoda. Sarei felice di poter parlare di lui, se me lo permettessero".

Sappiamo che in un primo tempo J.J. Abrams aveva pianificato di mostrare Yoda in un breve cameo in Star Wars: Il risveglio della forza, e Frank Oz aveva partecipato ad alcune scene, ma il cameo è stato tagliato. Succederà anche stavolta o finalmente rivedremo l'amato Yoda in azione?

